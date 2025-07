Három új okosórát mutatott a Samsung, nem hiányzik közülük a forgatható lünettás változat

A Samsung nemcsak új hajlítható kijelzős okostelefonokat mutatott be július 9-én, de megérkezett a dél-koreai gyártó legújabb okosóra-családja is, a Galaxy Watch8 széria. A felhozatal összesen három modellt tartalmaz, van a 40 és 44 milliméteres méretben elérhető Galaxy Watch8, illetve a 46 milliméteres Galaxy Watch8 Classic, ami természetesen ezúttal is megkapta a forgatható lünettát. Az órák dizájnja a tavaly debütált Galaxy Watch Ultrát idézi, tehát egy szögletesebb, de lekerekített élű alapra kerültek fel a továbbra is kerek kijelzők. A Galaxy Watch8 eszközök mindegyikéből elérhető lesz Bluetooth-kapcsolatos, illetve eSIM fogadására képes LTE verzió is.

Galaxy Watch8 okosórák

Az új órák fényereje 50 százalékkal magasabb, mint a korábbi modelleké, a csúcsérték akár a 3000 nitet is elérheti, így a kijelzők még a szabadban, ragyogó napsütésben is jól láthatók. A legnagyobb felbontást (480 x 480 pixel) a nagyobb Watch8 esetében kapjuk, a kisebbik verzió és a Classic egyaránt 438 x 438 pixeles AMOLED-panellel rendelkeznek. A 40 milliméteres modellekbe 325 milliamperórás, míg a 44 milliméteres változatokba 435 milliamperórás akkumulátor került, a legnagyobb telep pedig a Classic variánsban található, itt 445 milliamperórát kapunk. A forgatható lünettás eszköz ráadásul megkapta a Galaxy Watch Ultra harmadik gombját is.

A processzor mindegyik eszközben egy ötmagos, három nanométeres gyártástechnológiával készült Exynos W1000, amit a hagyományos Galaxy Watch8 modellek esetében 2 gigabájt memória és 32 gigabájt tárhely egészít ki, ugyanakkor a Classic esetében már 2 GB + 64 GB kombót kapunk.

Mindegyik óra Samsung BioActive-érzékelővel rendelkezik (optikai biojel érzékelő, elektromos szívérzékelő, bioelektromos impedancia analízis), ezt egészíti ki egy hőmérséklet-érzékelő, egy gyorsulásmérő, egy barométer, továbbá egy giroszkópos-, egy geomágneses- és egy fényérzékelő. A Classic annyival nyújt többet, hogy ide bekerült egy 3D Hall-érzékelő is. Emellé mindegyik órában ott a Bluetooth 5.3, a Wi-Fi 5, az NFC, a kétcsatornás GPS, továbbá adott az IP68-szabvány szerinti védelem, a MIL-STD-810H katonai minősítés, illetve a vízállóság 5 atmoszféra nyomásig.

Az olyan jól megszokott funkciók mellett, mint az EKG vagy a vérnyomás-mérés, ezekre az órákra is várható az alvási apnoé figyelése, illetve újdonság, hogy az Alvásrutin javaslat immár az egyéni cirkadián ritmust is méri, és javaslatot tesz az ideális lefekvési időre, hogy a felhasználó másnap kipihenten ébredhessen. Új funkció továbbá az Antioxidáns-index is, amely a Samsung ígérete szerint lehetővé teszi az öt másodperc alatt megmérhető karotinoidszintet, ezzel segítve a megalapozott életmódbeli döntések meghozatalát az egészséges öregedés érdekében.

Napjaink legfelkapottabb technológiai trendje, a mesterséges intelligencia is megérkezett ezekre az órákra, méghozzá a Google által fejleszett Gemini képében, ami értelmezni tudja a hangutasításokat. A rendszer például képes arra, hogy kérésre keressen egy közeli kávézót, írjon egy SMS-t egy kiválasztott barátnak a találkozóról. Edzésnél pedig elegendő annyit mondani, hogy „Indíts egy 30 perces futást!”, és az órák elindítják a monitorozást a Samsung Health alkalmazásban.

Még egy Ultra

Az új Galaxy Watch8 órák mellé érkezett egy 2025-ös kiadású Galaxy Watch Ultra is, ami a képességeit illetően egy az egyben megegyezik a tavaly debütált modellel, a különbség csupán annyi, hogy az idei variáns kék színt kapott. A többi modellel együtt ez az eszköz is előrendelhető július 9-től, a bolti forgalmazás pedig július 25-én indul.

Magyarországon a Bluetooth-os Galaxy Watch8 40 milliméteres változata 159 990 forintos, a 44 milliméteres 169 990 forintos, az LTE verzió 40 milliméteres változata 179 990 forintos, míg a 44 milliméteres 189 990 forintos áron kerül forgalomba. A 46 milliméteres Galaxy Watch8 Classic Bluetooth-os változata 229 990 forint, az LTE verzió pedig 249 990 forint lesz. Az új Galaxy Watch Ultráért pedig 279 990 forintot kérnek.

A 24.hu a Samsung vendégeként vett részt a New York-i Galaxy Unpacked eseményen.