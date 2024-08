Az Apple kottájából játszik, de egész jól muzsikál a Samsung új okosórája

A Samsung az okosóráit nagyjából ugyanolyan logika mentén dobja piacra, mint a telefonjait: minden évben jönnek új, az elődökhöz mérve valamelyest fejlettebb és szoftveresen tovább csiszolt modellek. A kissé monoton ciklikusságot az töri meg, hogy a gyártó kétévente megbolondítja az aktuális szériát a Classic változattal, ami leginkább abban különbözik a társaitól, hogy forgatható lünettával rendelkezik. 2022-ben a portfóliót tovább színesítette az akkor bemutatkozó Pro kategória, ami többek között az alapmodelleknél jobb üzemidővel csábította a vásárlókat.

A Galaxy Watch5 Pro (tesztünk itt) egy jól sikerült, ma is bátran ajánlható okosóra, és sokan joggal gondolhatták, hogy a tavalyi, menetrendszerűen érkező Galaxy Watch6 Classic után 2024-ben a hagyományos Watch7 modellek mellé egy Pro variáns érkezik.

A Samsungnál jó eséllyel valamikor lehetett is ilyen terv, ám 2022 szeptemberében, bő egy hónappal a Watch5 Pro bemutatója után az Apple bejelentette a minden korábbinál robusztusabb és strapabíróbb Apple Watch Ultra okosórát, ami a megjelenését követően a dél-koreaiak termékénél jóval nagyobb siker lett, és ez ösztönözhette arra a Samsungot, hogy újabb Pro variáns helyett előálljon egy hasonló modellel.

Ez lett a július 10-én bemutatott, számozás nélküli Galaxy Watch Ultra, amit sokan azonnal pofátlan másolatnak nevezték, és bár a külalakot illetően nincs akkora hasonlóság, mint az órával párhuzamosan leleplezett, szintén a konkurenciát majmoló Galaxy Buds3 füleseknél, de nem kell kütyübolondnak lenni, hogy nyilvánvaló legyen, ezt a viselhető eszközt bizony az Apple hasonló nevű megoldása ihlette.

A gyártó a kerek kijelzőt egy téglalap-szerű óratokba erőltette, a jobb oldalra felkerült egy új, színnel kiemelt nagy gomb (egy hagyományos korona funkciói nélkül), ezt is strapabíró, extrém körülmények között is használható eszközként pozícionáljak, konkrét funkciók lettek lemásolva, és a Samsung odáig ment, hogy a marketingkampányban használt verzióhoz lényegében ugyanolyan narancssárga, lyukacsos szíjat tervezett, mint amilyennel az Apple Watch Ultrát reklámozták

Mindez persze nem befolyásolja, hogy a Galaxy Watch Ultra mennyire jó (vagy rossz) okosóra, de véleményem szerint sokkal okosabb lett volna, ha a gyártó hű marad a saját, évek alatt felépített identitásához, és Ultra helyett Galaxy Watch7 Pro néven dobja piacra a minden korábbinál „combosabb” okosóráját. A hatás persze meglett, hiszen a fentiek okán a bemutató hetében mindenki erről a termékről beszélt, bár vannak kétségeim afelől, hogy brand szempontjából mennyire tesz jót, ha az internet attól hangos, hogy lemásoltál egy másik terméket.

Galaxy Watch Ultra okosóra

Magáról az eszközről azt érdemes tudni, hogy a Samsung eddigi legnagyobb eszköze az okosórák kategóriában. Az óratok átmérője 47, a vastagsága pedig 12,1 milliméter, így vékony csuklón már elég vadul mutat. Bár a négyzetes óratokba épített kerek kijelző elsőre kissé furcsa hatást kelt, én egész gyorsan megbarátkoztam vele, mostanra jóval vagányabbnak és szebbnek is tartom, mint az Apple megoldását.

Utóbbiban nálam komoly szerepe van, hogy most sem hiányzik a lünetta. Forgatni ugyan nem lehet, de a haptikus visszajelzésnek hála az illúzió megvan, ha az ujjunkat a kijelző külső szélén húzzuk végig. Ezzel a megoldással továbbra is elérhetők az egyes menük a „kezdőképernyőről”, illetve navigálhatunk az alkalmazásokon belül is.

Az óratok teteje és alja titán burkolatot kapott, a test nagy része ugyanakkor műanyag, az érintésérzékeny, 1,5 hüvelykes AMOLED kijelzőt pedig zafírkristály védi a külső behatásoktól. Az eszköz megkapta a MIL-STD-810H katonai minősítést, az IP68 szabványnak megfelelően víz- és porálló, 100 atmoszféra nyomásig lehet vele merülni (de csak 10 percig bírja ilyen mélységben), illetve 500 méterrel a tengerszint alatt, illetve 9000 méterrel afelett biztosított a hibátlan működés.

A képernyő fényereje akár 3000 nit is lehet, így vakító napsütésben is minden jól leolvasható a gyönyörű színekkel, remek kontraszttal operáló kijelzőről, illetve külön bekapcsolható víz alatti módot is kapunk, hogy a számlapon ne hajtson végre kéretlen műveleteket az eszközt körülölelő folyadék, ugyanakkor itt nem kapunk olyan merülést segítő búvárfunkciókat, mint a már sokat emlegetett Apple Watch Ultra esetében.

Ezzel szemben a gyártó egy az egyben lemásolta az éjszakai módot, ami a Samsung Wearable alkalmazásban, Ultra óralapot választva érhető el. Ennek lényege, hogy az eszköz érzékeli, ha sötét van, és ilyenkor átvált fekete alapon vörös megjelenítésre, ami (saját tapasztalataim szerint is) kevésbé bántja a szemet – pontosan úgy, mint a konkurens esetében. Persze itt érdemes azt is megjegyezni, hogy ezt a kifejezetten hasznos funkciót nem az almás cég találta ki, a Garmin hamarabb rukkolt elő a hasonló megjelenítést kínáló Red Shift móddal.

Szintén ismerős új funkció a gombnyomással aktiválható sziréna, ami akár 86 decibeles, tényleg éles zajt képes gerjeszteni, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, ha esetleg bajban lennénk.

Emellett a Biztonság és vészhelyzet menüponton belül külön bekapcsolható a súlyos esés észlelése lehetőség, ami akár automatikusan is képes tárcsázni a 112-t (de beállítható a 104, a 105 és a 107, sőt akár egyéni szám is), pont úgy, mint az almás telefon esetében. Persze ehhez szükséges kapcsolódó telefon vagy az órán aktivált eSIM-kártya – utóbbi már alapfelszereltség, tehát nem kell felárat fizetni, hogy megkapjuk az LTE kapcsolat lehetőségét. Megjegyezném ugyanakkor, hogy eljátszott esésekkel nem tudtam bekapcsolni a riasztást, így az óra vagy tudta, hogy színészkedem, vagy tényleg csak súlyosabb baleseteknél aktiválja a funkciót.

Ha viszont már mozgásérzékelés, ezen a fronton némi visszalépést tapasztaltam a Galaxy Watch6 Classichoz képest. A teszt során, az üzemidő növelése érdekében jobbára Always on Display nélkül használtam az órát, és a számlap „feloldásához” kézmozdulatokra hagyatkoztam. Ez álló pozícióban, mikor a derekam mellől emeltem meg a karom, mindig tökéletesen működött, viszont ülve, mikor a kezem az asztalon pihent, esetleg gépeltem, és jóval kisebb volt a mozgástér, az óra rendszeresen nem érzékelte az „órára pillantok” mozdulataimat, amit vagy egy nagyobb ívű lendítéssel, vagy a jobb oldali felső gomb megnyomásával tudtam orvosolni.

Szintén a tavaly bemutatott Apple Watch modellekről (Series 9 és Ultra 2) ismerős új funkció, hogy a mutató- és hüvelykujjunk kétszer egymás utáni összeérintésével vezérelhetünk bizonyos funkciókat: fogadhatunk például hívást, kikapcsolhatjuk az ébresztőt, vagy ha kapunk egy Messenger üzenetet, akkor bekapcsolható a mikrofon, bediktálhatunk egy választ és két újabb csippentéssel elküldhető a szoftver által felismert szöveg. Magyarul persze hiába beszélünk hozzá, azt nem fogja felismerni, illetve küldéskor jön egy hibaüzenet, hogy sikertelen volt a próbálkozás, miközben a válasz azért megérkezik a chatpartnerünkhöz. A vezérlés ezen formája egyelőre igen korlátozott, az aktív óralapon például semmilyen lehetőség nem aktiválható ezzel a gesztussal, de a jövőben frissítések formájában azért még érkezhetnek új lehetőségek.

Érdemes tudni még, hogy ezt a fajta vezérlést Kisegítő lehetőségként már tavaly megkapták egyes Galaxy Watch modellek, és most is itt az opció, hogy a kéz ökölbe zárásával, csippentéssel és kézfejmozgatással vezéreljük az óra menüit és funkcióit.

Figyeli minden mozdulatodat

Az újdonságok persze nem merülnek ki a fentiekben, hiszen kapunk például olyan túrafunkciókat, amik egy részét már a Honor okosórák is tudják évek óta. Van útvonalkövetés, visszanavigálás, hogy ne tévedjünk el, sőt a Samsung Health appba importálhatók .GPX kiterjesztésű útvonal fájlok, amikkel egyedi útvonalak követhetők az óra segítségével. Emellett egyszerűbben kezelhetővé és mérhetővé váltak a többpályás sportok (pl. triatlon), megjelent a funkcionális küszöbteljesítmény (FTP) mérése, és az Ultra már személyre szabott pulzuszóna funkciót is kínál az edzések optimalizálásához.

Természetesen továbbra is adott több tucat sport monitorozása, és továbbra is jól működik az automatikus edzésfelismerés, nálam például bármilyen funkció aktiválása nélkül tudta az óra, hogy három percen át eveztem egy bemelegítésem részeként.

Ide kapcsolódó újdonság, hogy az óratok jobb szélének közepére tervezett (szerintem kissé felesleges) harmadik gomb már alapból az edzéseket nyitja meg (de ezt korábban is megoldhattuk a programozható kapcsolókkal), az éppen futó monitorozás is könnyebben kezelhető, és a múltban megszokott módon most is adott a testre szabás lehetősége. Programozhatjuk ide a víz alatti módot vagy az elemlámpa funkciót is. Nyomva tartva pedig a korábban már ecsetelt sziréna aktiválható.

Az elődökhöz hasonlóan ez az óra is számolja a lépéseket, méri a pulzust, van benne (hagyományos megoldással havonta kalibrálandó) vérnyomásmérő, EKG funkció, illetve az eszköz figyeli a bőrhőmérsékletet, ugyanakkor Magyarországon (egyelőre) nem elérhető a nagy újdonságként beharangozott alvási apnoe funkció – magyarán nem kapunk figyelmeztetést, ha éjszaka a szokásosnál gyakrabban fordul elő légzési szünet vagy felületes légzés. Az Ultra ugyanakkor tudja érzékelni a pitvarfibrillációt (AFib), és bár ilyen jelzés esetén érdemes orvoshoz fordulni, azért azt idén is érdemes külön kihangsúlyozni, hogy ez az okosóra messze nem egy orvosi eszköz, és a különböző mérések eredményeit ennek megfelelően kell kezelni.

És ha már mérések: az új BioActive szenzor adatai alapján a szoftver energiapontszámmal jelzi az aktuális állapotunkat, méghozzá olyan tényezők alapján, mint az alvásidő, a tevékenység, az alvás közbeni pulzusszám és szívfrekvencia-variabilitás, légzésszám és testhőmérséklet. Ezeket figyelembe véve kapuk pontot 0 és 100 között, illetve tanácsokat, hogy alacsonyabb érték alapján mire érdemes figyelni.

Hosszú távú tapasztalataim nincsenek, de amit két hét alatt jelzett az óra, az nem igazán győzött meg arról, hogy érdemes erre a funkcióra támaszkodni. A cikk írásának pillanatában például 58 ponton állok, és a Samsung Health arról érdeklődik, hogy előző éjszaka ittam-e alkoholt vagy nassoltam-e, továbbá arról tájékoztat, hogy gondok vannak az alvással. Mindezt úgy, hogy előző nap volt 15 195 lépésem, egy 511 kalóriát elégető egyórás edzésem, megfelelő időben egy normális vacsorám, majd aludtam 7 óra 32 percet, ami után tényleg kipihenten és egész energikusan ébredtem, még az alvásfigyelés is 90 pontot és kitűnő értékelést adott a pihenésre.

Pontosabb, de nem bírja tovább szuflával

Idén a Galaxy Watch7 széria és a Galaxy Watch Ultra is kétfrekvenciás GPS-t kapott, aminek hála az óra nagyon gyorsan és pontosan belövi a pozíciónkat, edzés közben (legyen az kerékpár vagy futás) pedig a korábbinál ügyesebben rögzíti a megtett útvonalunkat. Fejlődött a processzor is, az Exynos W1000 már három nanométeres gyártástechnológiával készült, ami elvileg jó hatással van az üzemidőre, illetve ennek hála a Wear OS 5 alapú One UI 6 Watch kezelőfelület is sokkal fürgébb lett, ezúttal nem tapasztaltam olyan akadásokat és pillanatnyi fagyásokat, amiket a korábbi órák produkáltak a bekapcsolást vagy szoftverfrissítést követő egy percben.

Bár az aksi nagyobb (590 mAh), mint a Galaxy Watch7 órák (44 mm: 425 mAh, 40 mm: 300 mAh) esetében, de nem változott a Galaxy Watch5 Próhoz mérve. Bár elméletileg az új processzor okán az Ultra fogyasztása kisebb, mint az említett modellé, de a kéthetes teszt során én arra jutottam, hogy az újdonság nem bírja jobban az elődjénél.

Az Always on Display és a karórás telefonálás használata nélkül, folyamatos pulzusméréssel, a környezethez igazodó adaptív fényerővel, bekapcsolt éjszakai móddal, rengeteg értesítéssel és napi 15 ezer lépéssel, illetve heti három másfél órás edzéssel 65-70 órás üzemidőt hoztam össze, tehát három napig például sosem bírta ki az óra töltés nélkül. Ehhez persze illik hozzátenni, hogy még alacsony akkumulátorszint mellett sem kapcsoltam át energiatakarékos módra, úgy talán a 75 órát is elérhettem volna. A Samsung szerint az utóbbival akár 100 óra is összehozható egyetlen töltéssel, de ehhez a funkciónak persze végig aktívnak kell lennie.

A 70 órás eredmény persze nem rossz, ha azt veszem figyelembe, hogy a 40 milliméteres Samsung órákat általában a nap végén már tölteni kell, de még mindig nagyon messze vagyunk attól, amit például a Huawei konkurens megoldásai kínálnak.

A Samsung eddigi legjobbja?

Objektívan nézve a Galaxy Watch Ultra a Samsung eddigi legjobb okosórája, még úgy is, hogy messze nem tökéletes, és a mérete okán nem is ajánlható mindenkinek. Az pedig az értékelés némileg szubjektív része, hogy a gyártónak ezen szint eléréséhez az kellett, hogy – ismét – az Apple-által kitaposott utat kövesse.

Érdemes viszont megjegyezni, hogy a tesztalanyunk a Samsung portfóliáján belül, illetve az androidos eszközök között kiemelkedő.

Ez továbbra is csak egy felturbózott okosóra, amit ugyan igyekeznek úgy eladni, hogy extrém körülmények között is megállja a helyét, illetve nélkülözhetetlen kellék a sporthoz, de a valóság az, hogy profiknak ez még mindig csak egy drága játékszer. Ennek oka többek között, hogy az óra mérései átlagembereknek ugyan segíthetnek jobban odafigyelni az egészségre, de versenyszerű fejlődéshez ezek kevesek/pontatlanok, külső szenzor pedig továbbra sem párosítható az órával, erre csak a Samsung Health alkalmazás képes, sokszor megbízhatatlan módon, miközben a mérések nem követhetők nyomon az órán.

Fontos továbbá kiemelni azt is, hogy a Galaxy Watch Ultra nemcsak a Samsung eddigi legjobb órája, de a legdrágább is: 280 ezer forintot kérnek érte hazánkban. Ami 80 ezerrel több, mint a Galaxy Watch6 Classic legdrágább, LTE-vel szerelt verziója. Hogy ezt a felárat az extra funkciók (pl. sziréna, strapabírás, extra edzős funkciók, nagyobb aksi) megérik-e ezt a pénzt, azt már mindenkinek magának kell eldöntenie.