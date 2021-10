Facebook leállás: egy másik appot ajánl az egykori CIA-s hírszerző

Délután hat óra körül hirtelen leállt a Facebook, és a cég ernyője alá tartozó többi alkalmazás is, így a Messenger, az Instagram, a WhatsApp, és az Oculus szolgáltatások. A probléma este háromnegyed kilenckor sem áll még helyre, ami jól mutatja, hogy komolyan probléma húzódik a háttérben.

A három órája tartó leállást nem hagyta szó nélkül az amerikai lehallgatási botrány kirobbantója, Edward Snowden sem, aki nagy rajongója és használója a végponttól végpontig terjedő titkosítást kínáló Signal csevegőnek. A zuckerbergi birodalom átmeneti zavarának apropóján most ismét a Twitteren kritizálta a közösségi óriás alkalmazásait.

– írta a mikroblogon. Előtte egy másik bejegyzésben egyszerűen csak annyit mond: „A Facebook és az Instagram rejtélyes módon leáll, és egy ragyogó napig, a világ egy egészségesebb hellyé válik.”

Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown

Facebook-owned Whatsapp being down is a reminder that you and your friends should probably be using a more private, non-profit alternative like @Signalapp anyway (or another open-source app of your choice).

It’s just as free, and takes like 30 seconds to switch.#facebookdown

— Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021