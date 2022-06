Ennyiért nem elég erős a varázslat a Honor Magic4 Lite 5G-ben

Hazánkba is megérkezett a Honor legújabb középkategóriás készüléke, a Magic4 Lite 5G, ami papíron ugyan egy jól összerakott okostelefon látszatát kelti, ugyanakkor a gyakorlatban viszonylag hamar kiderül, hogy az árcédula nincs összhangban a mobil tényleges képességeivel.

A Huawei még 2020 őszén adta el a Honor almárkáját, ami azóta önálló cégként igyekszik vezető szereplővé válni a mobilpiacon, méghozzá nem is eredménytelenül. A szétválás után az Egyesült Államok szankciói már nem vonatkoztak a függetlenedett márkára, így Európába is visszatértek a Honor okostelefonok, méghozzá Play Áruházzal és a Google jól megszokott szolgáltatásaival felvértezve. Nálunk legutóbb a szintén középkategóriásnak számító Honor 50 járt, most pedig a valamivel kedvezőbb kezdőárú Magic4 Lite 5G tett egy kört a tesztlaborban. A konklúzió viszont nagyjából ugyanaz, mint legutóbb: korrekt telefon ez, csak nem annyiért, amennyit kérnek érte.

Honor Magic4 Lite 5G

A Honor üdvöskéje igazi tepsi: 166,7 x 75,78 x 8,05 milliméteres méretekkel büszkélkedik, kijelzőként pedig egy 6,80 hüvelykes IPS-LCD kijelzőt kapunk. Utóbbi 1080 x 2388 pixel megjelenítésére képes, illetve papíron tudja a 120 Hz-es képfrissítést, de gyakorlati hasznát ennek nem sokszor látjuk, ugyanis a gyári alkalmazásokat leszámítva a készülék visszavált 90, vagy akár 60 Hz-re. Éppen ezért, ahol igazán számítana (pl. mobiljátékok vagy videós tartalmak esetében), ott nem tudjuk élvezni a technológia nyújtotta folyékonyabb mozgásmegjelenítés előnyeit.

Ezt leszámítva a kijelző hozza a típustól elvárható kötelezőt: a fényerő még a szabadban is könnyen olvashatóvá teszi a tartalmakat, és alapvetően a színekkel és a kontraszttal sincs gond. Itt ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a 130 ezer forintos árért, amennyibe a Magic4 Lite 5G jelenleg kerül, máshol már OLED panel adja a képernyő alapját.

Bár a telefon nagy, a jobb keretre került ujjlenyomat-olvasó kényelmesen elérhető, és gyorsan/megbízhatóan működik, de emellett bekapcsolható a 2D-s arcfelismerés is, ha valakinek ez a megoldás szimpatikusabb. A hangerőszabályzó szintén itt kapott helyet, a bal oldalon nem találunk semmit, az USB-C port, illetve a SIM-tálca pedig a készülék alján található. Utóbbiba két kártya is behelyezhető, a háttértár bővítésére viszont nincs lehetőség. Hiányzik a jack csatlakozó is, és hivatalosan IP-védettséget sem kapunk. Az összeszerelés hibátlannak mondható, a SIM-tálca még piros gumigyűrűt is kapott, de víz közelében így is érdemes óvatosan bánni a telefonnal.

A burkolat alatt egy Qualcomm Snapdragon 695 processzor és egy Adreno 619 grafikus mag dolgozik, méghozzá 6 GB RAM (ez szoftveresen további kettővel bővíthető a háttértár rovására) és 128 GB ROM társaságában. Nem a legfrissebb hardver, de megállja a helyét: az operációs rendszer vígan elfut rajta, több megnyitott alkalmazás sem akasztja meg és a játékok terén is csak kevés kompromisszumot kell kötni. Az ugyanakkor csalódást keltő, hogy a telefon Android 11-gyel és Magic UI 4.2-vel került a kezünkbe, és egyelőre semmi jele annak, hogy érkezne a tavaly ősszel kiadott Android 12, és biztonsági frissítésből is a februári az utolsó, ami elérhető a mobilra.

Ahogy a név is mutatja, adott az 5G (így az itthon elérhető újgenerációs hálózatokra is felcsatlakozhatunk megfelelő előfizetés birtokában), nem maradunk NFC nélkül, tehát simán működik az itthon is egyre népszerűbb telefonos fizetés, WiFi-ből az 5-ös szabványt kapjuk, a Bluetooth pedig 5.1. Az akkumulátor 4800 milliamperórás, ami átlagos használat mellett akár két napig is életben tartja a telefont, a vezetékes töltés pedig 66 wattal is végezhető. Ehhez a gyártó kompatibilis adaptert is mellékel a telefon mellé, a gyakorlatban pedig arról van szó, hogy a mobil egy óra alatt 0-ról 100 százalékra tölhető, mindössze 15 perc alatt pedig közel 40 százalékig juthatunk. Vezeték nélküli töltésre viszont nincs lehetőség.

A kameránál elmarad a varázslat

A hátlap műanyag, ami veszettül gyűjti az ujjlenyomatokat, ugyanakkor a méretes, kör alakú kameraszigetnek megvan azon előnye, hogy ennek hála nem billeg a telefon. A rendelkezésünkre álló kamerákkal viszont csak mérsékelten lehetünk elégedettek. A LED villanó mellett egy 48 megapixeles főegység, egy 2 megapixeles makró és egy szintén 2 megapixeles mélységélesség szenzor kapott helyet. Utóbbi kettő sajnos pont olyan, mint az összes hasonszőrű telefon esetében: dísznek jók, hasznukat viszont nem nagyon vesszük a gyakorlatban.

A makróval éles, részletgazdag közeli fotót készíteni nagyjából lehetetlen, a mélységszenzor pedig kizárólag a portré módnál hasznos, a hátteret elmosó bokeh effekt megvalósításában van szerepe – őrületesen jó eredményekről viszont itt sem tudunk beszámolni.

A főkamera szerencsére jól használható, legalábbis nappal, normális fényviszonyok között – ilyenkor teljesen vállalható képek születnek. A rendszer pixeltömörítéssel 12 megapixeles fotókat készít, ugyanakkor válthatunk 48 megapixelre is. Csak hát nincs értelme, mert ettől se jobbak, se sokkal részletesebbek nem lesznek a felvételeink, csak a fájlméret fog jelentősen növekedni.

Este sajnos már véleményes az eredmény, és ezen a dedikált éjszakai mód sem segít sokat: a zajosodás így is elkerülhetetlen, tényleg éles képet pedig csak állvánnyal vagy a mobilt kitámasztva tudunk produkálni, mert minden körülmények között négy másodpercig tart az exponálás, amit szabad kézzel szinte lehetetlen minimális bemozdulás nélkül végigcsinálni.

Videós oldalon szintén nem történnek csodák: egyrészt 1080p / 30 fps a maximum, amit elérhetünk, és az eredmény még így is véleményes, főleg azért, mert optikai stabilizálás hiányában sokszor remegős, nem túl részletes végeredményt kapunk. Hasonló a helyzet az előlapi 16 megapixeles kamera esetében is, és itt is igaz, hogy akkor járunk a legjobban, ha normális fények mellett, lehetőleg nappal készítünk szelfiket ezzel az egységgel.

Ennyiért nem

A kamerás rész tényleg nem túl erős, és pont ezért érezzük túlzásnak a 130 ezer forintos árcédulát. A középmezőnyben (is) elképesztő verseny dúl a vásárlók kegyeiért, és ennyi pénzért egész egyszerűen jobb telefonokat lehet venni. Elég csak a legutóbbi középkategóriás összeállításunkra gondolni, amiben szerepelt a Poco X4 Pro 5G és a Samsung Galaxy A52s 5G – mindkettő jobb vétel jelenleg, mint a Honor újdonsága. Sőt, a márkánál maradva az időközben árcsökkenésen átesett Honor 50 is kedvezőbb ajánlat, mint a Magic4 Lite 5G.

Az áresést ugyanakkor érdemes a tesztalanynál is észben tartani: kis várakozást követően, ha a mostani 130 ezres összegből eltűnik 20-30 ezer az elkövetkezendő hónapok során, akkor ennyiért már érdemes lehet lecsapni a Honor ezen készülékére.