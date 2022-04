Ez a három telefon jó választás, ha 150 ezer alatt keres korrekt mobilt

Legújabb összeállításunkban három olyan belépő és alsó-középkategóriás okostelefont gyűjtöttünk össze, amik teljesen korrekt képességekkel bírnak, és nem kell értük egy kisebb vagyont kifizetni. Ha valaki nem vágyik prémium készülékre, csak megbízható mobilt keres teljesen átlagos felhasználásra, ezekkel a modellekkel nem nagyon nyúlhat mellé.

Xiaomi Redmi Note 11

A Redmi Note sorozat a Xiaomi legnépszerűbb termékcsaládja, nem véletlenül, hiszen a gyártó rendre olyan készülékeket dob piacra ezen név alatt, amik barátságos ár mellett kínálnak elfogadható hardvert. Az idei széria (eddig) négy modellből áll (11, 11S, 11 Pro, 11 Pro 5G), és mi a Redmi Note 11-et ajánljuk az olvasók figyelmébe, egyrészt a tényleg kedvező ár (már 70 ezer forint környékén bezsákolható), másrészt az ehhez képest tényleg jónak mondható képességek okán.

Külsőre a telefon letisztult, semmi felesleges csicsa, az összeszerelés minősége pedig most is hibátlan, nem érezni, hogy egy viszonylag olcsóbb készüléket tartunk a kezünkben. A kijelző 6,43 hüvelykes, legfelül egy középre vágott kameralyukkal (benne egy 13 megapixeles szelfi egység), a panel pedig kifejezetten kellemes képminőséget biztosító AMOLED, Full HD felbontással (1080×2400 pixel), 90 Hz-es képfrissítéssel és olyan fényerővel, aminek hála még tűző napon is jól használható a mobil. Az ujjlenyomat-olvasó a bekapcsoló gombra került, megbízhatóan működik, nem maradunk jack-csatlakozó nélkül, a SIM-tálcába pedig összesen három kártya tehető: két SIM, illetve egy microSD – utóbbival az alap háttértár bővíthető.

A burkolat alatt egy Qualcomm Snapdragon 680 processzor, egy Adreno 610 grafikus mag, illetve (a fenti összegért) 4 GB memória és 64 GB háttértár kapott helyet. Ez az összeállítás gond nélkül megbirkózik az Android 11-gyel és a MIUI 13 kezelőfelülettel, észszerű keretek között még játékra is alkalmas, de értelemszerűen nem ezzel a mobillal állunk neki a Fortnite-nak és a Call of Dutynak.

Ami a kamerákat illeti, a hátlapon négy egységet találunk, ami elsőre jól hangzik, de egy 70 ezres készüléktől azért nem szabad csodát várni.

Az 50 megapixeles főkamera egész jól használható, de a 8 megapixeles, széles látószögű egységgel remek fotókat nem nagyon lehet készíteni, a 2 megapixeles mélységszenzor és a szintén 2 megapixeles makró pedig inkább csak dísz, mintsem olyan modul, amiknek valóban hasznát vesszük. A mindennapjaink megörökítésére megfelelő ez a felhozatal, de ennél sokkal többet nem szabad várni, főleg nem éjszaka vagy kevésbé ideális fényviszonyok között.

A kevésbé acélos fotós képességekért cserébe kapunk egy 5000 milliamperórás aksit, ami akár két napig is bírja, ráadásul tölthető 33 wattal, és ehhez még egy kompatibilis töltőt is találunk a dobozban. Van továbbá NFC, Wi-Fi 5 és Bluetooth 5.0 is, az 5G-ről viszont itt még le kell mondanunk. Utóbbi sokaknak aligha lesz komoly érvágás, és összességében tényleg az mondható el a készülékről, hogy az árért cserébe egy több mint korrekt telefont kapunk, ami nemcsak kiszolgálja a hétköznapi igényeket, de alapvetően még jól is néz ki.

Xiaomi Redmi Note 11 specifikációk: Kijelző: 6,43 hüvelykes AMOLED, 90Hz, 700 nit, 2400×1080 pixel

6,43 hüvelykes AMOLED, 90Hz, 700 nit, 2400×1080 pixel Processzor: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G

Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Memória: 4 GB

4 GB Háttértár: 64 GB (UFS 2.2)

64 GB (UFS 2.2) Hátlapi kamerák: 50 MP főkamera (f/1,8; 26mm; 1/2.76″; 0.64µm; PDAF), 8 MP széles látószügő (f/2,2; 118˚; 1/4″; 1.12µm) 2 MP makró (f/2;4), 2 MP mélységélesség (f/2,4)

50 MP főkamera (f/1,8; 26mm; 1/2.76″; 0.64µm; PDAF), 8 MP széles látószügő (f/2,2; 118˚; 1/4″; 1.12µm) 2 MP makró (f/2;4), 2 MP mélységélesség (f/2,4) Szelfikamera: 13 MP (f/2,4; 1/3.1″; 1.12µm)

13 MP (f/2,4; 1/3.1″; 1.12µm) Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Gyorstöltés: 33 watt

33 watt Méret: 159,9 x 73,9 x 8,1 mm

159,9 x 73,9 x 8,1 mm Súly: 179 g

179 g Egyéb: bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó, IP53 védelem, NFC

bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó, IP53 védelem, NFC Operációs rendszer: Android 11 + MIUI 13

Poco X4 Pro 5G

A Poco szintén a Xiaomi egyik márkája, és az X4 Pro 5G elég nagy hasonlóságokat mutat a Redmi Note 11 Pro 5G-vel, ugyanakkor ennek a készüléknek kedvezőbb az ára: már 120 ezer forint környékén is hozzá lehet jutni, és ezért a pénzért szintén egy teljesen korrekt telefont kapunk.

A kijelző itt már 6,67 hüvelykes, szintén Full HD felbontású (1080×2400 pixel) AMOLED panellel, a magasabb árért cserébe viszont már 120 Hz-es képfrissítést kapunk, viszont az ujjlenyomat-olvasó itt még mindig a bekapcsoló gombon található. A külső semmi extra, bár a hatalmas hátlapi kameraszigetet egy darabig azért szokni kell a szemnek, de szerencsére az összeszerelésre itt sem lehet panasz. SIM-kártyából itt is kettő fér az erre kialakított tálcára, továbbá adott a tárhelybővítés lehetősége is memóriakártya használatával.

A hardver terén már érződik, miért drágább ez a telefon: Qualcomm Snapdragon 695 5G processzor, Adreno 619 grafikus mag, 8 GB memória és 256 GB háttértár a felhozatal. Az operációs rendszerként funkcionáló Android 11 gond nélkül elketyeg ezen az összeállításon, és a játékoknál is tovább lehet nyújtózkodni, mint a Redmi Note 11 esetében. Emellé jön még, hogy ezzel a készülékkel már az 5G hálózatokra is lehet csatlakozni, adott az NFC, a kétcsatornás Wi-Fi 5 és a Bluetooth 5.1 is. Fontos továbbá, hogy innen sem hiányzik a jack-csatlakozó.

A fotózást illetően a Poco X4 Pro 5G majdnem ugyanazt nyújtja, mint a Redmi Note 11: a 108 megapixeles főkamera papíron jól hangzik, de a valóságban csak ideális fényviszonyok közepette lőhetők jó képek vele. Kiegészítésként egy 8 megapixeles, széleslátószögű egységet és egy 2 megapixeles makrót kapunk, amikkel az átlagosnál jobb végeredmény nem produkálható. Ezt ellensúlyozandó 5000 milliamperórás az aksi, jelentős bónuszként pedig megkapjuk a 67 wattos töltést, és a gyártó nem spórolta ki a dobozból a kompatibilis adaptert sem.

Ha valakinek kiemelten fontos a fotózás, kénytelen lesz 120 ezernél többet fizetni egy kamerában erősebb készülékért (lásd a következő versenyzőnket), amennyiben viszont ez nem elsődleges szempont, akkor a Poco X4 Pro 5G tényleg jó választás az elkövetkezendő évekre.

Poco X4 Pro 5G specifikációk: Kijelző: 6,67 hüvelykes AMOLED, 120Hz, 700 nit, 2400×1080 pixel

6,67 hüvelykes AMOLED, 120Hz, 700 nit, 2400×1080 pixel Processzor: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 256 GB (UFS 2.2)

256 GB (UFS 2.2) Hátlapi kamerák: 108 MP főkamera (f/1,9; 26mm; 1/1.52″; 0.7µm; PDAF), 8 MP széles látószögű (f/2,2; 118˚), 2 MP makró (f/2,4)

108 MP főkamera (f/1,9; 26mm; 1/1.52″; 0.7µm; PDAF), 8 MP széles látószögű (f/2,2; 118˚), 2 MP makró (f/2,4) Szelfikamera: 16 MP (f/2,5; 1/3.06″; 1.0µm)

16 MP (f/2,5; 1/3.06″; 1.0µm) Akkumulátor: 5000 mAh

5000 mAh Gyorstöltés: 67 watt

67 watt Méret: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm

164,2 x 76,1 x 8,1 mm Súly: 204 gramm

204 gramm Egyéb: bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó, NFC

bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó, NFC Operációs rendszer: Android 11 + MIUI 13

Samsung Galaxy A52s 5G

Ajánlónk harmadik készüléke nem idei telefon, 2021-ben került a piacra, de a gyártó olyan jól összerakta ezt az okostelefont, hogy még most is az egyik legerősebb ajánlat a kevésbé drága mobilok szegmensében. Már csak azért is, mert már 130 ezer forint környékén is hozzá lehet jutni. Ennyiért kapunk egy kiváló, 120 Hz képfrissítésre képes és HDR10+ kompatibilis Super AMOLED kijelzőt, ami már magába foglalja az ujjlenyomat-olvasót is.

Innen sem hiányzik továbbá a 3,5 milliméteres jack-bemenet, sőt, itt már biztosított az IP67 szabvány szerinti víz- és porállóság is.

Hardverként egy Qualcomm Snapdragon 778G chipset, egy Adreno 642L grafikus mag, 6 GB RAM és 128 GB (bővíthető) háttértár áll a rendelkezésünkre. Ezek együttesen gond nélkül kiszolgálják az Androidot, meg sem kottyan nekik több alkalmazás párhuzamos futtatása, és a mobiljátékokról sem kell lemondani – már persze észszerű kompromisszumok mellett.

Az aksi 4500 milliamperórás, a maximális töltési „sebesség” viszont már csak 25 watt, és tudni kell azt is, hogy a dobozban található adapter csak 15 watt átadására képes. Szerencsére az 5G, és a Dual SIM innen sem hiányzik, adott továbbá a Bluetooth 5.0 és az NFC, megkapjuk a gyorsabb és stabilabb kapcsolatot biztosító WiFi 6 technológiát, illetve adott az eSIM kompatibilitás is.

A lassabb töltést ellensúlyozandó kamerák terén itt jobban állunk, mint az előző két telefon esetében: az előlapon egy 32 megapixeles modul várja, hogy szelfiket lőjünk vele, hátul pedig négy szenzor kapott helyet. Egy 64 megapixeles, remekül teljesítő főkamera, egy tisztességes, akár este is bevethető, széles látószögű egység, és ezeket egészíti ki egy 5 megapixeles makró és egy 5 megapixeles mélységélesség szenzor. Ha az átlagnál többet fotózunk, és a pénzünkért szeretnénk a lehető legjobb minőséget kapni, akkor a listánkról egyértelműen a Galaxy A52s 5G a legjobb választás, de úgy általában, ár/érték arány tekintetében is egy kiváló ajánlat ez az okostelefon.

Samsung A52s 5G specifikációk: Kijelző: 6,5 hüvelykes Super AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+

6,5 hüvelykes Super AMOLED, 120 Hz, 2400×1080 pixel, HDR10+ Processzor: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Memória: 6 GB

6 GB Háttértár: 128 GB

128 GB Hátlapi kamerák: 64 MP (f/1,8; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2,2; 123 fokos látószög), 5 MP makró (f/2,4), 5 MP mélységérzékelő

64 MP (f/1,8; OIS), 12 MP ultraszéles (f/2,2; 123 fokos látószög), 5 MP makró (f/2,4), 5 MP mélységérzékelő Szelfikamera: 32 MP (26 mm, f/2,2)

32 MP (26 mm, f/2,2) Akkumulátor: 4500 mAh

4500 mAh Gyorstöltés: 25 watt

25 watt Méret: 159,9 mm x 75,1 mm x 8,4 mm

159,9 mm x 75,1 mm x 8,4 mm Súly: 189 gramm

189 gramm Egyéb: IP 67 védelem, NFC, Bluetooth 5.0, 5G, Wifi 6, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó

IP 67 védelem, NFC, Bluetooth 5.0, 5G, Wifi 6, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó Operációs rendszer: Android 11, One UI 3.1