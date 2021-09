Már itthon is kapható a Hisense OLED tévéje

A Hisense hivatalosan tavaly kezdte meg a terjeszkedését hazánkban: kezdésnek a hatalmas és az átlagnál olcsóbb modelljeik jelentek meg az üzletekben, aztán jött a borsosabb áron kínált lézertévé, idén ősszel pedig már az A9G névre keresztelt, OLED panellel szerelt okostévéjük is elérhető a vásárlók számára. A készülék egyik legérdekesebb tulajdonsága az ára, hiszen az 55 hüvelykes modell 447 000 forintért szerezhető be, míg 65-ös változat 650 000 forint – nem olcsó egyik sem, de az OLED modellek között abszolút versenyképesnek nevezhetők az árcédulák.

A pénzünkért 4K felbontású kijelző jár, képfelskálázi technológiával, továbbá adott a HDR10+ és Dolby Vision szabványok támogatása, és a nagy dinamikatartományű filmek, sorozatok és videók jó eséllyel tényleg gyönyörűen jelennek meg a tévén, hiszen a gyári adatok tanulsága szerint a készük maximális fénysűrűsége eléri a 1000 cd/m²-t, ami az említett árak fényében kiváló teljesítmény.

Nem maradtak le a HDMI 2.1 portok, a panel 4K felbontás mellett is tudja a 120 Hz-es képfrissítést, továbbá adott a variálható frissítési frekvencia (VRR), így az A9G ideális választás lehet az újgenerációs konzolok (PlayStation 5, Xbox Series X) mellé is. Nem elhanyagolható fegyvertény továbbá, hogy a Hisense készüléke egy 80 wattos, 2.1.2 csatornás integrált hangrendszerrel rendelkezik, tehát a hangélmény terén is többet tud nyújtani, mint egy átlag okostévé.