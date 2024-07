Az Apple ihlette a Samsung új, böszme okosóráját

A Samsung nemcsak mobilokat, hanem kiegészítőket is szép számmal villantott a július 10-ei Galaxy Unpacked bemutatóján, ahol az első (hazánkat egyelőre elkerülő) okosgyűrű mellett a Galaxy Watch Ultra kapta a legnagyobb figyelmet. Ez azonban nem feltétlenül érdem, ugyanis a gyártó viselhető eszköze nemcsak a nevében, de a dizájnjában és a funkcióit illetően is az Apple idén kétéves Watch Ultra eszközét idézi.

Galaxy Watch Ultra

A Galaxy Watch7 Ultra csupán egyetlen, meglehetősen böszme, 47 milliméteres méretben kapható, míg a Galaxy Watch7 a szokásos 40 és 44 milliméteres kiszerelésekben lesz elérhető július 14-től. Érdemes kiemelni, hogy a gyártó kétéves periódusokra osztott megjelenési stratégiájának köszönhetően egyik készülék sem kapott forgatható lünettát, tehát idén nincs Classic verzió – viszont a digitális lünetta élményről most sem kell lemondani egyik modell esetében sem.

Az Ultra modell óratokja egy lekerekített négyzet, ezen található egy továbbra is kerek óralap, illetve a rögzített lünetta.

A készülék titán fed- és hátlapot kapott, ugyanakkor maga az óratok műanyag, aminek az oldalán három fizikai gomb található – ezek közül a középső egy extra funkciókat előhívó teljesen új kapcsoló. A „számlap” egy 1,5 hüvelykes Super AMOLED megjelenítővel lett felszerelve, amely 480 x 480 képpontos felbontást és akár 3000 nites maximális fényerőt biztosít. A készülék súlya 65 gramm.

Strapabíróság terén minden a legnagyobb rendben: az óra megkapta a 10ATM, az IP68 és a MIL-STD-810H besorolásokat, ami azt jelenti, hogy bírja a vizet, a port és a fizikai behatásokat is. A hivatalos infók szerint megbirkózik a -20 és +55 Celsius-fok közötti hőmérséklettel, és akár 9000 méter tengerszint feletti magasságra is felvihetjük, de hasonlóan jól teljesít 500 méterrel a tengerszint alatt is. Vízbe merülve pedig 100 méteres mélységig nem kell aggódni az eszköz miatt.

Ez a modell egy 590 milliamperórás akkumulátort kapott, ami megegyezik az idén kétéves Galaxy Watch5 Pro kapacitásával, és a Samsung azt ígéri, hogy túlszárnyalták az ott tapasztalt üzemidőt.

Energiatakarékos üzemmódban akár a 100 óra is elérhető, bekapcsolt edzéskövetéssel pedig nagyjából 48 óra garantált. Az óra lelke egy Exynos W1000 lapkakészlet, amit 2 gigabájt memória egészít ki. A Watch7 Ultra duál-frekvenciás GPS-szel van felszerelve, ami zsúfolt városi környezetben is gyors és pontos helymeghatározást tesz lehetővé.

Ami az extra funkciókat illeti, az óra nagyjából 100 edzésmód lekövetésére képes. Újdonság a futóknak kedvező Verseny mód, ami valós időben hasonlítja össze az aktuális teljesítményt egy korábbival – ez úgy működik, mint amikor egy videójátékban egy szellemautóval versenyezve igyekszünk javítani a korábbi legjobb eredményünkön.

Emellett az alváselemzés is jobb lett az új BioActive szenzornak és alvási apnoe követésének köszönhetően, és a készülék a pulzusszámlálás mellett továbbra tudja a vérnyomásmérést és az EKG-t, illetve a menstruációs ciklus követésére is alkalmas. Újdonság a glikáció követés, aminek hála monitorozható a vércukorszintünk változása.

Samsung Galaxy Watch7

Funkciók terén ugyanezeket nyújtja az olcsóbb modell is, ahogy az Exynos W1000 lapkakészlet is stimmel. A dizájn szinte semmit nem változott tavalyhoz képest, és ahogy már említettük, idén is két méretből válogathatunk: egy 40, illetve egy 44 milliméteres változat közül. Előbbi egy 1,3 hüvelykes, 432 x 432 pixel felbontású Super AMOLED panellel bír, utóbbira pedig egy 1,5 colos, 480 x 480 képpontos szintén AMOLED panel került. Az akkumulátor a kisebb modellnél 300 milliamperórás, míg a nagyobbnál 425 milliamperórós – az üzemidő remélhetőleg közelíti a két napot.

A vízben való merülést kevésbé bírja ez a kivitel, viszont az IP68, valamint az MIL-STD-810H besorolások szintén megvannak.

A Samsung összes idei okosórája július 24-én kerül a boltokba, Wear OS 5 operációs rendszerrel, amit a One UI 6 Watch felhasználói felület egészít ki. Az árakat illetően pedig érdemes kiemelni, hogy a Galaxy Watch Ultra 80 ezerrel kerül többe, mint a tavalyi legdrágább változat.

Árak:

Galaxy Watch7 (40 mm, Bluetooth): 129 990 forint

Galaxy Watch7 (40 mm, LTE): 149 990 forint

Galaxy Watch7 (44 mm, Bluetooth): 139 990 forint

Galaxy Watch7 (44 mm, LTE): 159 990 forint

Galaxy Watch Ultra (47 mm): 279 990 forint

