Itt egy fejhallgató, ami pont azt tudja, amit kell

A több százezer forintos gamer kiegészítők korában a mindennapi júzer hajlamos elfelejteni, hogy volt egy korszak, amikor minden periféria azt tudta, amit a neve ígért. A billentyűzettel gépelni lehetett, az egérrel egerészni, a hangfal szólt, a fejhallgató szintúgy - utóbbit jó esetben mások nem is hallották. Ezt a letűnt kort idézi a Genesis belépő kategóriás fülese, ami pont az nyújtja, amire a legtöbb gamernek szüksége lehet.

Ha létezik olyan világ a multimédián belül, amit kiismerni egy élet, az mindenképp az audiogyönyöröké, és épp ezért remek, hogy vannak még gyártók, amik a mindenre képes fülesek helyett az egyszerűségre törekszenek. A nagyjából 17 ezer forint környékén kínált Genesis Neon 750 RGB csomagolásában például a felesleges sallangok helyett rögtön találunk: egy, a fejhallgatóhoz csatlakozó vezetéket, aminek USB- és jack-kimenete is van; egy jack-es hosszabbítót, ami utóbbihoz csatlakoztatva mikrofon-bemenetet is biztosít; valamint egy USB-hosszabbítót, amivel akár távolabb is ülhetünk a géptől vagy a konzoltól.

Játékos, de nem túlzottan

Alapvetően videójátékosoknak készült fejhallgatóról van szó, így a kimondottan baráti árú eszközökben utazó, lengyel gyártó a Neon 750 RGB-t – nevének megfelelően – színpompás fényekben játszó logókkal látta el, illetve gondoskodott róla, hogy a lehető legtöbb platformmal kompatibilis legyen a terméke. Ennek megfelelően PS4-gyel és PS5-tel, az összes piacon lévő Xboxszal, (jack dugós) telefonokkal, sőt még Nintendo Switch-csel is működik. A dobozra erősített színes „Minden platformmal kompatibilis” matrica tehát nem hazudik. Kompromisszum persze akad a kedvező árért cserébe: a vezeték nélküli kapcsolatról teljes egészében le kell mondanunk.

Illetve van még egy apróság: a színpompás ledfények csak USB-kapcsolattal működnek, ami egyedül pécén támogatott opció. Konzolokon a kontrollerbe dugható jack-kel tudjuk használni a fülest, amivel nem lesz olyan látványos a dolog – legalábbis azok számára, akik körülöttünk vannak, mert mi magunk úgysem látjuk, hogy a füles világít-e vagy sem. Pécén egyébként a vezetéken található iránytóegység oldalára szerelt gombbal tudjuk ki- és bekapcsolni a gamer jelleget erősítő (számomra teljesen értelmetlen) fényjátékot.

Amit ígér…

És… ennyi. Most jönne a sok extra, ugye, hogy ez a headset ezt is, meg azt is tudja, és egyébként ennyire szép, extravagáns vagy különleges. De csak jönne, mert ennek a terméknek nem a külalakja az erőssége. Szó ne érje a ház elejét, a Neon 750 nem csúnya darab, csak épp nincs benne semmi, ami megkülönböztetné a kismillió többi fejhallgatótól. Sőt a vezetéke végén ott fityegő, épp nem használatban lévő csatlakozó még kissé butácskán is fest így, 2023-ban.

Viszont ami miatt mégis figyelmet érdemel, az a használata közben nyújtott élmény. Sztereó fejhallgatóról lévén szó, a hangok ugyan csak két irányból jönnek, de meglepően tiszták, harsányak, „jó” figyelni rájuk, és még a játékokban gyakran feltűnő, nagyon sok csatornát egyidejűleg használatba vevő (tehát például drámai zene mellett hosszasan vitatkozó, ide-oda szökkenő szereplők, miközben lövöldöznek rájuk) jelenetek is végig élvezetesek, élénkek.

… és amit nyújt

A fejhallgatóba jack-kel csatlakoztatható mikrofon tisztán szól, nem zúg, a fülpárnák pedig kényelmesek, puhák, hosszabb idő után sem nyomnak. És a pánt is állítható. Az anyagminőség nem a legjobb, láthatóan olcsó műanyagot használt a gyártó, de a cég mentségére szóljon, hogy ilyen jó áron tényleg nem sűrűn találkozunk ennyire sokrétű fejhallgatóval.

És ezzel vissza is kanyarodhatunk a bevezetőben említett, letűnt korszakhoz: a Genesis Neon 750 RGB az, aminek mondja magát, azt csinálja, amit ígér és annyiért, amennyi az árcédulán szerepel. Amennyiben csak egy „jó” és olcsó fülest keresünk, ami mondjuk egy drágább eszköz mellett szolgál majd, nem teszünk rossz lóra, ha a lengyelek megoldását választjuk.