Ezek a zebrahasználat kőbe vésett szabályai

Megközelítőleg kétezer járókelő sérült meg balesetben a magyar közutakon 2021-ben, ráadásul az incidensek jelentős része akkor történt, amikor az emberek megpróbáltak átkelni a zebrán. A gyalogátkelőhelyek használata magától értetődőnek tűnik, sokan mégis megfeledkeznek az alapvető szabályokról, ami tragédiához is vezethet. A zebrákról és azok jelentőségéről éppen emiatt már nagyon fiatalon oktatni kell a gyermekeket is.

A pandémia előtti évekre jellemző volt, hogy évente átlagosan 2500 gyalogost ütöttek el a magyar közutakon, közülük 150 ember vesztette életét. Az utóbbi két évben ugyan csökkent ez a szám, megközelítőleg 2000 járókelő sérült meg balesetben, de még mindig több mint 100 gyalogoselütés végződik tragédiával.

A rendőrségi statisztikák szerint a gyalogosokat érintő baleseteken belül a korábbi években 900-1000 balesetet maguk a járókelők okozták,

ez az elmúlt két évben valamelyest csökkent, nagyságrendileg 600-ra. Ez azt jelenti, hogy az őket érintő balesetek több mint 30 százalékát maguk a gyalogosok idézték elő.

Riasztó trend továbbá az is, hogy éves szinten közel ezer ember szenved balesetet, miközben átkel a zebrán. Ugyan a szerencsétlenségek leggyakoribb oka a sofőrök látóterének csökkenése, sok esetben a gyalogátkelők helytelen és figyelmetlen használata vezet csattanáshoz és a legrosszabb forgatókönyv esetén tragédiához.

A zebrák ugyan a hétköznapi közlekedésben a biztonság szigetének tűnhetnek, annak érdekében, hogy ez így is maradjon, érdemes feleleveníteni azokat a kőbe vésett szabályokat, ami minden gyalogosra egyaránt vonatkozik. Ezt a tudásanyagot ajánlott minél fiatalabb korban átadni a gyermekeknek is annak érdekében, hogy őket is minél nagyobb biztonságban érezhessük.

A zebrákon való átkelést kizárólag akkor szabad megkezdeni, ha a forgalom mindkét irányból megállt, ellenkező esetben nincs rá garancia, hogy egy érkező autó biztosan meg fog állni, ha lelépünk elé.

Rengeteg esetben okoz bajt, hogy a gyalogosok figyelmen kívül hagyják az út közepén kialakított járdaszigetet, és anélkül sétálnak tovább a túloldalra, hogy a másik irányba is szétnéznének. A járdaszigetek ugyan épp a közlekedés biztonságossá tételét segítik elő, a járókelőknek ebben az esetben félúton kötelezően ismét szét kell nézniük az úttesten.

Gyermekeinket is figyelmeztessük rá, hogy a zebrán történő átkelés során is legyenek éberek, figyeljenek, füleljenek, ne hallgassanak zenét, ha netalán mégis felbukkanna egy szabálytalanul közlekedő autós.

Szintén ügyeljünk a kerékpárosokra és a motorosokra is, akik egyenrangú részei a közlekedésnek. Ha kilépünk a biciklisek elé, az utolsó pillanatban már nekik sem lesz könnyű megállni, és ez a mulasztás is fájdalmas balesetekhez vezethet.

Gyakran elkövetett hiba még, hogy a járókelők nem néznek szét az úton,

ha villanyrendőr irányítja a forgalmat és az átkelésre zöld jelzés ad engedélyt. Ez több szempontból is veszélyes. Egyrészt azért, mert bármikor előfordulhat, hogy egy szabálytalanul közlekedő jármű sofőrje áthajt a piroson, másrészt pedig azért, mert a lámpa meg is hibásodhat.

A gyerekek oktatása akkor lehet a legsikeresebb, ha felügyelet mellett rájuk bízzuk, biztonságosan át tudunk-e kelni a zebrán, majd ellenőrizzük a döntésüket. Így nemcsak gyakorlati példákon keresztül sajátíthatják el a közlekedés legalapvetőbb szabályait, de adott esetben fel is hívhatjuk a figyelmüket a veszélyekre és javíthatjuk ki a hibáikat.

Magyarországon nyár elejétől már 50 okoszebra segíti országszerte a biztonságos közlekedésre vágyókat. A SafeCross okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívja fel a figyelmet. Tehát az okoszebra célja, hogy az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észleljék a gyalogos átkelést. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben működik. A technológia szerencsére nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is bizonyította hatékonyságát. Egy korábban Debrecenben telepített rendszernél a megállási hajlandóság egy frissen telepített gyalogosátkelőhelynél 55%-kal, két hónappal később pedig már 74%-kal növekedett.