A lézertévé tényleg mozit varázsol a nappaliból

Ha televíziókról van szó, sokszor igaz a mondás, hogy a „méret a lényeg”, és a gyártók igyekeznek is kielégíteni a felhasználók egyre nagyobb kijelzők iránti vágyát. A legtöbb készülék esetében jelenleg 75 hüvelyk a maximum, egyes gyártóknál akadnak 82/85/86 hüvelykes megoldások is, és bár a mostanában elterjedő Micro LED technológiának hála már 2021-ben érkeznek 110 hüvelykes okostévék, de az áruk több milliós lesz. Ez még azoknak is túlzás lehet, akik amúgy az átlagnál többet költenének egy hatalmas tévére, és ezt ismerte fel a Hisense, a hagyományostól eltérő megoldással kínálva 100 hüvelykes (245 centiméteres) kijelzőt a piacon.

Hisense 100L5F-B12: a lézertévé

A 86 hüvelyk feletti LCD és OLED kijelzők hiánya főleg gyártási nehézségekre és az elszálló költségekre vezethető vissza. Ezt a Hisense sem tudta megkerülni, éppen ezért a lézeres megjelenítés felé fordultak: így született meg a lézertévére keresztelt megoldás, ami kicsit azért csalóka, hiszen a rendszer egy speciális projektorból és egy falra szerelhető kijelzőből áll.

Utóbbi jóval több, mint a hagyományos projektorok vásznai, hiszen úgynevezett hard display-ről van szó, ami nem „elcsomagolható”, és a felülete is különleges: a környezeti fényeket visszaveri más pontokra (vagy teljesen elnyeli azokat), csak a projektorból érkező fényeket tükrözi finoman, méghozzá az emberi szem irányába, így jelenítve meg a lejátszott tartalmakat.

A teszt során a lehengerlő méret mellett pont ez volt, ami azonnal szemet szúrt: a tévének otthont adó helyiség nem volt teljesen besötétítve, de a kívülről érkező természetes fény és a mennyezet lámpái sem tükröződtek vissza a hatalmas kijelzőn, a kép pedig még úgy is teljesen élvezhető volt, hogy a maximum fényerőnek még a közelében sem jártunk.

A kijelző konzollal rögzíthető a falra (állványos lehetőség itt nincs), a projektort pedig ez alá, valamilyen bútorra kell helyezni, és az eszköz nagyjából 30 centiméteres távolságról vetíti ki a 100 hüvelykes, maximum 4K felbontású képet. Hasonló megoldásokkal már korábban is találkozhattunk a piacon, de a Hisense 100L5F-B12 nemcsak a kijelző és a méret okán különbözik a hagyományos projektoroktól. Egyrészt beépített TV-tunerrel rendelkezik, másrészt megtalálható rajta minden szükséges csatlakozó (4 HDMI, 2 USB, digitális audió, VGA, kompozit, LAN stb.), és még saját operációs rendszere van, így semmiben nem marad el egy átlagos okostévétől.

Képminőség terén a Hisense megoldása egy átlag projektornál sokkal jobban teljesít, mind a kontrasztot, mind a fényerőt, mind a színeket illetően, a végeredmény még az LCD tévék egy részét is képes kenterbe verni. Olyan minőséget persze nem kapunk, mint egy OLED paneles tévé esetén, így a tökéletes feketéről például le kell mondani, viszont teljesen rendben van a mozgás megjelenítése, és adott a HDR is, bár a készülék (egyelőre) csak a HDR10 és HLG szabványokat támogatja. Nem hiányzik továbbá a felskálázás sem, tehát a rendszer képes az alacsonyabb felbontású tartalmakat a 4K megjelenítéshez igazítani, és Full HD esetében ez még egész jól is működik. Ez alatt viszont már nem lehet csodát tenni, és a 720p-s vagy annál is alacsonyabb felbontású filmek/sorozatok/videók nem festenek túl jól 100 hüvelykre „kifeszítve”.

A legjobban persze akkor járunk, ha 4K-s tartalmakat játszunk le a lézertévén: a speciális projektor tűélesen, gyönyörűen jeleníti meg a legapróbb részleteket is, ami ilyen méretben igazi ajándék a néző számára, legyen szó akciófilmekről vagy olyan sorozatokról, mint a Stranger Things. Sőt, a látvány még akkor is lenyűgöző, ha olyan dokumentumfilmek napjainkban rögzített jeleneteit nézzük, mint a Michael Jordan karrierjének csúcséveit feldolgozó The Last Dance.

Sokakban felmerülhet továbbá, hogy nemcsak filmezni, de játszani is jó lenne ekkora méretben. Sajnos a legújabb konzolok mellé csak módjával ajánlható a Hisense megoldása, és még csak nem is azért, mert nincs rajta HDMI 2.1. Ennél sokkal fontosabb, hogy nincs dedikált játék mód, és a késleltetés sincs olyan jó, mint egy átlagos tévén, szóval egyjátékos kampányokhoz még megfelelő lehet, de online multiplayerhez ez a megjelenítő jó szívvel már nem ajánlható.

Kapcsolódó Erre figyeljen, ha PlayStation 5 vagy Xbox Series X mellé keres tévét Tavaly ősz óta kaphatók az újgenerációs konzolok, amiknek a képességeit akkor tudjuk maximálisan kihasználni, ha megfelelő tévére kötjük őket. A HDMI 2.1 nélkülözhetetlen a lehető legjobb élményhez, azt is elmondjuk, hogy miért.

Emellett arra is fel kell készülni, hogy a projektoron a Hisense saját fejlesztésű VIDAA U 4.0 rendszere fut, amiről ugyan nem hiányoznak az olyan nagyágyúk, mint a Netflix vagy éppen az Amazon Prime Video, de az itthon népszerű HBO GO például nincs – ugyanakkor a szolgáltatást leváltó, az Európába idén érkező HBO Max elméletileg már elérhető lesz rajta.

Nem átlagháztartásba való

A Hisense 100L5F-B12 legnagyobb előnye a hatalmas kijelző, ami akár 3–4 méterről is gond nélkül nézhető, hiszen nincs elektromágneses sugárzása, és nem is közvetlenül a néző szemébe világít, így órákig ülhetünk előtte anélkül, hogy elfáradna a szemünk. Egy megfelelően besötétített helyiségben képes visszaadni a moziélményt, amiben a látóterünket teljesen kitöltő kijelző mellett nagy szerepet játszik a projektorra szerelt, 30 wattos, Dolby Atmos kompatibilis hangszóró is.

A lézertévé persze nem az átlag magyar háztartásokat célozza, két okból sem: egyrészt másfél milliót kell fizetni érte, másrészt ahhoz elég nagy élettér kell, hogy legyen szabad hely egy ekkora kijelzőnek – tehát nem átlagos lakásokba, de még csak nem is átlagos házakba való. Ha viszont valakinek adott a megfelelő méretű nappali, esetleg megteheti, hogy moziszobája legyen, és a tökéletes képminőségnél többre értékeli a lehető legnagyobb méretet, annak a Hisense ma még különlegesnek számító megoldása simán jó választás lehet.