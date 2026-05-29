20 milliárdos osztalékot fizet a Garancsi–Habony-féle kaszinós cég

Közel 19,7 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Garancsi István és Habony Árpád érdekeltségében álló Garinvest Projekt Zrt. a 2025-ös eredmények fényében – derül ki a budapesti kaszinók üzemeltetésével foglalkozó cég pénteken közzétett közgyűlési jegyzőkönyvéből.

A Garinvest 2025-ben 30 milliárd forintos mérlegfőösszeget és 22 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el. Ez utóbbit eredménytartalékba helyezték, majd a szabad eredménytartalék terhére 19,7 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

Az osztalék kifizetéséről még április végén döntöttek, és május 5-ig ki is fizették, de a döntés csak most lett nyilvános.

A mostani összeg hasonló a tavalyihoz. Ahogy arról beszámoltunk, 2025 májusában 21,4 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok, amelyen kétharmad (Garancsi)-egyharmad (Habony) arányban osztoztak, mert ilyen arányban tulajdonosok ugyanis a Garinvestben, amelyen keresztül a kaszinókoncessziós társaságot, a Las Vegas Casino Zrt.-t birtokolják.