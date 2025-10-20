Céged, vállalkozásod van? Az Alza már az üzleti partnereinek is a fogyasztóknak járó garanciát kínálja

“A célunk az, hogy Magyarországon tudják, hogy mi a vállalkozóknak is a lehető legtöbbet nyújtjuk. A vállalkozások számára törvényileg előírt 1 év szavatosságot egészítettük ki elállási joggal és akár 3 éves jótállással” – mondta el Forrás Ákos ügyvezető, hozzátéve: “Az adószámmal rendelkező vásárlók a költéseik után Gold, Silver vagy Bronze [ZR1] besorolást kapnak, amivel [ZR2] különböző mértékű kedvezményekhez juthatnak hozzá. Újdonság még az is, hogy a B2B ügyfelek a fiókjukban könnyedén tudnak váltani az áfás és áfamentes árak megjelenítése között, ezzel segítve a könnyebb tájékozódást.”

“Magyarországon a jótállás (garancia) és a szavatosság elsősorban fogyasztókra vonatkozik, vagyis olyan természetes személyekre, akik nem üzleti tevékenységük keretében vásárolnak terméket vagy szolgáltatást. Mi ezt a védelmet terjesztettük ki a vállalkozásokra és egyéni vállalkozókra is” – tette hozzá a szakember.

Az Alza Üzleti Garancia+ lehetővé teszi, hogy a vállalkozás az elállás jogát indokolás nélkül a termék átvételétől számított 30 naptári napon belül gyakorolhassa minden vásárlása esetében, függetlenül attól, hogy a szerződést a webáruházban, mobilapplikációban vagy fizikai üzlethelyiségben kötötte.

Az Alza által vállalt jótállás időtartama sávosan alakul a termék vételára alapján:

•10 000 Ft alatt: nincs kötelező jótállás

•10 000 – 250 000 Ft között: 24 hónap jótállás

•250 000 Ft felett: 36 hónap jótállás

Az Alza.hu minden termék adatlapján és számlán feltünteti a jótállási időt.

A kötelező jótállás csak az Alza által értékesített, 10 000 Ft feletti termékekre érvényes, így az ajándékba adott vagy promóciós kiegészítő termékekre nem vonatkozik.