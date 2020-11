Ezek az új emodzsik jöttek az iPhone-okra

Az Apple az éj leple alatt kiadta az iOS 14.2-es frissítését, ami többek közt új, színes és mókás emodzsikat hoz a felhasználóknak. Van köztük fekete macska, áfonya, fóka, dodó, teáskancsó, egy csomóféle nindzsa, olaszos ujj-összecsippentés, tüdő és még vécépumpa is, ha eddig valaki ezeket nagyon hiányolta volna. A teljes lista az emodzsik online tudástárában, az Emojipediában böngészhető.

Az új mobilszoftver a hagyományos módon telepíthető, egyszerűen a telefon általános beállításai közt keressük meg a Szoftverfrissítés menüpontot.

