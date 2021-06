Jól összerakták a Samsung Mini LED tévéjét, de ennyiért lehetne jobb is

Sok más gyártóhoz hasonlóan 2021-ben a Samsung is előállt az első Mini LED technológiát használó okostévéivel, ám a belépő kategóriás Neo QLED QN85A esetében hiába kapunk a kategórián belül kiemelkedő képminőséget, az új megoldás miatti magasabb árazás és a kisebb hiányosságok okán nem beszélhetünk visszautasíthatatlan ajánlatról.

Az idei év egyik legnagyobb érdekessége televíziós fronton, hogy több gyártó (például az LG, a Panasonic vagy a Samsung) kínálatában is megjelentek az első készülékek, amik már az úgynevezett Mini LED technológiát használják. Ez persze nem jelent olyan új(abb) kategóriát, mint az OLED, hiszen az évtizedek óta létező folyadékkristályos kijelzők kaptak új típusú háttérvilágítást, de a fejlesztés elméletileg a korábbinál jobb képminőséget biztosít. A megannyi 2021-es újdonság közül a Samsung egyik Neo QLED tévéjét próbáltuk ki először, a QN85A kódnevű modellt, amiből az 55 hüvelykes változat ára annak ellenére is 500 ezer forint környékén mozog, hogy ez a gyártó belépő szintű (tehát legolcsóbb) készüléke a Mini LED tévék világába.

Klasszikus forma, új háttérvilágítás

Dizájn szempontjából a dél-koreai tervezők nem estek túlzásokba: a kijelzőt ezüst színű, alig egycentis káva öleli közre mind a négy oldalon, a tévét pedig egy masszív, de könnyen felszerelhető talp tartja, méghozzá stabilan. Ezen megoldás előnye, hogy a készülék akár még egy kisebb szekrényre is kényelmesen felhelyezhető, a képernyő pedig olyan magasan van, hogy a tévé előtt bőven marad hely egy soundbarnak is – ugye láttunk már olyat, ahol erre nincs lehetőség.

A képernyő szélei alig egycentisek, és hiába LCD modell, a tévé a legvastagabb pontján sem éri el a 3 centimétert. Viszont a viszonylag magas ár ellenére a Samsung ezen készüléke mellé nem jár OneConnect box, tehát az összes csatlakozót a tévé hátoldalán kell keresni. Az antennabemenetek mellett ott az optikai hangkimenet, az Ethernet-csatlakozó, egy CI+ kártyaolvasó, továbbá két USB-port (csak 2.0), illetve négy HDMI. Utóbbiból három 2.0-s és csak egy 4K/120 fps-re képes 2.1-es, ami 2021-ben azért kicsit karcsú egy félmilliós tévétől, és az is érhetetlen, hogy a készülék két évvel a szabvány bevezetése után miért nem kapta meg a Wi-Fi 6-ot. Szerencsére bluetooth-ból már legalább az 5.2 jár a vevőknek és az eARC sem maradt le.

A képernyő lelkét egy 10 bites IPS, 4K felbontású, kvantumpontos panel adja, ezt világítja meg az emlegetett Mini LED rendszer, aminek a lényege, hogy a fényt adó diódák méretét a korábbi megoldások töredékére csökkentették, így sokkal több található belőlük, a korábbinál jóval több zónára szétosztva. A Samsung ugyan nem volt hajlandó elárulni, hogy pontosan hány dióda és hány, egyedileg vezérelhető csoport található a tévében, de a technológia lehetővé teszi, hogy a korábbi megoldásokat használó LCD tévéknél jobb legyen a kontraszt, sötétebbek legyenek a feketék, és ne kelljen olyan jelenséggel szembesülni, mint például a felhősödés.

A QN85A képminősége egy OLED készülék szintjét még nem éri el,

hiszen nincs végtelen kontraszt és tökéletes fekete, ugyanakkor a Samsung üdvöskéjét egy 2–3 éves LCD mellé téve nemcsak szembetűnő, de lenyűgöző a különbség. Végeredményként tényleg szép, a kategóriájában kiemelkedő képet kapunk, csodás színekkel, hibátlan mozgással, normális betekintési szöggel, mindenféle megjelenítési hibák nélkül.

Amiben a készülék tényleg kiemelkedő, az a fényerő, hiszen ez akár 2000 cd/m² is lehet: ez főleg a HDR-tartalmak esetén jelent hatalmas előnyt, na meg akkor, ha egy világos szobában állunk neki tévézni. Üröm az örömben, hogy a Samsung készülékei továbbra is csak a HDR10, HDR10+ és HLG szabványt támogatják, a Dolby Visiont nem, így például a hazánkban is egyre népszerűbb Netflix esetében le kell mondanunk a magas dinamikatartományú filmek és sorozatok előnyeiről.

Jó hír ugyanakkor, hogy a kijelző akár 120 Hz-es képfrissítésre is képes, ami főleg az újgenerációs konzolok esetében fontos. Támogatott továbbá a FreeSync, és az input lag is kellően alacsony, 11 ms környékén mozog, tehát a tévé alkalmas videójátékra, kompetitív online mérkőzések mellé is bátran ajánlható. A gyártó ráadásul nemcsak ily módon gondolt a gamerekre: számukra készült egy külön grafikus menü, amelyben láthatóvá válnak az olyan fontos funkciók, mint a VRR, a HDR, az input lag és az fps, sőt 16:9-es képarányról akár 21:9-re vagy 32:9-re is átválthatunk.

Okosfunkciók és napelemes távirányító

Okostévéről lévén szó, nem maradunk operációs rendszer nélkül, ami a Samsung fejlesztette Tizen, az egyik legjobb megoldás a piacon. Átlátható, könnyen kezelhető, gyors, nem akadozik vagy fagy le, a népszerű appok (Netflix, HBO GO, YouTube, Spotify stb.) mind elérhetők rá, továbbá tud érdekes trükköket is. Van például olyan funkció, amit bekapcsolva a tévé a környezeti viszonyokhoz alakítja a képet, könnyedén válthatunk kép a képben vagy osztott képernyős módba, utóbbi esetében akár a mobilunk képét is kitehetjük a nagy képernyőre. Támogatott az egér és a billentyűzet használata is, sőt a tévét akár videóhívások lebonyolítására is használhatjuk, ha webkamerát kötünk a készülékre, és erre a célra még egy okostelefon is használható.

A hangrendszer 60 wattos, ami hangélmény tekintetében korrekt élményt nyújt, kiemelkedő teljesítményről és valódi térhatásról viszont nem beszélhetünk, legalább egy soundbar elkél a tévé mellé, az viszont dicséretes, hogy vannak olyan extra funkciók, mint a filmek/sorozatok párbeszédeinek kiemelése, vagy a zaj esetén automatikusan megemelkedő hangerő.

Külön szót érdemel a távirányító, ami a Samsungtól megszokott módon egy áramvonalasított, viszonylag kevés gombbal felszerelt darab. A lényeg viszont nem ez: nem kell bele elem, ugyanis a hátán van egy apró napkollektor, így a megfelelő helyen hagyva képes tölteni magát, a biztonság kedvéért pedig az alján ott egy USB-C port, így a lemerülő telepek miatti csapkodás és agresszívabb gombnyomkodás ezzel a megoldással már a múlté.

Ennyiért lehetne jobb

A Samsung Neo QLED QN85A egy jól összerakott okostévé, ugyanakkor a jelenlegi áráért (ami már így is jóval kevesebb, mint a kezdeti 630 ezres árcédula) azért lehetne valamivel jobb is. A még jobb képminőség érdekében IPS helyett kaphattunk volna VA panelt, lehetne legalább két HDMI 2.1 a hátlapi csatlakozók között, és 2021-ben azért már tényleg illenék Wi-Fi 6-tal a piacra küldeni egy ilyen drága készüléket. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a gyártó nincs kifejezetten könnyű helyzetben a termék pozicionálásával, hiszen hiába új (és ennek megfelelően drágább) technológia a Mini LED, de ennyi pénzért (sőt valamivel kevesebbért) már hasonló méretű és szintén 2021-es OLED tévé is kapható (például az 55 hüvelykes LG B1), aminek a képminőségével ez a készülék sok tekintetben még mindig nem képes felvenni a versenyt.