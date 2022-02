Ezt a porszívót megmagyarázhatatlanul jó érzés használni

A megszokottnál több takarítással kezdtem az idei évet, hiszen kipróbálhattam a Philips legújabb csúcskategóriás, vezeték nélküli rúdporszívóját. A 8000 Series Aqua Plus sorozat XC8349/01 kódnevű modellje sok meglepetést ugyan nem tartogat, de továbbra is a prémium kategória egyik kiemelkedő darabja, amivel tényleg kisebb nyűg az életterünk tisztán tartása.

A Dyson tavaly ősszel hozta el Magyarországra a legújabb csúcsporszívóját, a V15 Detect modellt, ami méri a felszívott por mennyiségét és minőségét, továbbá rendelkezik olyan funkcióval, ami a begyűjtött adatok alapján szabályozza a készülék teljesítményét. Mint a legtöbb háztartási eszköz esetében, a prémium kategóriás rúdporszívók szegmensében is komoly a verseny a vásárlókért, így amikor lehetőségem adódott kipróbálni a Philips új csúcsmodelljét, porszívómániásként kapva kaptam az alkalmon, mert kíváncsi voltam, a holland cég milyen konkurenciát állít az amerikaiaknak. A technikai forradalom ugyan elmaradt, de kiderült: a hatékony takarításhoz nem feltétlenül szükséges, hogy színes kijelzőn elemezhessük a felszívott koszt.

Philips 8000 Series Aqua Plus XC8349/01

Esetünkben is egy vezeték nélküli rúdporszívóról van szó, aminek – Aqua Plus variáns lévén – van egy olyan extra tulajdonsága, hogy nemcsak port lehet vele feltakarítani, de feltörlésre is alkalmas – felmosásról túlzás lenne beszélni. Ennek is köszönhetően egy tartozékokkal jól megpakolt csomagot kapunk, konkrétan a következő alkatrészek kerülnek elő a kicsomagolás közben:

porszívófej, ami kéziporszívóként is funkcionál

merev hosszabbító cső (lehajtható kefe fejjel)

rugalmas hosszabbító cső

turbókefés szívófej LED világítással

feltörlőfej

2 db mikroszálas törlőszivacs az előbbi fejhez

turbókefe kárpitokhoz

keskeny szívófej

kefés fej

2 darab mosható szűrő

adapter az akkumulátor töltéséhez

fali konzol tartozékok

A felsorolásból talán már sejthető, hogy egy sokoldalú gépről van szó, ami nem csak azért praktikus, mert könnyű (alig 3 kg) és nem kell vezetékkel bajlódni. A motorral és tartállyal szerelt fej akár morzsaporszívóként is használható, a rugalmas csőnek hála ideális egy autó nehezen elérhető részeinek tisztításához, a kárpitkefe megváltás egy kisállatokat által is látogatott kanapé megtisztításához, illetve adott az említett feltörlés – amire részletesebben is kitérek hamarosan.

Sokan még idegenkednek az ilyen porszívóktól, egyrészt a teljesítmény, másrészt az akkumulátor által szavatolt üzemidő miatt – szerencsére a Philips csúcsmasinája egyik kérdésben sem okozott csalódást. Bár a gyártó továbbra is csak azt kommunikálja, hogy a porszívó 1100 liter levegőt képes megmozgatni percenként, de ennél beszédesebb adat a 6000 Pascalt elérő maximum szívóerő, ami bőven túlszárnyalja a 2000–2500 wattos vezetékes megoldásokat.

A gép teljesítménye egy kapcsolóval három fokozatban (Eco, Normal, Turbo) állítható, és már az első szint is bőven elég egy átlagos takarításhoz. Az eszköz a motor által hajtott (kiszedhető és könnyen takarítható) kefe közreműködésével már ebben a fokozatban is könnyedén felszedni az olyan nagyobb szennyeződéseket, mint a kiszórt macskatáp. vagy az alom darabkái, a hagyományos porcicákról, haj- és szőrszálakról nem is beszélve. A Turbo fokozatot konkrétan csak a szőnyegre érve használtam, és ebben az esetben a maximum szívóerő rendre olyan koszt szippantott fel, amire például a saját robotporszívóm sosem lenne képes.

A teljesítmény mellett a takarítási időre sem lehet panasz: a korábban sosem használt gép az extra fogyasztást igénylő motoros turbókefével 64 percig üzemelt Eco fokozaton, a Turbo állásban pedig 24 percig tudtam dolgozni vele. Utóbbi bőven elég akár egy 50-60 négyzetméteres lakás kitakarításához is. Az egyetlen fájdalmam, hogy a 25,2 V teljesítményű Li-Ion akku nem cserélhető: nem lehet plusz darabot beszerezni belőle, elöregedés esetén pedig a gyártónál kell kilincselni, hogy cseréljék a megfáradt telepet. A lemerült akkumulátor feltöltése átlagosan négy órát vesz igénybe, ami a ma már létező gyorstöltési technológiák mellett azért bőven lehetne gyorsabb, az viszont kellemes pozitívum, hogy a fali konzol és a mágneses elven működő tápcsatlakozó kombinálható úgy, hogy a porszívót a helyére állítva automatikusan meginduljon a töltés.

Fontos kiemelni, hogy a 8000-es széria tagjai okosan lettek kialakítva: a motor a kézhez közel található, így még a plafon pókhálóihoz is kényelmesen oda lehet emelni a szívófejet, és az is lényeges ergonómiai kérdés, hogy a tartály és motor a fej tetejére került, nem az aljára, mint sok más modellnél. Ennek jelentősége, hogy az egész szerkezet letehető a padlóra, becsúsztatható egy ágy vagy egy kanapé alá, így kínlódás nélkül takaríthatók a nehezebben elérhető helyek is.

Azt sem szabad továbbá elfelejteni, hogy a legkomolyabb szívófejen vannak LED fények. Ezek ugye nem azért vannak, hogy lássuk az ágy alatt is (bár erre is használható), hanem tökéletesen bevilágítják a padlót, így láthatóvá válik a szabad szemmel amúgy nem érzékelhető kosz és por, sőt tulajdonképpen azt is, hogy a porszívónk használatával mennyire sikerült az feltakarítanunk. Ez a kialakítás elsőre felesleges extrának tűnhet, de ha valaki egyszer már porszívózott ilyen fejjel, az biztos, hogy soha többet nem akar majd másmilyen megoldást használni, mert

a szemünk láttára eltűnő por megmagyarázhatatlan elégedettség-érzéssel tölthet el bárkit.

A felszívott por amúgy egy könnyen lepattintható és üríthető, 0,6 literes tartályba kerül, aminek az alján van egy mosható szűrő is (ebből ráadásul kettő található a csomagban). Hiányosság ugyanakkor, hogy a Philips szűrője továbbra sem HEPA minősítésű, ami ebben az árkategóriában azért adná magát, és úgy általában az allergiásoknak azért komoly hátrány lehet a hiánya.

Feltörölni van értelme?

A Philips gépével gyorsan és hatékonyan lehet takarítani, a minden irányba hatékony szívóerőt kifejtő főfejnek hála ez a gép még a szűkebb helyeken, a sarkokban is remek munkát végez. Viszont ahogy említettem, nemcsak porszívózni, de feltörölni is lehet vele, és a modell legnagyobb újdonsága a hasonló elődeihez képest a némileg áttervezett feltörlőfej. Egy kétirányú porszívófejről van szó, a közepébe bepattintható egy 2 deciliteres műanyagtartállyal, ami adagolja a beöntött vizet az aljára tépőzárral felerősített mikroszálas, antibakteriális kezelést kapott szivacsra.

Nem atomfizika, húzogatjuk a porszívót, ezzel nedves törlést végzünk a padlón, és ha akarjuk, akkor porszívózhatunk is közben a választott fokozattal, viszont a LED fényekről ennél a fejnél le kell mondanunk. Hasznos extra, hogy a fej az iránynak megfelelően billen használat közben, ha toljuk, akkor elől fejt ki komolyabb szívóerőt, ha húzzuk, akkor hátul – magyarán mindig alaposan felporszívózhatjuk az érintett területet, mielőtt a nedves szivaccsal végigsimítanánk.

A feltörlés minősége szemmel látható, a kilöttyent italfoltok, a zsíros ujj- és tenyérlenyomatok, a háziállatok tappancsa által hagyott koszfoltok, és a kevésbé súlyos nedves/sáros cipófoltok pikk-pakk eltüntethetők, akár tiszta vízzel is. A tartályba ugyan önthető nem habzó tisztítószer is, ugyanakkor a tapasztalataim alapján ezt továbbra sem ajánlott például fényes padlón használni, mert a vegyszerrel megbolondított víz egész egyszerűen foltot hagy a felületen.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy ez a fej kiömlött folyadék feltakarítására nem alkalmas, és akkor sem ideális választás, ha sikerül az átlagnál nagyobb adag sarat behordanunk a lakásba, ami aztán a padlóra szárad. A gép feltörlő funkciója főleg szinten tartásra jó, egy alapos felmosást nem helyettesít, viszont görnyedés, vizesvödör és egyre gusztustalanabbá váló feltörlőfej nélkül érhetünk el alapvetően hatásos eredményt az átlagos felületi szennyeződésekkel szemben.

Jó kis társ

A Philips új rúdporszívója messze nem hibátlan, lehetne még csiszolni rajta, és bár az ára (~240 ezer forint) elég erős egy átlagos vezetékes masinához képest, a képességei is ehhez mérhetők. A szívóerő parádés, a vezeték nélküli kivitel és a praktikus kialakítás pedig tényleg a takarítás könnyedebb dimenzióját biztosítja. Érdemes továbbá tudni, hogy akinek például nem kell a feltörlés funkció, annak ott az extra fej nélküli XC8049/01 verzió jó 40 ezerrel olcsóbban, sőt a mindössze három fejjel érkező XC8045/01 már 150 ezer alatt beszerezhető.

Emellett a konkurencia szintén jól sikerült porszívóiról sem szabad megfeledkezni: az említett Dyson V15 a legújabb innovációkat nyújtja valamivel több pénzért, nagyjából hasonló árban pedig beszerezhető a Miele csúcsmodellje is, aminél nemcsak cserélhető az akkumulátor, de a csomagban ott van egy plusz példány, és még egy dokkolós töltő is jár hozzá.