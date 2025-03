Üzemidő bajnok a Xiaomi új kedvezőbb árú okosórája

Aki képben van az okoskütyük világát illetően és figyeli a friss bejelentéseket, annak aligha lesz meglepő a Xiaomi Watch S4 érkezése, hiszen a gyártó Kínában már tavaly piacra dobta ezen viselhető eszközét, akár csak az általunk már közelebbről is bevizsgált Xiaomi 15 okostelefont. A kérdés mindössze az volt, hogy Európába, azon belül hazánkba milyen verzió érkezik, és milyen áron. Erre a barcelonai MWC szakkiállításon március 2-án meg is született a válasz: hozzánk az eSIM nélküli változat érkezik márciusban, 65 ezer forintos áron, fekete és ezüst kiszerelésben.

5 fotó

Xiaomi Watch S4

Nekem már a hivatalos bejelentés előtt sikerült kipróbálnom az eszközt, bár a szerkesztőségbe nem a fentebb említett fekete/ezüst modellek egyike érkezett, hanem egy olyan variáns, aminek a dobozán a Rainbow, azaz szivárvány jelölés szerepelt.

Először azt gondoltam, hogy valami vad színekben pompázó változatot kapok, de csalódnom kellett, ugyanis a kínai gyártónál azt jelenti a szivárvány fantázianév, hogy a fekete, szilikonból készült szíj színes (kék, zöld, piros, narancs) cérnával van átvarrva, illetve a lünettán nyolc különböző színű minta kapott helyet. Utóbbi szerintem borzasztó megoldás, lengyelpiacossá alacsonyítja az amúgy egész pofás megjelenést.

Ez a verzió abban különbözik még az itthon boltokba kerülő változatoktól, hogy a lünetta nem kerek, hanem nyolcszög alakú, ami véleményem szerint kicsit férfiasabbá teszi a külalakot – leszámítva a gyerekórákat idéző színes motívumokat. Ide kapcsolódó extra funkció, hogy a lünetta lecsavarható és cserélhető, amennyiben időnként szeretnénk új megjelenést kölcsönözni a kezünkön viselt eszköznek.

Nekem ugyan eszembe nem jutna ilyesmi, de nem ezért tartom rossz megoldásnak ezt a lehetőséget. A teszt során többször előfordult, hogy akaratomon kívül eltávolítottam a kerek kiegészítőt az óratokról, amit ugyan erős rezgés és sípolás kísért figyelmeztetésként, de még így is problémásnak érzem, hogy a cserélhető alkatrész véletlenül is eltávolítható. Velem a lakásban fordult elő, de ha túra közben, egy erdőben történik ugyanez, jó eséllyel búcsút inthettem volna a lünettának.

A dizájn összességében alig változott a Xiaomi Watch S3-hoz képest: klasszikus órákat idéző, alumínium tokot kapunk, amihez az ezüst és fekete változat esetében minta nélküli, egyszerű szíjak csatlakoznak.

Az egyetlen komolyabb változás, hogy a jobb szél felső gombját leváltotta egy tekerhető korona, illetve az alap verziók esetében is megjelentek a lünettán a számlap negyedeit jelölő apró minták. Minden más változatlan, így a méret továbbra is 47,3 x 47,3 x 12 milliméter, 44,5 grammos súllyal, a kijelző pedig 1,43 hüvelykes, változatlanul 466 x 466 pixeles felbontással. Ezúttal is AMOLED panelt kapunk, annyi változással, hogy a fényerő immár 1500 nit környékén mozog, így a Watch S4 képernyőjén megjelenő tartalmak sokkal jobban olvashatók, mint a nagyjából feleennyit tudó előd esetében.

Ami a további specifikációkat illeti: az óra Bluetooth 5.3-mal kapcsolódik a telefonhoz (Wi-Fi nincs) és más eszközökhöz, adott az NFC chip, van kétcsatornás GPS, van mikrofon és a hangszóró a telefonáláshoz, a nem meghatározott méretű háttértárra akár zene is másolható, illetve 5 atmoszféra nyomásig biztosított a vízállóság – így zuhanyozni, úszni bátran lehet a kütyüvel a kezünkön.

Okosnak mondjuk nem nevezném

A beüzemeléséhez és használatához nélkülözhetetlen a Mi Fitness alkalmazás, ami egyaránt letölthető Android és iOS operációs rendszerre, így az óra bármilyen okostelefonnal használható. Amire viszont készülni kell, hogy az eszközön a Xiaomi saját fejlesztésű rendszere (Hyper OS 2) fut, ami teljesen zárt, és csak minimálisan tud együttműködni a telefonunk szoftverével. Nem látja a naptárunkat, a kontaktlistánkat, a beállított ébresztőt, és sokszor a befutó értesítések is fapadosak.

Bár beállíthatunk magunknak automatikus válaszokat az okostelefonos alkalmazásban, azokat csak kevés helyen tudjuk alkalmazni (a Messengernél például nem), a leveleknek pedig legjobb esetben is csak a feladója és a fejléce látszik – sőt, néha még az sem, csupán annyi, hogy a postafiókunkba új e-mail érkezett.

Nincs továbbá alkalmazásáruház, letölteni semmit nem tudunk az órára, be kell érnünk az előre telepített applikációkkal, illetve az NFC kapcsán is érdemes tudni, hogy az érintéses fizetés csak akkor fog működni, ha elkezdjük használni a gyártó saját megoldását, a Xiaomi Pay-t, ahová újra be kell regisztrálni a kártyáinkat.

A Mi Fitness alkalmazásban választhatunk nekünk tetszőt a megannyi digitális óralap közül, kezelhetjük, milyen értesítések jussanak át az órára, beállíthatunk néhány alap funkciót (alkalmazások elrendezése, alvómód ütemezése, Xiaomi Pay regisztráció, ébresztés, időjárás, világóra városai stb.), bekapcsolható továbbá az esésérzékelés és a segélyhívás automatizálása, illetve frissíthető a viselhető eszközünk szoftvere.

Az óra könnyen kezelhető: a kijelzőn fentről lefelé mozdulattal nyithatók meg az értesítések, jobbról balra az óralapválasztó hívható elő, míg az ujjunkat alulról felfelé suhintva az általunk legfontosabbnak ítélt alkalmazások sorakoznak egymás után.

A koronát lenyomva az összes alkalmazás listáját kapjuk, a kapcsolót fogatva navigálhatunk is, az alsó gomb pedig a vezérlőpanelt hívja elő, ahol többek között manuálisan bekapcsolható az alvó- és aksikímélő mód, illetve a zseblámpa, megcsörgethető a telefon, de itt vannak a beállítások is. A korona emellett Home gombként funkcionál, azaz a legtöbb esetben visszaléphetünk vele az óralapra, a jobbról balra suhintás pedig lényegében a vissza parancs, amivel egy alkalmazásból például visszaléphetünk az összes applikációt mutató menübe.

Az óra természetesen mutatja a pontos időt, továbbá megtekinthető az aktuális időjárás, a kamera funkcióval távolról tudunk exponálni a telefonunkkal (akár időzítve is), a háttértárra másolható zene, ami le is játszható, van barométer, naptár és iránytű, felvihetünk eseményeket és feladatokat, nem hiányzik továbbá a stopper, az időzítő, a hangrögzítő és a világóra sem. És ezek mellé jönnek még az aktivitáskövető funkciók.

Amiben jól teljesít

A Xiaomi Watch S4 számolja a megtett lépéseket és az elégetett kalóriát, továbbá az aktívan töltött időt, és emellé beállítható folyamatos pulzusmérés, illetve monitorozható a véroxigénszint is. Utóbbinak hála van alvásfigyelés, a beérkezett többi adattal együtt, látható, hogy mennyire állunk készen egy edzésre (Edzésállapot), a Vitalitási pontszám pedig egy 100-as skálán mutatja meg, hogy a rendszeres mozgás milyen (pozitív) hatással van a szervezetünkre.

Az Edzések menüpont alatt száznál is több aktivitás (vízi sportok, jóga, kerékpár, evezés, pilates stb.) lekövetése indítható el, a mozgás folyamán pedig ellenőrizhető az eltelt idő, a pulzusszám, az elégetett kalória és az is, hogy épp melyik pulzustartományban vagyunk. A Futás alkalmazás pedig edzésterveket kínál, attól függően, hogy mi a célunk (zsírégetés, erőnlét növelése, intervall) és milyen szintet (alap, haladó) képviselünk. Persze nem kell olyan komoly képességekre számítani, mint egy jóval drágább Garmin óra esetében, ha viszont valaki komolyan veszi a mozgást, esetleg szeretne változtatni az életstílusán, annak itt adottak azon opciók, amivel nyomon követhető a napi tevékenység, illetve beállíthatók célok is.

A kétcsatornás GPS és a hátlapi szenzor pedig vannak annyira pontosak, hogy ne légből kapott adatokat kapjunk egy-egy edzést, intenzívebb mozgást követően.

A Xiaomi órája ugyanakkor nemcsak ezen a területen remekel, de az üzemidőben is. A burkolat alatt egy 485 milliamperórás akkumulátor kapott helyet, ami akár két héten keresztül is képes életben tartani az eszközt. Persze csak akkor, ha nincs bekapcsolva az időt minden esetben mutató Always on Display, ha figyelünk a fényerőre, nincs állandó pulzusmérés, és rendszeresen bekapcsoljuk az éjszakai módot.

Rendszeres mozgás és folyamatos pulzusmérés mellett ennyi idő ugyan nem hozható ki az aksiból, viszont még aktív igénybevétel mellett is simán összejöhet 6-7 nap egyetlen töltéssel, ami rekordidőnek számít sok más, drágább okosórához képest. Az sem elhanyagolható pozitívum továbbá, hogy a gyártó ígérete szerint mindössze öt perc töltéssel két napra elegendő energia juttatható az órába – aminek lehet örülni, ha pont éjszaka folyamán érnénk el a lemerülés közeli állapotot.

Ha nincsenek nagy igényeink

Az mostanra talán egyértelmű, hogy a Xiaomi újdonsága nem ér az olyan drágább viselhető eszközök nyomába, mint a 130 ezer forintról induló Galaxy Watch7 okosórák, vagy bármelyik Apple Watch (ahol az SE verzió kezdőára 90 ezer forint), ugyanakkor itt nem is ezek megszorongatása a cél. A Watch S4 egy olyan aktivitásmérő, ami külsőre egy hagyományos órára hajaz, kiváló anyagminőséggel és összeszereléssel, kiegészítve olyan – szerintem – felesleges extrával, mint a cserélhető lünetta.

A tesztalany a képességeit illetően a manapság elvárható minimumot nyújtja, azt viszont teljesen megbízhatóan, az üzemidőt illetően igazi bajnokkal van dolgunk, de kiosztok egy piros pontot a pontos GPS-ért is. Hogy mindez együtt megér-e valakinek 65 ezer forintot, az egyéni preferencia kérdése, ha viszont valaki soknak érezné az árat, annak érdemes tudni, hogy a Xiaomi Watch S3 már beszerezhető akár 15 ezer forinttal olcsóbban is, miközben néhány apróságot leszámítva (pl. forgatható korona, nagyobb fényerő) majdnem ugyanazt kínálja, mint az új modell.