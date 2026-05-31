Tarr Zoltán: Elítéljük a szabadkai zászlóégetést

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést – írta szombat este Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalnunk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal

– fogalmazott a tárcavezető. „Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség” – zárta bejegyzését Tarr.

Amint arról korábban írtunk: középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken.

Az eset előzménye, hogy az Ivan Saric Műszaki Középiskola igazgatója idén a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt is a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. „Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára” – mesélte a neve elhallgatását kérő diák. Hozzátette, a zászló maradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek. Az iskola feljelentést tett a két szerb diák ellen.

Az esetet több helyi, magyar politikai szervezet is elítélte. A Pásztor Bálint vezette Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) büszke a magyar identitását vállaló fiatalemberre és az iskola vezetőségének reakcióját is méltatták. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben tiltakozott és az ügy kivizsgálását, valamint a felelősök elszámoltatását kérte. „A gyűlöletnek nincs helye társadalmunkban, a zászlóégetés minden közösség elleni támadás” – írta a Vajdasági Magyar Újrakezdés (VMÚ) nevű tömörülés, akik szerint az incidens feszültséget kelthet a különböző nemzetiségek között.