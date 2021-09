Nemsokára használhatjuk a terhes férfi emojit

Az emojik sorsáról döntő Unicode Consortium szervezet közzétette a listát arról, hogy mely emojikat hagyták jóvá a Unicode Standard 14.0-es verziójához. Ezzel együtt véglegesedik a hangulatjelek grafikája is, amik eddig vázlatként léteztek.

A Unicode 14.0 összesen 838 új karaktert és 37 új emojit vonultat fel, 75 választható bőrszínnel. Az emojik világnapja alkalmából július 17-én már megmutatták az új hangulatjeleket, köztük a gendersemleges „babát váró személyt”, és a többféle bőrszínnel választható, „terhes férfit”. A fejlesztők fő törekvése az volt, hogy minden rendelkezésre álló hangulatjelből legyen férfias, nőies és gendersemleges változat is, és ezen belül többféle bőrszín-árnyalat is megjelenjen. A hagyományos értékek mellett ezért a transz és nem bináris terhességek is képviseltetik magukat a jövőben a hangulatjelek világában. A „terhes nő” emoji ezután két új választási lehetőséggel egészül ki, a „terhes férfi” és a „terhes személy” választási lehetőségekkel. A „királylány” illetve „királyfi” emojikhoz felzárkózik a „gendersemleges koronás fő” hangulatjel is.

A kiegészítések a „szakállas férfi” hangulatjel hasonló frissítéseit követik. Ezek a korábbi frissítések már lehetővé tették, hogy férfias és nőies szakállas arc közül is választhassanak a felhasználók.

Az új hangulatjelek a következő hónapokban válnak használhatóvá, és többek közt a gyártóktól is függ, mikor implementálják billentyűzeteikbe az új grafikákat. Az Emojipedia szerint jó eséllyel jövő január és augusztus közt fogják ezt megtenni az olyan nagy cégek, mint az Apple, a Google és a Facebook.

Az Unicode szabvány fejlesztési folyamata során az új ikonok listáját minden évben vitára bocsátják, mielőtt – rendszerint szeptemberben – jóváhagynák a használatukat. A jóváhagyás után az eszközgyártóknak kell eldönteniük, mikor bocsátják a hangulatjeleket a felhasználók rendelkezésére.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021