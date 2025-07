A Samsung bemutatta az első, a korábbinál 100 ezerrel olcsóbb hajlítható kijelzős FE mobilját

Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 és Galaxy Z Flip7 FE – ezeket a telefonokat mutatta be New Yorkban a dél-koreai vállalat, ahol az elsők között vehettük kézbe az új készülékeket. Forradalmi változásokról ezúttal sem lehet beszélni az előző évben debütált 6-os készülékekhez mérve, ugyanakkor a fejlődés most valamivel szembetűnőbb, mint 2024-ben, ráadásul először fordult elő, hogy a gyártó nem kettő, hanem három különböző modellt dob piacra a hajlítható kijelzős portfólión belül.

Samsung Galaxy Z Fold7

A táblagéppé nyitható Galaxy Z Fold7 terén a legfontosabb változás idén, hogy a készülék az elődjénél úgy lett magasabb (158,4 milliméter) és szélesebb (72,8 és 143,2 milliméter), nagyobb külső- és belső képernyőkkel, hogy közben nemcsak a súlya (215 gramm) csökkent érezhetően, de becsukott állapotban bő 3 millimétert sikerült csiszolni a vastagságából. A két szárnyat összezárva immár mindössze 8,9 milliméterről beszélhetünk, míg kinyitva ez a méret 4,2 milliméterre csökken. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a készülék nemcsak könnyebb, mint a januárban debütált Galaxy S25 Ultra, de bezárt állapotban mindössze 0,5 milliméter különbség van a két mobil vastagsága között, ami szabad szemmel nézve szinte észrevehetetlen.

10 fotó

Ami a képernyőket illeti, kívül 6,5 hüvelykre nőtt a panel mérete, míg belül immár 8 hüvelyknyi terület várja a felhasználókat, természetesen mindkét esetben adott a 120 Hz, idén viszont 2600 nit körüli értékre nőtt a fényerő. A keret edzett alumínium, a kisebb képernyő vadonatúj Corning Gorilla Glass Ceramic 2-védelemmel rendelkezik, a hátlapi üveg Gorilla Glass Victus 2, és a gyártó ígérete szerint a belső, rugalmas kijelzőt is úgy alakították át, hogy az a korábbiaknál jóval strapabíróbb legyen. A készülék védettsége viszont nem változott, az továbbra is az IP48-szabványnak felel meg.

Fontos eltérés továbbá, hogy a Z Fold7 végre fotós képességek terén is jelentőset lépett előre, hiszen a hátlapon ugyanaz a 200 megapixeles főkamera kapott helyet, mint ami a Galaxy S25 Ultrán is található. Ezt az egységet egy 12 megapixeles széleslátószögű, illetve egy 10 megapixeles telefotó modul egészíti ki, az előlapon és a belső kijelzőt kinyitva pedig egy-egy 10 megapixeles kamerával lehet szelfizni. Utóbbival kapcsolatban érdekesség, hogy a Samsung felhagyott a képernyő alá helyezhető, nem túl jó minőségű képeket produkáló egységek használatával, a kamera visszakerült egy a képernyőbe vágott lyukba, méghozzá a kinyitott kijelző jobb szárnyának tetején.

A Z Fold7 megkapta napjaink legerősebb processzorának, a Snapdragon 8 Elite-nek Galaxy telefonokra optimalizált verzióját, memóriából pedig 12 vagy 16 gigabájt áll rendelkezésre, míg háttértárból 256 és 512 gigabájt, illetve 1 terabájt választható. Emellé jön az 5G, a Wi-Fi 7 és a Bluetooth 5.4, ami viszont szomorú, hogy az akkumulátor és a töltés terén nincs fejlődés: a burkolat alatt egy 4400 milliamperórás telep kapott helyet, ami vezetéken 25, míg vezeték nélkül 15 wattal tölthető.

A mobil július 25-én debütál, kék, ezüst és fekete színekben, illetve közvetlenül a gyártótól megrendelhető lesz menta árnyalatban is. Az ára 879 ezer forintról indul. Az egyes modellekért kért pontos összegeket itt gyűjtöttük össze.

Samsung Galaxy Z Fold7 specifikációk:

Méret becsukva: 72,8 x 15,4 x 8,9 mm

72,8 x 15,4 x 8,9 mm Méret kinyitva: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm

143,2 x 158,4 x 4,2 mm Súly: 215 g

215 g Külső kijelző: 6,5 hüvelyes AMOLED, 1-120 Hz, 2520 x 1080 pixel

6,5 hüvelyes AMOLED, 1-120 Hz, 2520 x 1080 pixel Belső kijelző: 8 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 1-120 Hz, 2184 x 196 pixel

8 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 1-120 Hz, 2184 x 196 pixel Processzor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy Memória: 12 vagy 16 GB

12 vagy 16 GB Háttértár: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Hátlapi kamerák: 200 MP (Quad Pixel AF; OIS; f/1,7; 0.6 μm; FOV: 85˚), 12 MP ultraszéles látószögű (Dual Pixel AF; f/2,2; 1.4 μm; FOV: 120˚), 10 MP telefotó (PDAF; OIS; f/2,4; 1.0 μm; FOV: 36˚; 3X optikai zoom)

200 MP (Quad Pixel AF; OIS; f/1,7; 0.6 μm; FOV: 85˚), 12 MP ultraszéles látószögű (Dual Pixel AF; f/2,2; 1.4 μm; FOV: 120˚), 10 MP telefotó (PDAF; OIS; f/2,4; 1.0 μm; FOV: 36˚; 3X optikai zoom) Külső szelfikamera: 10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚)

10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚) Belső szelfikamera: 10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚)

10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚) Akkumulátor: 4400 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés

4400 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés Egyéb: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP48 szabvány, eSIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP48 szabvány, eSIM Operációs rendszer: Android 16 + One UI 8

Android 16 + One UI 8 Támogatás: 7 év főverzió és biztonsági frissítés

7 év főverzió és biztonsági frissítés Színek: kék, ezüst, fekete, menta

Samsung Galaxy Z Flip7

A Samsung modern kagylótelefonja picit ugyan meghízott, hiszen a súlya 187-ről 188 grammra nőtt, de ezért cserébe kívül és belül is a korábbinál nagyobb kijelzőket kapunk. Ennek megfelelően a készülékház mérete is változott, kicsit szélesebb (75,2 milliméter) és magasabb (85,5 és 166,7 milliméter) lett, de ettől függetlenül itt is sikerült faragni a vastagságból. Összecsukva 1,2 milliméterrel vékonyabb telefont kapunk, mint tavaly, kinyitva viszont elhanyagolható, alig fél milliméter a különbség.

9 fotó

A leglátványosabb változás a 4,1 hüvelykesre nőtt külső kijelző, ami már teljes egészében elfoglalja a fedlapot, az itt elhelyezkedő kamerák már nem egy szigeten, hanem a képernyőbe vágott lyukakban kapnak helyet. A méretváltozás kényelmesebb kezelést biztosít már a külső kijelzőn is, már itt is meg tud jeleni a One UI 8-cal debütált Now Bar, és jó hír, hogy a képfrissítés már kívül is 120 Hz. A belső panel szintén terebélyesebb lett, 6,7 helyett már 6,9 hüvelykes méretet kapunk, ráadásul a maximum fényerő a Galaxy Fold7-hez hasonlóan itt is elérheti a 2600 nitet.

A készülékház edzett alumínium, az üveg elöl és hátul is Corning Gorilla Glass Victus 2, a védelem továbbra is IP48-szabvány szerinti, és a kamerák terén szintén nincs változás, nagyjából ugyanazt kapjuk, mint tavaly. A külső kijelzőbe építve egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egység és egy 50 megapixeles főkamera került, míg a belül egy 10 megapixeles modullal készíthetők szelfik.

Hardveres fronton csalódást okozhat, hogy a Galaxy Z Flip7 nem kapta meg a Qualcomm legerősebb processzorát, helyette a Samsung saját gyártású chipje, az Exynos 2500 került a burkolat alá. Ezt 12 gigabájt memória, illetve 256 vagy 512 gigabájt háttértár egészíti ki, valamint innen sem hiányzik az 5G, a Wi-Fi 7 és a Bluetooth 5.4. Szoftveres újdonság, hogy már ezzel a készülékkel is elérhetővé válik a Samsung DeX, ami lehetővé teszi, hogy a telefont egy monitorra kötve a készüléket amolyan mini PC-ként, a Windowsra emlékeztető felülettel használjuk.

Az akkumulátorkapacitás szerencsére itt nőtt valamennyit, 4000 helyett ezúttal 4400 milliamperórát kapunk, ugyanakkor a töltési sebesség nem változott, az továbbra is 25 watt vezetéken, illetve 15 watt vezeték nélküli technológiát alkalmazva.

A mobil július 25-én debütál, kék, fekete és piros színekben, illetve közvetlenül a gyártótól megrendelhető lesz menta árnyalatban is. Az ára 499 ezer forintról indul. Az egyes modellekért kért pontos összegeket itt gyűjtöttük össze.

Samsung Galaxy Z Flip7 specifikációk:

Méret becsukva: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm

75,2 x 85,5 x 13,7 mm Méret kinyitva: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm

75,2 x 166,7 x 6,5 mm Súly: 188 g

188 g Külső kijelző: 4,1 hüvelyes AMOLED, 60/120 Hz, 1048 x 948 pixel

4,1 hüvelyes AMOLED, 60/120 Hz, 1048 x 948 pixel Belső kijelző: 6,9 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, 2520 x 1080 pixel

6,9 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, 2520 x 1080 pixel Processzor: Exynos 2500

Exynos 2500 Memória: 12 GB

12 GB Háttértár: 256 GB vagy 512 GB

256 GB vagy 512 GB Hátlapi kamerák: 12 MP ultraszéles látószögű (f/2,2; 1.12μm; FOV: 123˚), 50 MP széles látószögű (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8, 1.0 μm, FOV: 85˚)

12 MP ultraszéles látószögű (f/2,2; 1.12μm; FOV: 123˚), 50 MP széles látószögű (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8, 1.0 μm, FOV: 85˚) Szelfikamera: 10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚)

10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚) Akkumulátor: 4400 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés

4400 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés Egyéb: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP48 szabvány, eSIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP48 szabvány, eSIM Operációs rendszer: Android 16 + One UI 8

Android 16 + One UI 8 Támogatás: 7 év főverzió és biztonsági frissítés

7 év főverzió és biztonsági frissítés Színek: kék, piros, fekete, menta

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Ahogy az a bevezetésben már szerepelt, az elmúlt években megszokott stratégiától eltérően a Samsung idén nem két, hanem három eltérő hajlítható kijelzős telefont mutatott be, hiszen megérkezett a portfólió első FE (Fan Edition) készüléke, ami a megszokottnál valamivel szerényebb képességeket, viszont ezért cserébe alacsonyabb árat jelent. Hatalmas újdonságról viszont nem lehet beszámolni, hiszen a tavaly debütált Galaxy Z Flip6 kerül ismét piacra, Snapdragon 8 Gen3 processzor helyett egy Exynos 2400-zal. Emellett a 12 gigabájt memória 8-ra csökkent, illetve háttértárból is csak 128 és 256 gigabájtos verzió elérhető a tavalyi 256 és 512 gigabájt helyett.

Minden más tekintetben ugyanarról a telefonról van szó, amiről tavaly számoltunk be, de a kezdőár nem 499 ezer, hanem 399 ezer forint – ami olcsónak azért még mindig nem nevezhető. Ez a mobil is július 25-én kerül a boltokba, feketében és fehérben.

4 fotó

Samsung Galaxy Z Flip7 FE specifikációk:

Méret becsukva: 71,9 x 85,1 x 14,9 mm

71,9 x 85,1 x 14,9 mm Méret kinyitva: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

71,9 x 165,1 x 6,9 mm Súly: 187 g

187 g Külső kijelző: 3,4 hüvelyes AMOLED, 60 Hz, 720 x 748 pixel

3,4 hüvelyes AMOLED, 60 Hz, 720 x 748 pixel Belső kijelző: 6,7 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, 2640 x 1080 pixel

6,7 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, 2640 x 1080 pixel Processzor: Exynos 2400

Exynos 2400 Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128 GB vagy 256 GB

128 GB vagy 256 GB Hátlapi kamerák: 12 MP ultraszéles látószögű (f/2,2; 1.12μm; FOV: 123˚), 50 MP széles látószögű (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8, 1.0 μm, FOV: 85˚)

12 MP ultraszéles látószögű (f/2,2; 1.12μm; FOV: 123˚), 50 MP széles látószögű (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8, 1.0 μm, FOV: 85˚) Szelfikamera: 10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚)

10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚) Akkumulátor: 4000 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés

4000 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés Egyéb: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, IP48 szabvány, eSIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, IP48 szabvány, eSIM Operációs rendszer: Android 16 + One UI 8

Android 16 + One UI 8 Támogatás: 7 év főverzió és biztonsági frissítés

7 év főverzió és biztonsági frissítés Színek: fekete, fehér

A 24.hu a Samsung vendégeként vett részt a New York-i Galaxy Unpacked eseményen.