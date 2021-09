Egyelőre nem túl népszerű az iOS 15

Több iPhone-t is kivezet az Apple

Az Apple szeptember 20-án tette elérhetővé a kompatibilis iPhone modellek számára (a 6s és minden későbbi telefon támogatott) az iOS 15 frissítést, ugyanakkor a felhasználók egyáltalán nem olyan lelkesek az új rendszert illetően, mint az iOS 14 esetében – írja a MobilAréna.

Míg két nappal a frissítés érkezése után az iOS 14-et már a kompatibilis, aktív eszközök 14,5 százalékára telepítették, addig az iOS 15 esetében még csak 8,5 volt ez a százalék szeptember 22-én, a nap közepén – legalábbis a Mixpanel felmérése alapján. A cikk szerint az Apple hivatalosan csak akkor kommunikál majd a telepítésekről, ha már komolyabb százalékokat tudnak felmutatni.

Említésre kerül az is, hogy a cég még az év elején döntött úgy, hogy a biztonsági frissítések az iOS 14-en maradó felhasználóknak is megmaradnak az első időszakban, és ennek is köze lehet ahhoz, hogy egyelőre sokan nem érzik sürgősnek, hogy telepítsék a legfrissebb rendszert.