Terhes férfi és „gendersemleges koronás fő” is bekerült a legfrisebben fejleszett emojik közé

A legjobbkor indította el a magyar kormány az emojikampánnyal megtámogatott úgynevezett nemzeti konzultációt. Az Unicode nemzetközi szabványrendszebe ugyanis eddig nem látott, gendersemleges emojik és egyéb izgalmas variációk kerültek be. A hangulatjelek között, írta meg a The Guardian, megjelent például egy terhes férfit és egy rasszközi kézfogást ábrázó is. Az új emojik célja, hogy kiteljesítsék a Unicode azon törekvését, mely szerint több változatosságot illetve gendersemleges lehetőségeket is kínálni szeretnének a felhasználóknak.

Az új hangulatjelek, amelyek az Emojipedia referenciaoldalon tekinthetők meg, a hangulatjelek világnapjára készültek. Ezt a jeles ünnepet szombaton fogja megülni az emberiség.

A fejlesztők fő törekvése az volt, hogy minden rendelkezésre álló hangulatjelből legyen férfias, nőies és gendersemleges változat is, és ezen belül többféle bőrszín-árnyalat is megjelenjen. A hagyományos értékek mellett ezrét a transz és nem bináris terhességek is képviseltetik magukat a jövőben a hangulatjelek világában. A „terhes nő” emoji ezután két új választási lehetőséggel egészül ki, a „terhes férfi” és a „terhes személy” választási lehetőségekkel.

A „királylány” illetve „királyfi” emojikhoz felzárkózik a „gendersemleges koronás fő” hangulatjel is.

A kiegészítések a „szakállas férfi” hangulatjel hasonló frissítéseit követik. Ezek a korábbi frissítések már lehetővé tették, hogy férfias és nőies szakállas arc közül is választhassanak a felhasználók.

Ez azt jelentik, hogy szinte minden hangulatjel rendelkezni fog alapértelmezés szerinti gendersemleges opcióval, és a felhasználók választhatnak a női és férfi változat között, ha az releváns

– mondta Jeremy Burge az Emojipedia vezető munkatársa.

Az Unicode szabvány fejlesztési folyamata során a kifejlesztett ikonok listáját minden évben vitára bocsátják mielőtt rendszerint szeptemberben jóváhagynák a használatukat. A jóváhagyás után az eszközgyártóknak kell eldönteniük, mikor bocsátják a hangulatjeleket a felhasználók rendelkezésére. Az Apple például a legfrissebb hangulatjelét egy februári szoftverfrissítésben mutatta be, a koronavírus-vakcinák megjelenésre a „fecskendő” hangulatjelet változtatták meg.