Zoltán Gábor: Minél jobban utálják Európa jelképeit a nacionalisták, számunkra annál fontosabbak

Szerinted hány mandolinosra van szükség egy zeneakadémiai hangversenyen az ideális hangzáshoz?

Most megfogtál, mert élőben soha nem hallottam mandolinzenekart, sőt a fogalommal is csak akkor találkoztam, amikor a kutatásaimba belebonyolódtam. Körülbelül tízre, gondolom. Tíz mandolin már jól szólhat, nem?

Mint annyi mást, ezt is csak remélni tudom. Viszont meglepett, hogy erre kitértél. A Nyilaskeltető című könyved Erre a háztömbre című írásában olvashatjuk – arról a háztömbről van szó, amelyikben a Maros utcai kórház működött –, hogy a nyilasok művészi tevékenység alapján is szerveződtek. Ekkoriban nyilasnak lenni jó, 1939 nyarán volt is háromszázezer tagja a pártnak.

Emberek, akiknek nem volt helyük a világban, vagy legalábbis nem olyan, ami érzésük szerint megillette volna őket, úgy érezték, hogy a nyilas mozgalom által elfoglalhatják méltó helyüket. A jövő az övék lesz, de már a jelen is bizonyságot adott. Például az olyan közösségi élmények által, mint a művészeti programok.

A zene nem a gazdag városi polgárok, és végképp nem a zsidók privilégiuma, nekik is részük lehet benne! Még egy melósnak, egy péksegédnek is.