Az éjszakai fotókra gyúrnak rá az új Samsung Galaxy S22 mobilok

A Samsung jó szokásához híven az év elejére időzítette a Galaxy S termékvonal legújabb szériájának bemutatóját: az S22, az S22+ mobilok március 11-től, az S22 Ultra csúcstelefon pedig február 25-től lesz elérhető Magyarországon. A jelek szerint a legnagyobb újdonságot ezúttal az éjszakai felvételek készítése közben tapasztalható minőségjavulás jelenti.

Ahogy azt már az elmúlt években megszokhattuk, a Galaxy S-termékcsalád idén is három modellt tartalmaz: adott a Galaxy S22 és az S22+, amik főleg a kijelző és az akkumulátor méretében különböznek, illetve ismét van S22 Ultra. Utóbbi egyrészt a kamerák terén a jelenlegi abszolút csúcsot jelenti a gyártó kínálatában, másrészt a Galaxy Note termékcsalád eltűnésével ez lett az a mobil a Samsungnál, amihez már alapból jár az S-Pen névre keresztelt stylus.

Galaxy S22 és Galaxy S22+

A Samsung a belépő szintű csúcstelefonjainál nem nagyon variált a tavaly bevezetett dizájnon: a hátlapi kamerasziget ismét egybeolvad az alumínium kerettel, változás ugyanakkor, hogy a 2021-es műanyag hátlap helyett ismét visszatért az üveg, matt kivitelben, Corning Gorilla Glass Victus védelemmel – ugyanez jellemző továbbá a képernyőre is. Kijelzőből ezúttal 6,1 (S22) és 6,6 (S22+) hüvelykes változatokat kapunk (Dinamikus AMOLED 2X, FHD+; 120 Hz), és a méretet leszámítva csak ebben és az akkumulátor méretében van különbség a két mobil között.

Az S22-ben egy 3700 milliamperórás telep kapott helyet, ami így 2022-ben nagyon karcsúnak érződik, az S22+-ban pedig egy 4500 milliamperórás aksi található, ami azért két fokkal jobban hangzik.

Ez a helyzet a gyorstöltéssel is: az S22+ már tudja a 45 wattot vezetéken keresztül, ezzel szemben a sima S22-nél még mindig 25 watt a maximum. Egyik sem kiemelkedő teljesítmény (gondoljunk csak a Xiaomi 11T Próra), az viszont elég kiábrándító, hogy a Samsung még mindig képes úgy piacra dobni 300 ezernél drágább telefont, hogy 25 watt a maximum töltési lehetőség. És ehhez tegyük hozzá, hogy a vezeték nélküli töltés esetében mindkét készüléknél továbbra is 15 watt a plafon.

Ami a hardvert illeti, ott nincs nagy meglepetés: Európában a Samsung saját gyártású, négy nanométeres gyártástechnológiával készült Exynos 2200 chipjével kerülnek forgalomba a készülékek, amit 8 GB RAM és 128 vagy 256 GB háttértár egészít ki. Ami a kamerákat illeti, a Samsung bejelentése alapján ezen a fronton várható a legnagyobb előrelépés a korábbinál 23 százalékkal nagyobb szenzornak és az új, adaptív pixelszenzornak köszönhetően. A kamera ezeknek hála több fényt képes összegyűjteni, így részletesebb, élénkebb képek készíthetők, akár sötétben is, az új, Nightography nevű kamerafunkcióval. A hátlapon mindkét modellnél egy 50 megapixeles főkamera, egy 10 megapixeles teleobjektív és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű lencse kapott helyet, az előlapon pedig egy 10 megapixeles szelfi egység található.

Galaxy S22 és Galaxy S22+ árak:

Samsung Galaxy S22 (8/128 GB): 334 990 Ft

Samsung Galaxy S22 (8/256 GB): 354 990 Ft

Samsung Galaxy S22+ (8/128 GB): 409 990 Ft

Samsung Galaxy S22+ (8/256 GB): 429 990 Ft

Samsung Galaxy S22 specifikációk:

Kijelző: 6,1 hüvelykes, sík dinamikus AMOLED 2X, 2400 x 1080 pixel, 10-120 Hz, Gorilla Glass Victus

128 / 256 GB (nincs bővíthetőség) Hátlapi kamerák: 50 MP széleslátószög (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8; 85˚), 12 MP ultraszéles látószög (f/2,2; 120˚), 10 MP teleobjektív (3x optikai zoom; OIS, f/2,4; 36˚)

168 gramm Egyéb: gyorstöltés (25W), vezeték nélküli töltés (15W) és visszatöltés, IP68 védelem, NFC, DeX, dual SIM (nano), E-Sim, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, 5G, Wifi 6

Samsung Galaxy S22+ specifikációk:

Kijelző: 6,6 hüvelykes, sík dinamikus AMOLED 2X, 2400 x 1080 pixel, 10-120 Hz, Gorilla Glass Victus

128 / 256 GB (nincs bővíthetőség) Hátlapi kamerák: 50 MP széleslátószög (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8; 85˚), 12 MP ultraszéles látószög (f/2,2; 120˚), 10 MP teleobjektív (3x optikai zoom; OIS, f/2,4; 36˚)

196 gramm Egyéb: gyorstöltés (45W), vezeték nélküli töltés (15W) és visszatöltés, IP68 védelem, NFC, DeX, dual SIM (nano), E-Sim, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés, 5G, Wifi 6E

Galaxy S22 Ultra

A Samsung abszolút csúcsmobilja ezúttal is az S22 Ultra, ami külsőleg is változott a tavalyi modellhez képest: a hátlapról teljesen eltűnt a kamerasziget, a különböző egységek már közvetlenül a szintén Corning Gorilla Glass Victus védelmű üvegborításból emelkednek ki. A kijelző 6,8 hüvelykes, a felbontást leszámítva ugyanazt a panelt (Dinamikus AMOLED 2X, QHD+; 120 Hz) kapjuk, mint a másik két modellnél, és a hardver sem feltétlenül erősebb. Itt is egy Exynos 2200 chipset található a burkolat alatt, azzal a különbséggel, hogy a 8 mellett akár 12 GB-os változatot is választhatunk, háttértárból pedig elérhető az 512 GB-os a 256 és a 128 mellett.

A méret és a külalak mellett az egyik legnagyobb eltérés a másik két telefonhoz képest, hogy már az S22 Ultra is S-Pen stylus-szal kerül forgalomba, ráadásul a tollnak van is hely a készüléktestben, alulról pattintható ki, mint a régi Galaxy Note készülékek esetében.

A támogatást ugye már tavaly megkapta az Ultra, de akkor még külön kellett beszerezni az S-Pent a mobil mellé. Akkumulátorként ugyan egy 5000 milliamperórás telepet kapunk, de a vezetékes töltés itt is maximum 45 watt, a vezeték nélküli pedig szintén csak 15 watt – itt ismét érdemes megjegyezni, hogy a 200 ezerrel olcsóbb Xiaomi 11T Pro esetében a maximum 120 watt. Bár tény, hogy abból a telefonból teljesen kispórolták a vezeték nélküli megoldást, viszont a csomag része a kompatibilis töltőfej, amit a Samsung idén sem csomagol a mobiljai mellé.

Kamerákból egy 108 megapixeles főegység, egy 12 megapixeles ultraszéles, illetve két telefotó áll a rendelkezésünkre (egy extra szenzor kíséretében). Mindkét telefotó modul 10 megapixeles, az alap verzióval 3x, míg a periszkópos megoldással 10x optikai nagyítás érhető el. Természetesen most is adott a maximum 100x digitális zoom, aminek jó eséllyel a gyakorlatban ugyanolyan kevés értelme lesz, mint a korábbi Ultra variánsok esetében. A Samsung ennél a modellnél is hangsúlyozza, hogy az új Nightography módnak hála csodás esti fotók készíthetők, és nemcsak a hátlapi lencsékkel, de az előlapi, amúgy 40 megapixeles kamerával is. Hogy ez mennyire felel meg a valóságnak, azt persze akkor fogjuk megtudni, ha lehetőségünk lesz tesztelni a készüléket.

Galaxy S22 Ultra árak:

Samsung Galaxy S22 Ultra (8/128 GB): 489 990 Ft

Samsung Galaxy S22 Ultra (12/256 GB): 529 990 Ft

Samsung Galaxy S22 Ultra (12/512 GB): 569 990 Ft

Samsung Galaxy S22 Ultra specifikációk: