Rengetegen ugrottak rá ezekre a titkosított appokra a Facebook leállása alatt

A Facebook (és a vállalat több terméke) október 4-én, helyi idő szerint este hat óra magasságában vált elérhetetlenné világszerte, súlyos DNS problémáknak köszönhetően, és a cég szakembereinek éjfél környékére sikerült orvosolni a problémát.

Az órákon át tartó leállást nem hagyta szó nélkül az amerikai lehallgatási botrány kirobbantója, Edward Snowden sem, aki nagy rajongója és használója a végponttól végpontig terjedő titkosítást kínáló Signal csevegőnek, kapott is az alkalmon, hogy ismét ezen app használatára buzdítsa a netezőket. De ugyanezt az alkalmazást ajánlotta Jack Dorsey, a Twitter vezére is.

Szinte előrelátható volt, hogy a leállás alatt az emberek alternatívákat keresnek majd, így történt, hogy kilőttek a Signal és a Telegram letöltési számai. A Telegram 55. helyre ugrott az amerikai iPhone-os letöltések listáján a Sensor Tower szerint, míg a Signalhoz milliónyi új felhasználó csatlakozott – írta Twitteren a cég.

Millions of new people have joined Signal today and our messaging and calling have been up and running but some people aren't seeing all of their contacts appear on Signal. We're working hard to fix this up.

