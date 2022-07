Miután a Fidesz korlátozta a rezsicsökkentést, most azt mondja, hogy Gyurcsány akarja megszüntetni azt

A szerdai kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy lekorlátozzák a rezsicsökkentésre jogosult háztartások körét azokra, ahol a havi gáz- és áramfogyasztás legfeljebb az átlagos mértéket éri el, ezen felül viszont a rezsicsökkentés feletti árat kell majd megfizetni.

Dobrev Klára, a DK EP-képviselője erre úgy reagált, hogy az Orbán-kormány politikailag megbukott, illetve a „rezsicsökkentés megbukott”, mire a Fidesz is reagált, írja az MTI. A kormánypárt szerint, ha a baloldalon múlott volna, akkor egy napig sem lett volna rezsicsökkentés Magyarországon. Ugyanis, írták, Gyurcsány Ferencék kormányzásuk alatt duplájára emelték az áram árát, háromszorosára a gáz árát, nem szavazták meg a rezsicsökkentést és több éve az eltörlését követelik.

A Fidesz állítja, hogy a rezsicsökkentés kilencedik éve – a jelenlegi háborús energiaválságban is – védi a magyar családokat és hogy a rezsicsökkentés továbbra is fennmarad, ezt szolgálja a rezsivédelmi alap és a kormány mostani döntése is.

A párt azt mondja, a magyar családok háromnegyede átlagfogyasztó, őket továbbra is 100 százalékban védi a rezsicsökkentés, és az átlagfogyasztásig továbbra is mindenki havi közel 159 ezer forintot spórol meg a rezsicsökkentéssel.