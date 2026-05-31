bajnokok ligájabl-döntő 2026puskás arénaországos mentőszolgálat
Foci

BL-döntő: a mentők nyolc embert szállítottak kórházba a Puskás Arénából

Mohos Márton /24.hu
24.hu
2026. 05. 31. 10:45
Mohos Márton /24.hu
A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai 59 embert láttak el, és nyolc embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet vasárnap reggel a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak, a munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentődolgozó vett részt.

A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás Arénában történt, olvasható a bejegyzésben.

Az Andrássy úton nyolc ellátásra és négy kórházi szállításra volt szükség, a Hősök terén tíz embert láttak el, közülük hetet szállítottak egészségügyi intézménybe. A Városligetben kialakított Fan Meeting Point helyszínen 12 ellátást végeztek, öt esetben kórházi szállításra is szükség volt, míg az MTK Sportkomplexumnál működő találkozási ponton két embert láttak el, közülük egyet vittek kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint rendkívüli esemény nem történt, a rendezvény egészségügyi biztosítása vasárnap hajnalban, 2 óra 30 perckor ért véget.

(MTI)

Kapcsolódó
A Paris Saint-Germain megvédte címét a budapesti BL-döntőben
Legyőzhetetlen PSG, legendás Luis Enrique, katasztrofális Gabriel – így ír a sajtó a budapesti BL-döntőről
A nemzetközi lapok a Paris Saint-Germaint méltatják, és az Arsenal brazil védőjének hibájáról írnak.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péterék gyermeknapot tartanak a Karmelitában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik