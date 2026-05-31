Zárug Péter Farkas: Tízezrek a Himalája szent hegyénél

Ma van Szaga Dava Dücsen (Saka Dawa Düchen) napja – 2026. május 31.

A holdnaptár szerint ez a 2026-os év második tízmilliószoros napja, a buddhizmus legszentebb ünnepe, a Szaga Dava Dücsen, ahogy a tibeti buddhizmus, vagy a vészák, ahogy a théraváda, vagyis a déli buddhizmus nevezi.

Ez Buddha születésének, megvilágosodásának és parinirvánájának, vagyis halálában való ellobbanásának a napja. Szerte a világon összesereglenek ilyenkor a buddhisták a Magasztos tiszteletére, de a legkülönlegesebb zarándoklatot talán ilyenkor Tibetbe, a szent Kajlás-hegyhez teszik, amely egyben a négy himalájai vallás, a hindu, a dzsáinizmus, a bön és a buddhizmus szent hegye. A résztvevők a Kajlás-hegy megkerülésével hitük szerint megszabadulnak minden földi bűnüktől. Az 52 kilométeres táv még az edzett magashegyi túrázóknak is kihívást jelent, különösen a háromnapos út második napja, amikor is 5600 méter magasra kell felkapaszkodniuk a zarándokoknak a Dolma La-hágón.

Az idei év különösen fontos év a buddhistáknak, s ezért most