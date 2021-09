iPhone 13: bemutatkoztak az Apple idei csúcstelefonjai

Egy ideje tudni, hogy az Apple szeptember 14-én tartja éves nagy őszi eseményét, ahol rendszerint a hardveres újdonságok kerülnek előtérbe. A cég júniusi WWDC fejlesztői konferenciájának sztárjai a szoftverek, itt többek közt az iOS 15 mobilszoftver mutatkozott be idén, aminek a kigördülése már csak hetekre van tőlünk. Ennél is érdekesebb sokak számára, mit hoznak az új iPhone-ok, jobban mondva az, hogy meglepődünk-e, hiszen az elmúlt hónapok során jobbára már minden kiszivárgott a modellekről, ezeket a pletykákat össze is fésültük korábban egy cikkben. Cupertinó magyar idő szerint este hétkor jelentkezett be a főhadiszállásról.

A cég először a 61, hüvelykes alapmodellt és az 5,4 hüvelykes iPhone 13 minit mutatta be, csak később a Pro vonalat.

iPhone 13 és iPhone 13 Mini

Drasztikus dizájnbeli változásokról nem véletlen nem lehetett hallani a szivárogtatóktól, aminek fő oka, hogy a 2020-as iPhone-nál már újragondoltak pár dolgot a tervezők, és most nem terveztek nagy változásokat. Akkor az iPhone 12 lapos, szögletesebb külsőt kapott, megidézve az iPhone 4-et, de ezzel a változással a telefon némileg igazodott az iPad Air és az iPad Pro formavilágához is. Ez volt az első érdemlegesebb újítás azóta, hogy 2017-ben megjelent az iPhone XR a káva nélküli külsejével. Ugyanezt a vonalat követi az idei csúcsmodell is, fontos viszont, hogy az új almás csúcsmobilok elejére 20 százalékkal kisebb szenzorsziget kerül, benne a FaceID arcfelismerés hardverével.

Kamerák terén van újdonság, főleg a szenzorokat magába foglaló hátlapi kitüremkedés elrendezése látványos: a két fő szenzor átlósan helyezkedik el egymáshoz képest, ezek vadiúj szenzorok. Az új széles szenzor 12 megapixeles és f/1.6 apertúra jellemzi, 47 százalékkal több fényt tud beengedni. A pixelméret 1,7 mikron. A másik, 12 megapixeles ultraszéles kamera pedig f/2.4 apertúrás és 120 fokos látószögű. Így a kevésbé ideális fényviszonyok mellett jobb képminőséget biztosíthatnak az iPhone 13 modellek. Szoftveres téren többek közt adott a Cinematic mode, és az iPhone 12 Pro Maxon látott képstabilizációs megoldás.

Adott az 5G-támogatás is, köszönhetően a Qualcomm idén bemutatott harmadik generációs Snapdragon X60 modemének. Nem olyan meglepő, hogy az új csúcsmobilokba a TSMC öt nanométeres gyártástechnológiájával készülő A15 Bionic chipje kerül. Mindkét modell támogatja a Dolby Visiont, a HDR10-et és a HLG-t.

Mivel a készüléket belül áttervezték, így sikerült helyet találni nagyobb akkmulátoroknak, így a mobilok üzemideje is nő. Az iPhone 13 Mini másfél órával tovább bírja, mint az előző Mini modell, az iPhone 13 alapmodell pedig két és fél órával használható tovább elődjénél. Természetesen nem csak a nagyobb telepnek köszönhető, hanem az A15 chipnek és az iOS 15 fejlesztéseinek, amiknek köszönhetően energiatakarékosabb az egész telefon működése.

Az iPhone 13 és iPhone 13 Mini öt árnyalatban lesz választható: fekete, fehér, piros, kék és arany. 699, illetve 799 dolláros kezdőárat kapnak, a hivatalos magyar árak később derülnek ki. Az alap 64 GB-os tároló helyett már minden modell alapból 128 GB-os tárolóval kerül forgalomba.

iPhone 13 Pro és iPhone 13 Pro Max

Tim Cook külön részletezte a fejlettebb és méretesebb Pro variánsok újításait, ami természetesen a 6,1 hüvelykes iPhone 13 Pro és a 6,7 hüvelykes iPhone 13 Pro Max. A különbség leginkább a még profibb kamerarendszerben érhető tetten, ezeken már három szenzor van a hátlapon:

egy új 77mm-es telefotó kamera háromszoros nagyítással,

egy széles f/1.5-ös apertúrával, 1,9 mikronos pixellel,

egy ultraszéles egység f/1.8-as apertúrával, autofókusszal.

Lényegi újdonság, hogy a Super Retina XDR kijelzők megkapják a 120 Hz-es képfrissítést, így az iPad Pro ProMotion technológiája első alkalommal talál utat magának iPhone-okra, így 10-120 Hz közt váltogat a mobilszoftver annak fényében, hogy éppen milyen tartalmat nézünk a kijelzőn. A panelek 1000 nites fényerővel tudnak dolgozni.

Természetesen itt is adott a növelt üzemidő: az iPhone 13 Pro az elődnél 1,5 órával, az iPhone 13 Pro Max pedig 2,5 órával bírja tovább. Az elérhető árnyalatok itt már prémiumérzetet keltenek: grafit, arany, ezüst, és egy új kék szín, a “sierra blue” színekből lehet választani.

999, illetve 1099 dolláros kezdőárat kapnak, hivatalos magyar árak későb derülnek ki. Elérhető lesz a pletykáknak megfelelően egyterabájtos háttértárral ellátott verzió is borsosabb árért. Az előrendelés szeptember 24-én indul.