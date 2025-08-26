Újabb részletek derültek ki Naprendszerünk idegen látogatójáról

A James Webb űrteleszkóp, valamint a NASA legújabb űrtávcsöve, az idén márciusban felbocsátott SPHEREx is megfigyelte a csillagközi objektumot, amely éppen a Naprendszeren száguld keresztül. Az amerikai űrügynökség szerint az, hogy az égitestet egyszerre több űrtávcsővel is megfigyelik, sok hasznos információval szolgál a méretét, kémiai összetételét és egyéb fizikai tulajdonságait illetően.

A SPHEREx szolgáltatta adatok alapján készült tanulmányban a kutatók például arról számoltak be, hogy egyértelműen beazonosították a 3I/ATLAS jelű üstökös kómáját, vagyis a körülötte képződő gázfelhőt, amelyben szén-dioxid, szén-monoxid és dihidrogén-monoxid, azaz víz jelenlétét észlelték. Üstököscsóvát azonban nem láttak kirajzolódni.

A James Webb megfigyelése tovább árnyalta a képet, segítségével a szakértők megállapították, hogy az üstökös kómájában messze a szén-dioxid a legdominánsabb vegyület, ám mellette nemcsak szén-monoxid és dihidrogén-monoxid, hanem karbonil-szulfid, jég és por is található. Mindebből arra következtetnek, hogy a magjában található jég nagyobb sugárzásnak lehet kitéve, mint azt Naprendszerünk üstököseinél megszoktuk.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a 3I/ATLAS-t még július elején fedezték fel, és hamar kiderült róla, hogy egy a távoli világűrből származó üstökös. A 3I/ATLAS mindössze a harmadik csillagközi eredetű objektum, amelyet valaha felfedeztek a Naprendszerben és 11,2 kilométeres becsült átmérőjével messze a legnagyobb. Az első a 2017 októberében azonosított Oumuamua volt, a másodikra pedig 2019-ben bukkantak rá, és a 2I/Borisov jelet kapta.

A több mint 210 ezer kilométer per órával száguldó égitestről később az is kiderült, hogy körülbelül 7 milliárd éves lehet, vagyis 3 milliárd évvel idősebb a teljes Naprendszernél, egyúttal a legősibb üstökös, amelyet valaha felfedeztünk.

Az idegen eredetű üstökös jól példázza, hogy a világűr tele van számunkra ismeretlen égitestekkel és egyelőre meg nem magyarázott jelenségekkel. Lapunk rendszeresen számol be új csillagászati megfigyelésekről és a kozmosszal kapcsolatos érdekességekről, alább elérhető néhány a témakörrel kapcsolatos cikkünk: