Nagy változásokat hozhat az iPhone 14

Ugyan az Apple még csak nemrég mutatta be az iPhone 13 szériát, iparági források már az iPhone 14-ről beszélnek. Most a cupertinói cég ügyeiben jártas Mark Gurman szellőztette meg a Bloomberg Power On hírlevelében, hogy jövőre már egy kiadósabb változásra lehet számítani, már ami a készülék külsejét illeti: sőt, a dizájnfrissítés annyira jelentős lehet, mint amennyire anno az iPhone X volt.

Konkrétumokat ugyan nem említ, de azt már más forrásból is hallani lehet, hogy az előlapi kamerasziget, a notch teljes egészében eltűnhet. Gurman sejtelmesen annyit mond, hogy a jelek szerint érdemes lehet kivárni azoknak, akik idén beruháznának egy új iPhone-ba, és a 13-as modell helyett a jövő évi almás mobilra tegyenek félre pénzt.

Szeptember elején Jon Prosser, a Front Page Tech iparági forrásokhoz közelálló újságírója szedett össze pár belsős pletykát a jövőre érkező almás mobilról, melyek alapján Ian Zelbo elkészített pár renderképet. Prosser és Zelbo renderképei alapján az alábbiak jellemezhetik majd az iPhone 14-et:

Szerintük szintén eltűnik az előlapi, benyúló szenzorsziget (notch), helyette a kijelző alá épített kameralyukba kerül a szelfikamera.

A hátlapi kamerarendszer kitüremkedése is eltűnik, mivel összességében vastagabb lesz a készülékház. Utoljára az iPhone 5s-nél simultak bele a kamerák a hátlapba.

Titánkeretet kap a készülék.

Visszatérnek a kerek hangerőszabályzó gombok, hasonlóan a régebbi iPhone 4 és iPhone 5 modellekhez.

Legalább pár modellen megmarad a Lightning csatlakozó.

Az újságíró hozzáteszi, hogy természetesen ezek a dolgok mind változhatnak, hiszen csak egy jövőre jövő mobilról van szó, de abban biztos, hogy összességében hasonló formatervre lehet számítani a cupertinói tervezőktől.