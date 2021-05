Resident Evil Village: örülök, hogy nem éjszaka álltam neki

Május 7-én jelenik meg az 1996-ban indult Resident Evil-sorozat legújabb, Village alcímű epizódja, ami a három évvel ezelőtti Resident Evil 7: Biohazard közvetlen folytatása. Ennek megfelelően ismét belső nézetből irányítjuk a főhősünket, akit ezúttal egy kelet-európai falucskában kell életben tartanunk, miközben vérfarkasok, vámpírok és egyéb teremtmények ácsingóznak a vérére. A játékot már a hivatalos premier előtt sikerült befejeznem, és hiába beszélünk egy 25 éve tartó szériáról, ezúttal is akadtak olyan pillanatok, amik szó szerint a frászt hozták rám.

A Capcom 2017-ben lépett egy merészet, és megreformálta az akkor 21 éves Resident Evil-szériát: a Biohazard alcímű epizódban egy korábban ismeretlen karakter, Ethan Winters kapta a főszerepet, aki azért érkezett a Louisianában található Dulvey-be, hogy a barátnője nyomára bukkanjon. A sorozat történetében először belső nézetből irányíthattuk a főhőst, de a játékmenet sokkal inkább emlékeztetett a túlélős korai epizódokra, mintsem a jóval akciódúsabb Resident Evil 5-re és 6-ra. Bár a hetedik számozott epizód is része a nagy RE-kánonnak, a korábbi részek ismerete nélkül is maximálisan élvezhető, tökéletes belépési pontként szolgált azon játékosok számára, akik korábban még sosem próbálták a széria egyetlen epizódját sem. Az új irány be is jött a fejlesztő/kiadó Capcomnak, hiszen a játékból 8 milliónál is több példány talált gazdára, május 7-én pedig érkezik a folytatás, ami tovább folytatja Ethan és családja történetét.

Folytassa, Ethan!

Három évvel járunk a Resident Evil 7 után, és bár a történet élvezhető az előzmény ismerete nélkül is, de száz százalékos élményben annak lesz része, aki tudja, hogy korábban mi történt a főszereplővel és a feleségével – akiknek immár gyermeke is született. A család már-már idillinek tűnő élete persze a játék első perceiben darabjaira hullik, és Ethan rövid úton egy lepusztult kelet-európai falucskában találja magát, a célja pedig az, hogy megtalálja a lányát, Rosemaryt.

A Village nagyjából úgy viszonyul a RE7-hez, mint a második rész a harmadikhoz. Már a RE2-ben sem csak egy házban barangoltunk, kiszélesedett a felfedezhető világ, viszont a RE3-ban már bejártuk egész Raccoon Cityt. Nagyjából így nőtt meg az új epizód játéktere is az előzményhez képest, ami főleg a Baker család portáján játszódott. Ezúttal kapunk egy falucskát, ez a központi helyszín, és mindig innen jutunk el a főellenfelek bázisaira, amik homlokegyenest eltérnek egymástól, így a változatosságra egyáltalán nem lehet panasz.

Már csak azért sem, mert a kastély, az elhagyatott erőd, a malmok, a hatalmas gyártelep és a bájos házikó alatt húzódó műhely nemcsak dizájnban és hangulatban eltérő, de a játékmenet sem feltétlenül megegyező. A vámpírok otthonául szolgáló kastély például egy az egyben a Resident Evil 2-t idézi, rengeteg mászkálással, jó pár fejtörővel, kulcs- és tárgykereséssel, ráadásul egy idő után a drabális Alcina Dimitrescu ugyanúgy a nyomunkban jár, mint annak idején Mr. X. Ezzel szemben a gyártelep már sokkal akcióorientáltabb, rengeteg lövöldözéssel és kifejezetten szívós ellenfelekkel, de lesz olyan terület is, ahol a felszerelésünktől teljesen megfosztva, a helyszínen található eszközök és nyomok segítségével kell megoldanunk a ránk váró kihívásokat.

A sztori – néhány szabadon elvégezhető, a kíváncsiság hajtotta felderítést leszámítva – teljesen lineáris, tehát nem mi választjuk meg, melyik főellenfél nyomába eredünk, ugyanakkor a központi falunak, a kedvünk szerint bebarangolható részeknek és a számos extra gyűjteni valónak hála nincs olyan érzésünk, mintha dróton rángatnának. Arra ugyanakkor érdemes felkészülni, hogy a Village sokkal akciódúsabb, mint amilyen a hetes rész volt. Már az első órában vérfarkasok hordái és termetes szörnyek állják az utunkat, és a kifejezetten véres nyitányt követően is sokkal többször fogunk az egyre bővülő tűzszerszámaink (több pisztoly, több shotgun, mesterlövészpuska, gépkarabély stb.) után nyúlni, mint a Baker család otthonában.

Libabőr, izzadó tenyerek, szapora szívverés

Az akció szerencsére nem megy a túlélőhorror rovására, hiszen – a Casual nehézségi fokozatot leszámítva – ritkán fogjuk biztonságban érezni magunkat. Akár csak négy éve, az atmoszféra ezúttal is zseniális, hála a borongós, nyomasztó látványnak, és az idegeinken táncoló hanghatásoknak, amik mindig gondoskodnak róla, hogy feszülten tekintgessünk minden irányba.

Az ellenfelek legyőzése most sem gyerekjáték, magasabb nehézségi szinten ésszel kell bánni a felszereléssel, de a leghidegrázósabb élményt ezúttal sem akkor kapjuk, mikor gránátvetővel a kezünkben nézünk farkasszemet a különböző lényekkel. Az óriási vámpírnő elől menekülve, vagy a vaksötét babaműhelyben botorkálva a játék tényleg képes a frászt hozni az emberre, és amikor egy ágy alatt bujkálva kellett megvárnom a megfelelő pillanatot a menekülésre, akkor tényleg hálát adtam az égnek, hogy nem éjszaka álltam neki a rám váró feladatok megoldásának.

A fordulatokat sem nélkülöző, a Resident Evil lore-t is szépen gazdagító sztori végigjátszása a nehézségi fokozat függvényében 10-15 órát vehet igénybe, viszont a játékidő némileg kitolható azzal, ha maximalistaként például levadásszuk a térképen fellelhető összes kincset. Utóbbiak elég komoly összegeket érnek a mindenhol felbukkanó kereskedőnél, aki nemcsak felszerelést, muníciót, fegyvereket és kiegészítőket árul, de a különböző állatok (halak, madarak, csirkék, kecskék, malacok) levadászását követően még olyan helyi fogásokat is készít nekünk, amik képesek javítani a karakterünk olyan tulajdonságait, mint az életerő vagy a sebességünk.

Játékmenet szempontjából a Resident Evil Village hatalmas újdonságokat ugyan nem tartogat, de összességében azért egy tisztességes folytatás. Ugyan ezúttal nagyobb hangsúlyt kapott az akció, de a hangulat ettől függetlenül is csillagos ötös, maga a program kivitelezése pedig egész egyszerűen lenyűgöző. A végigjátszás során egyetlen hibával sem találkoztam, PlayStation 5-ön a látvány lehengerlő, és akkor az olyan bónuszokról még nem is beszéltem, hogy a DualSense kontroller fényjátéka szépen mutatja, hogy miképp áll az életerőnk, az adaptív ravaszoknak hála pedig helyenként lehet érezni a különbséget az egyes fegyverek között. A játék ráadásul ezúttal sem csak a sztoriból áll, hiszen visszatér a Mercenaries mód, illetve lesz hozzá online multiplayer is, Resident Evil RE:Verse címen, de ennek a megjelenését a kiadó nemrégiben nyárra halasztotta.

Rajongóknak az új Resident Evil kihagyhatatlan darab, még úgy is, hogy összességében már nem üt akkorát, mint az elődje. Emellett azoknak is bátran ajánlom, akik eddig elkerülték a szériát, azzal a kiegészítéssel, hogy ha felkeltette az érdeklődésüket a Village, előtte mindenképpen érdemes pótolni a Resident Evil 7-et – nemcsak a sztori, de úgy általában az élmény folytonossága miatt is.