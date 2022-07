Összeomlott az MVM ügyfélszolgálata a kormány bejelentésére

Miután a Fidesz korlátozta a rezsicsökkentést, most azt mondja, hogy Gyurcsány akarja megszüntetni azt

Szerda délután hosszú órákon át akadozott az MVM Next állami energiaszolgáltató online ügyintéző felülete, miután a kormány bejelentette a rezsicsökkentés részleges kivezetését. A problémát rengetegen észlelték, az MVM Next Facebook-oldalára is sok komment érkezett, írja a hvg.

A portál szerint szerda estére nagyjából rendeződött a helyzet, és sokadik próbálkozásra már számlabefizetést is sikerült eszközölniük. Probléma azonban így is akadt, a visszaigazoló ablakot tucatnyi gombnyomás sem tüntette el, sőt még mindig voltak olyanok, akik nem tudtak belépni. Csütörtökre a helyzet látszólag rendeződött.

A fennakadás pontosan a rezsicsökkentés részleges kivezetésének bejelentésével egy időben jelent meg.

A szerdai kormányinfón ugyanis bejelentették, fogyasztási korlátot vezetnek be az áram és a gáz esetében is. Előbbinél ezt 210 kWh/hó, utóbbinál pedig 144 köbméter/hó mértékben maximalizálják. Ez évente 1729 köbméter gáz, és 2523 kilowattóra áram fogyasztását teszi lehetővé. Ha valaki ennél többet fogyaszt, piaci árat kell kifizetnie a többletért. Nem kizárt tehát, hogy azért keresték fel tömegesen az MVM oldalát a bejelentés után, hogy ellenőrizzék átlagos fogyasztásukat.