Három új okosórát jelentett be a Xiaomi

A Xiaomi a 2024-es barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás előtt mutatta be legújabb csúcskészülékeit, a Xiaomi 14 okostelefon-családot. A kínai gyártó azonban nem állt meg itt, jó néhány viselhető eszközt is bejelentett, többek között a tavaly debütáló, a kínai gyártó történetében először Watch OS-szel ellátott Xiaomi Watch 2 Pro olcsóbb változatát is.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

A gyártó elsőként az olcsóbb árkategóriába tartozó Xiaomi Smart Band 8 Próról rántotta le a leplet, amely új, 1,74 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapott. A gyártó a kütyü képfrissítési rátáját 60 Hz-re, a felbontását pedig 336×480 pixelre növelte, az alap verziónál szögletesebb formájú eszköz kijelzőjét pedig Corning Gorilla Glass Victus védi.

A készüléket egy fényérzékelővel is ellátták, melynek révén a kijelző megvilágítása automatikusan alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, vagyis erős napfényben is jól kivehető marad. A Xiaomi Smart Band 8 Pro kínálatában több mint 150 sport mód közül lehet választani, emellett egészségfigyelő funkciókat is kínál.

A Xiaomi Smart Band 8 Pro karkötőbe egy 289 mAh-es akkumulátort építettek, amely elődjénél 23 százalékkal hosszabb üzemidőt biztosít.

Ez azt jelenti, hogy tipikus használat mellett, akár 14 napig marad üzemképes, 2 nappal felül múlva elődjét, így ritkábban van szükség csak töltésére. Az eszközt 35 ezer forintért lehet majd megvásárolni márciustól.

Xiaomi Watch S3

Egyel feljebb lépve árban és minőségben a Xiaomi Watch S3 került terítékre, melynek nagy méretű, 1,43 hüvelykes AMOLED kijelzője kerek, könnyű alumínium-ötvözet keretet kapott, ami egy hagyományos órára emlékeztet. A készülék már a Xiaomi HyperOS rendszerrel van felszerelve, és erős akkumulátort is kapott, így akár 15 napig marad üzemképes maradhat.

Ráadásul gyorsan újra is tölthető: a gyártó azt ígéri, akár már öt percnyi töltés is elegendő lehet ahhoz, hogy az óra két napig működőképes legyen normál használat mellett.

A felhasználók egy másik újdonsággal is találkozhatnak a Xiaomi Watch S3-ban: egykezes mozdulatokkal lehet végrehajtani egyedi műveleteket. A csukló különféle mozdulataival vezényelhetik például az órát, vagy dönthetnek a hívások elutasításáról, vagy épp a fotókészítésről.

Fontos megemlíteni, hogy az óra egy továbbfejlesztett vevőkészüléket (antennát) is kapott, amely minden eddiginél pontosabban képes meghatározni a felhasználó pozícióját az L1+L5 kétsávos GNSS segítségével. A Xiaomi Watch S3 65 ezer forintért lesz megvásárolható Magyarországon márciustól.

Xiaomi Watch 2

A Xiaomi tavaly mutatta be az első, Wear OS operációs rendszerrel felszerelt okosóráját, most pedig be is jelentettek egy ugyanilyen, ám olcsóbb modellt. A készülék 495 mAh-es akkumulátora akár 65 órás üzemidőt is biztosíthat, ami nem semmi, tekintve hogy egy 1,43 hüvelykes AMOLED kijelző díszeleg a kütyü elején.

Az alumínium ötvözetből készült kerettel ellátott eszközt a nagyobb gyorsaság és hatékonyság érdekében a Snapdragon W5+Gen 1 Wearable platform hajtja meg. Az óra tárhelykapacitása 32 gigabájt, a leggyakrabban használt applikációk közül pedig ötöt futtat, emellett több mint 200, harmadik féltől származó applikáció is elérhető rá.

A Xiaomi Watch 2 160 sportmódot támogat, amihez jól jöhet a kétsávos L1+L5 GNSS, ennek segítségével ugyanis pontosan meghatározható a felhasználó helyzete nehezen elérhető tájakon is.

A készülék ezen felül távoli fényképkészítésre is képes, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó közvetlenül a csuklóján tekinthesse meg a mobil fényképezőgép által továbbított képet, mielőtt elindítaná a videófelvételt, vagy exponálna. A Xiaomi Watch 2 a három készülék közül a legdrágább, 90 ezer forintos áron lesz elérhető Magyarországon áprilistól.