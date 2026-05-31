Zoltán Gábor: Minél jobban utálják Európa jelképeit a nacionalisták, számunkra annál fontosabbak

2026. 05. 31. 10:59
2026. 05. 31. 10:59
Gyilkolni, erőszakot tenni az emberi lény természetéhez tartozik – mondja interjúnkban Zoltán Gábor, aki a Színművészeti Főiskola elvégzése után színházi alkotóként kezdett, de dramaturgként és rendezőként hamar a Rádióhoz került, ahonnan aztán időnként kirúgták. Négy könyv után 2016-ban jelent meg a XII. kerületi nyilasok rémtetteivel foglalkozó Orgia, ami nagy siker lett. Azóta írt munkái, köztük a Kalligram Kiadónál most napvilágot látott Nyilaskeltető című tanulmánygyűjteménye is ehhez a témakörhöz kapcsolódnak. De vajon miért viszolyog Orbán és a hozzá hasonló nacionalisták a Parlamentben újra felcsendült Örömódától? Tényleg felfoghatatlanok a tömeggyilkosságok, vagy nagyon is érthető az emberi erőszak? És mi lesz szerinte a XII. kerületi turulszobor sorsa a Tisza-kormány alatt?

Szerinted hány mandolinosra van szükség egy zeneakadémiai hangversenyen az ideális hangzáshoz?

Most megfogtál, mert élőben soha nem hallottam mandolinzenekart, sőt a fogalommal is csak akkor találkoztam, amikor a kutatásaimba belebonyolódtam. Körülbelül tízre, gondolom. Tíz mandolin már jól szólhat, nem?

Mint annyi mást, ezt is csak remélni tudom. Viszont meglepett, hogy erre kitértél. A Nyilaskeltető című könyved Erre a háztömbre című írásában olvashatjuk – arról a háztömbről van szó, amelyikben a Maros utcai kórház működött –, hogy a nyilasok művészi tevékenység alapján is szerveződtek. Ekkoriban nyilasnak lenni jó, 1939 nyarán volt is háromszázezer tagja a pártnak.

Emberek, akiknek nem volt helyük a világban, vagy legalábbis nem olyan, ami érzésük szerint megillette volna őket, úgy érezték, hogy a nyilas mozgalom által elfoglalhatják méltó helyüket. A jövő az övék lesz, de már a jelen is bizonyságot adott. Például az olyan közösségi élmények által, mint a művészeti programok.

A zene nem a gazdag városi polgárok, és végképp nem a zsidók privilégiuma, nekik is részük lehet benne! Még egy melósnak, egy péksegédnek is.

A cikk tartalmából

Interjúnkban többek között szóba kerül még:

  • Miért gondolják sokan úgy, hogy nem vágyainkat mérlegelve kell élnünk, hanem valamilyen parancsot teljesítve?
  • Mikor döbbent rá, hogy bármilyen fájdalmas is, foglalkoznia kell a felnövekvése helyszínein történt tömeggyilkosságokkal?
  • Miért tartják ördögtől valónak a nacionalisták az Európai Unió himnuszát?
