Xiaomi 15: újabb megbízható, de rendkívül unalmas okostelefon

„Ismét kaptunk a gyártótól egy megszokottnak mondható, az izgalmas újdonságokat szinte teljes egészében mellőző ráncfelvarrást” – írtam február közepén a Samsung Galaxy S25 Ultráról, és ugyanez a mondat megállja a helyét a hazánkban márciusban piacra dobott Xiaomi 15 esetében is, amely a tavaly ilyenkor debütált (és általunk unalmasnak titulált) Xiaomi 14-hez képest csak nagyon csekély valódi újdonságot képes felmutatni a változatlanul 400 ezer forintos árcéduláért cserébe.

Xiaomi 15 okostelefon

Már a külsőt nézve is alig vehetők észre különbségek tavalyhoz képest, a készülék dimenziói (152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mm) ugyan változtak, de az eltérések nem érik el az 1 millimétert sem, az egyetlen szembetűnő változás a Xiaomi 14 dizájnjával összevetve, hogy a hátlapi üveg már nem domborodik ki a keretből, hanem az előlaphoz hasonlóan teljesen sík. Újdonság továbbá, hogy LED-es vaku immár nem a méretes szenzorszigeten kapott helyet, hanem mellette. A kijelző változatlanul 6,36 hüvelykes, a korábbinál kisebb, mindössze 1,38 milliméteres kávákkal. A keret alumínium, a képernyőt pedig a cég által fejlesztett üveg védi, ami a gyártó állítása szerint tízszer ellenállóbb, mint az elődön található Gorilla Glass Victus.

A képernyő alapját ezúttal is egy 68 milliárd szín megjelenítésére képes AMOLED panel adja, 2670 x 1200 pixeles felbontással (460 ppi), maximum 120 Hz-es képfrissítéssel, Dolby Vision, HDR10 és HDR10+ támogatással, illetve optikai helyett immár ultraszonikus, villámgyorsan működő ujjlenyomat-olvasóval, aminek már a vizes vagy koszos kéz sem akadály. A Xiaomi állítása szerint a kijelző idén már 3200 nit maximum fényerőt tud, ezt persze érdemes fenntartással kezelni, ugyanakkor összességében elmondható, hogy a kijelző briliáns megjelenítést biztosít – napfénynél is – tökéletes kontraszttal, tűéles képekkel és remek színekkel – viszont a Xiaomi 14 hasonló paneljéhez képest itt sem érződik komoly előrelépés.

A készülék fogásra egészen kellemes, a hatalmas kamerasziget ellenére sem fejnehéz, a sarkok nem bántóak, stabilan fogható, nem csúszik, bár a hátlapi üveg azért gyűjti az ujjlenyomatokat.

A keret kialakítása változatlan, a színezés a választott árnyalathoz passzol, az összeszerelés minősége pedig szokás szerint hibátlan. Amit érdemes tudni, hogy ezúttal is adott a sztereó hangszóró, a SIM-tálcába két nano méretű kártya helyezhető, a por és víz elleni védelem pedig megfelel az IP68 szabványnak.

Tartozékként adapter már nincs a csomagban (ennek okairól itt írtunk bővebben), a leírás és a SIM-tű mellett egy, a 90 wattos töltést támogató USB-C/USBA-A kábel, illetve egy normális minőségű, (esetünkben fekete színű) szilikon tok található.

A teljesítményre idén sem lehet panasz

Ahogy az összes mostanában megjelenő csúcstelefonban, így a Xiaomi 15-ben is a Qualcomm éppen legerősebb processzora, a három nanométeres gyártástechnológiával készült, 8 magos (2x 4,32 Ghz + 6 x 3,53 Ghz) Snapdragon 8 Elite kapott helyet, amit Adreno 830 grafikus chip és egy Hexagon lapka egészít ki – utóbbi a manapság egyre divatosabb mesterségesintelligencia-funkciókat szolgálja ki.

Emellé jön még 256 vagy 512 gigabájt háttértár (UFS 4.0), illetve 12 gigabájt memória (LPDDR5X). Ezek együtt egy elég erős konfigurációvá állnak össze, és ennek megfelelően a nyers teljesítmény sem marad el, az Antutu benchmark programban a 2,5 millió pontot is sikerült elérnem a telefonnal, ami nagyjából 20 százalékos teljesítménynövekedést jelent a Xiaomi 14-hez képest. A telefonból létezik amúgy 16 gigabájttal és 1 terabájt háttértárral szerelt változat is, de ez a variáns elkerüli Európát.

A megterhelő feladatok közben a melegedés idén sem maradt el, a teszt során többször előfordult, hogy a hátlapi üveg bőven 40 Celsius fok felé melegedett, szóval a hűtés nem javult jelentősen tavalyhoz képest. Azt persze érdemes tudni, hogy ezt csak komolyabb terhelés alatt produkálta a telefon, a teljesen hétköznapi használat, de még a mobiljátékok futtatása során sem sikerült megismételni.

Ami fontos, hogy az Android 15 alapú HyperOS 2 tökéletesen futott a készüléken, az operációs rendszer működését semmivel nem lehetett megakasztani, a telefon minden helyzetben villámgyorsan működött, játékok esetében is, a kiváló felhasználói élmény tehát biztosított – ahogy az egy csúcstelefontól el is várható így 2025 elején.

Ami a mobil többi „alkatrészét” illeti, a Xiaomi nem nagyon spórolt ki semmit. Dicsérendő például, hogy a Xiaomi 15 az alap kodekek (SBC, AAC) mellett támogatja a nagy felbontású zenehallgatást biztosító megoldásokat (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC) is, adott a Wi-Fi 7, a Bluetooth 6, az eSIM támogatás (egyszerre akár kettő is), nem hiányzik az NFC, még mindig van infra, az USB-C port az 3.2 Gen2-es, és persze adott az 5G, illetve az összes létező műhold támogatása.

Emellett az akkumulátorra és a töltésre sem lehet panaszkodni. A kapacitás 5240 milliamperóra (ami több, mint a jóval drágább Honor Magic7 Pro esetében), és emellé jár maximum 90 wattos töltési sebesség vezetéken, míg vezeték nélkül 50 watt. Ezek eléréséhez persze kell egy kompatibilis kiegészítő, ugyanakkor azt jó látni, hogy a Xiaomi ezen a területen földbe döngöli a Samsungot, hiszen a konkurencia még a 600 ezerről induló abszolút csúcsmodellje mellé is csak 45 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltést kínál. Ami pedig az üzemidőt illeti, a Xiaomi 15-ből még terhelve is bőven ki lehet hozni egy teljes napot, nálam rendszeresen előfordult, hogy 30–40 százalék közti értékekkel tettem fel este egy vezeték nélküli töltőre.

Majdnem ugyanaz

Ami a kamerákat illeti, ezen a fronton a Xiaomi ugyanúgy nem erőltette meg magát, mint a Samsung a saját csúcstelefonjaival. A hátlapi főkamera nem változott a Xiaomi 14-hez képest, ugyanazt az 50 megapixeles egységet kapjuk az Omnivision-féle, 1/1,31 hüvelykes Light Fusion 900 szenzorral (23 mm; f/1,6; OIS), nem változott továbbá a szintén 50 megapixeles ultraszéles egység sem (14 mm; f/2,2; 115° FOV), viszont a telefotó modul, miközben megtartotta az 50 megapixelt, a 75 milliméteressel egyenértékű lencséről 60 milliméteresre váltott.

Ennek köszönhetően a korábbi 3,2-szeres optikai nagyítás lecsökkent 2,6-szorosra, amit én a magam részéről visszalépésként éltem meg.

A 10 centiméteres makró szerencsére megmaradt a telefotó kameránál, illetve itt érdemes megjegyezni, hogy az ötszörös nagyítása elég jó minőségű, már-már veszteségmentes fotókat készít – de a végeredmény még mindig a közelébe sem ér annak, amit a Google Pixel 9 Pro telefonok ötszörös optikai zoomja kínál.

Bár papíron csak a telefotó egység változott, azért ennél valamivel komolyabb a fejlődés, ugyanis a hardver mögött immár a Xiaomi saját fejlesztésű AISP 2.0 szoftvere dolgozik, tehát a képfeldolgozás gyorsabb és jobb is, mint a Xiaomi 14 esetében. Persze kérdéses, hogy ebből mit vesznek észre a „mezei”’ felhasználók. Általánosságban elmondható, hogy a főkamera tényleg remek felvételeket készít napszaktól függetlenül, az optikai képstabilizálás emellé példaértékű, a 2,6-szoros nagyítással készült fotók szintén kiválóak, és normális fényviszonyok között az ultraszéles egységgel sem lehet nagyon hibázni. Mindez persze már a tavalyi modellről is elmondható volt, szóval csak a kamerák miatt lecserélni egy Xiaomi 14-et értelmetlen lenne.

Már csak azért is, mert videós fronton sincs számottevő változás, hacsak nem említem azt, hogy 8K felbontásban ezúttal már nemcsak 24, de 30 képkocka per másodperccel is lehet rögzíteni, illetve adott a lehetőség Dolby Vision formátumban rögzíteni, méghozzá 4K-ban, 24, 30 és 60 fps mellett is. Profiknak lehet továbbá érdekes, hogy immár adott a Log formátum is mozgóképeknél, 4K felbontásban, 24, 30 és 60 fps esetén is. A videók minősége alapvetően kiváló (a hang és a kép egyaránt), bár az ultraszéles kamerára váltva azért látszik, hogy a Xiaomi ezen a területen le van maradva az olyan konkurensekhez képest, mint az Apple és a Samsung.

És a kötelező AI

Mivel hardveres fronton a telefongyártók már képtelenek a valóban előre mutató innovációra, így a cégeknek kapóra jött az elmúlt évek AI-őrülete, és a fejlődés hiányát igyekeznek mindenféle (hasznos és kevésbé hasznos) szoftveres funkciókkal palástolni.

Tavaly a Xiaominak még nem volt semmi ilyesmi a tarsolyában, 2024 végére viszont felzárkóztak, és már a Xiaomi 15-ről sem hiányoznak a mindenféle mesterségesintelligencia-lehetőségek. Előre van telepítve például a Google-féle Gemini, amivel már magyarul is lehet csevegni, illetve már innen sem hiányzik a szintén a keresőóriás által fejlesztett Bekarikázva keresés, mikor a képernyőn bekarikázott témára lehet azonnal rákeresni a Google segítségével.

Nem hiányoznak továbbá a gyártó nevével fémjelzett AI funkciók sem, amik a Xiaomi HyperAI brand alá tartoznak. Ezek segítenek szöveget fogalmazni (AI Writing), van beszédfelismerés (AI Speech Recognition), tolmács (AI Interpreter) és feliratozó (AI Subtitles) is – a gond csak az, hogy ezek egyike sem tud magyarul, és egyelőre információ sincs arról, hogy ez mikor változhat.

Szerencsére a fotós bűvészkedéshez nem kell nyelv, így a képmanipulálós funkciók (képkiegészítés, feljavítás, törlés, tükröződésmentesítés, égboltkezelés) használhatók, bár ezek egyike sem nevezhető forradalmi újdonságnak, arról nem is beszélve, hogy hozzájárulnak a valóság olyan jellegű meghamisításához, ami elsőre ártatlannak, hosszú távon viszont veszélyesnek tűnhet. Összességében azt mondanám, hogy a felsorolt lehetőségek egyike sem olyasmi, amiért megéri 400 ezer forintot kifizetni.

Hogy a Xiaomi 15-ért megéri-e letenni ennyi pénzt, az persze teljesen más kérdés. Ha tavaly beneveztünk a Xiaomi 14-re, akkor teljesen felesleges ezzel a telefonnal szemezni, mert tavalyhoz képest még teljesítményben sem akkora az előrelépés, hogy azért érdemes lenne váltani, minden más fronton pedig elenyésző az újdonság.

Egy Xiaomi 13 vagy bármilyen másik, 2023 elejei készülékhez képest persze már számottevő a változás, korábbi mobil esetében pedig már tényleg érdemes lehet elgondolkodni a Xiaomi 15 beszerzésén.

Mert nem egy rossz telefon ez: jól össze van rakva, a teljesítménye több, mint kielégítő, a szoftver stabil és gyors, és fotózni is kiválóan lehet vele, az akkumulátor méretes, ráadásul a töltési sebességbe sem lehet belekötni. Az egyetlen, de azért elég komoly problémám az, hogy az új csúcsprocesszort és néhány apróságot leszámítva szinte ugyanazt a készüléket kaptuk, mint tavaly, érdekes újításnak, izgalmas innovációnak nyoma sincs. Még egy olyan (alapvetően felesleges) extra gombot sem kaptunk, mint az iPhone 16 esetében, így a Samsung mellett a Xiaomi sem fektetett energiát abba, hogy az idei csúcstelefonja megkülönböztethető legyen a tavalyitól.