Megérkeztek a Samsung új hajlítható kijelzős csodamobiljai

A Samsung két éve mutatta be az első hajlítható kijelzős okostelefonját, a Galaxy Foldot , és a gyártó azóta is kitart a flexibilis képernyővel szerelt modellek mellett, hiszen 2020-ban már a Galaxy Z Fold 2 -t és a Galaxy Z Flipet is piacra dobták, augusztus 11-én pedig megérkeztek ezen modellek továbbfejlesztett változatai. A Galaxy Z Fold 3 és a Galaxy Z Flip 3 már vízálló, megkapták a 120 Hz-es képernyőfrissítést, és a nagyobbik telefon már S Pennel is használható.

A Galaxy Note széria a tavalyi 20-as modellek után idén nem kapott újabb szériát, de ettől függetlenül a Samsung nem maradt muníció nélkül a nyár végére, hiszen augusztus 11-én bemutatták a legújabb okostelefonjaikat, a Galaxy Z Fold 3-at és a Galaxy Z Flip 3-at, amit megfejeltek a Galaxy Buds 2 fülhallgatókkal, illetve a Galaxy Watch4 okosórákkal.

Ha valaki nem lenne képben a dél-koreai gyártó új mobiljait illetően, akkor a legfontosabb tudnivaló, hogy mindkettő hajlítható kijelzővel rendelkezik: a Fold a kisebb táblagéppé alakítható, míg a Flip az egykori kagylótelefonok modern örököse, tehát az alapból egészen apró készülék kinyitva válik 6,7 hüvelykes képernyőt biztosító hagyományos okostelefonná.

Samsung Galaxy Z Fold 3

A nagyobbik (és drágább) csodamobil külsőre alig változott a tavalyi variánshoz képest, az egymás mellé rakott telefonok főleg akkor különböztethetők meg, ha a hátlapot nézzük, ugyanis a kamerasziget ezúttal jóval visszafogottabb méretű, ami annak köszönhető, hogy a LED villanó most nem a lencsék mellé, hanem azok alá került. Súlyra a telefon 11 grammal könnyebb lett (271 gramm), de méretre szinte ugyanazt kapjuk, mint 2020-ban: összehajtott állapotban 67,1 x 158,2 x 16 milliméteres, kinyitva pedig 128,1 x 158,2 x 6,4 milliméteres. A speciális zsanértechnika miatt csukott állapotban a belső felületek továbbra sem érnek össze, középen marad egy rés, így a belső kijelző továbbra is gyűjti a port a zsebünkben, ugyanakkor a képernyővédő fólia most sem maradt le a készülékről, kívül és belül egyaránt találunk egyet előre felragasztva.

Láthatatlan, de fontos újdonság, hogy elődeivel ellentétben ez a telefon már bizonyos fokig vízálló. IPX8 besorolás szerinti védettségről van szó, ami 1,5 méterig hatásos édesvízben, maximum 30 percig. Tengervízben vagy medencében ugyanakkor nem ajánlott beejteni, és érdemes tudni, hogy porállóságról nincs szó, így továbbra is érdemes figyelni arra, hol és hogyan használjuk a mobilt.

A képernyőméret terén nincs változás, a Z Fold 3 kihajtott állapotban egy 7,6 hüvelykes, 2208 x 1768 pixel felbontásra képes AMOLED kijelzőt biztosít számunkra, 120 Hz-es képfrissítéssel, míg összehajtva a 6,2 hüvelykes, 2268 x 832 pixeles AMOLED képernyőt tudjuk használni. Ami újdonság, hogy immár a kisebbik képernyő is tudja a 120 Hz-es képfrissítést, az üvegét Gorilla Glass Victus védi, a belső kijelző pedig (a Galaxy S21 Ultrához hasonlóan) támogatja az S Pen használatát, tehát akik pont ezen funkcióért szerették a Galaxy Note telefonokat, azok most kaptak egy újabb alternatívát. Toll viszont a meglehetősen magas ár ellenére sem jár a Fold mellé, azt külön kell megvásárolni, és persze arra sincs mód, hogy elrejtsük a készüléktestben.

Érdekesség továbbá, hogy ez az első készülék a Samsung kínálatában, ami képernyő alá helyezett belső szelfi kamerával rendelkezik – ezt azért érdemes kiemelni, mert elsőre fel sem tűnik ez a megoldás. A 4 megapixeles egység ugyanúgy látható, mint a képernyőbe vágott lyukba helyezett elődje, a változás akkor észrevehető, mikor teljes megnyitunk egy alkalmazást: a legfelső menüsorban már nem egy fekete karika jelzi a kamera helyét, hanem láthatók a kijelző apró négyzetei, amik fehér háttér esetén ráadásul még vibrálnak is. Ez a technológia persze még vadiúj, a jövőben nyilván fejlődni fog, viszont ebben a formájában sok értelme nincs, hiszen a lencse hiába került a kijelző alá, a Samsung egyelőre nem tudta elrejteni, ugyanúgy látszik és foglalja a helyet, mintha szimplán csak kivágták volna a képernyőből a lencsének szükséges helyet.

Ami a hardvert illeti, akad előrelépés: kapunk egy Snapdragon 888 processzort, méghozzá 12 GB LPDDR5 RAM és 256 vagy 512 GB UFS 3.1 háttértár társaságában – utóbbi bővítésére most sincs lehetőség. Adott a Dual-Sim, az 5G, a WiFi 6, a Bluetooth 5.2, az ujjlenyomat-olvasó továbbra is az alumínium keret szélén található, méghozzá a bekapcsológombba építve, az akkumulátor pedig 4400 milliamperórás. Vezetékes gyorstöltésből 25 wattosat kapunk, vezeték nélkül 10 wattal tölthető a mobil, a vezeték nélküli töltésmegosztás maximuma pedig 4,5 watt.

Kamerából ezúttal is ötöt vonultat fel a Galaxy Z Fold 3: a belső 4 megapixeles szelfikamerát ugye már említettük, emellé jön a külső kijelzőbe vágott lyukba helyezett 10 megapixeles modul, míg hátul három egység kapott helyet. Egy 12 megapixeles főkamera, egy 12 megapixeles ultraszéles lencse, továbbá egy 12 megapixeles telefotó, ami 2x optikai és 10x digitális nagyításra képes. Ez amúgy nagyjából ugyanaz az összeállítás, amivel a tavalyi modellen is találkozhattunk.

Nem igazán változott az ár sem, ami a hajlítható kijelzőnek és az amúgy decens hardvernek köszönhetően meglehetősen horribilis, még más csúcsmobilokhoz viszonyítva is. Az 512 GB-os Galaxy Z Fold 3-ért itthon 729 990 forintot kérnek, míg a 256 GB-os változat 699 900 forintért vihető haza – ez 50 ezerrel olcsóbb, mint tavaly a hasonló háttértárral szerelt modell. Mindkét készülék három színben lesz elérhető, melyek a következők: fekete, ezüst és sötétzöld.

Samsung Galaxy Z Fold 3 specifikációk:

Belső kijelző: 7,6 hüvelykes QXGA+ Dinamikus AMOLED 2X (22.5:18), 2208 x 1768, 374 ppi, 120 Hz

7,6 hüvelykes QXGA+ Dinamikus AMOLED 2X (22.5:18), 2208 x 1768, 374 ppi, 120 Hz Külső kijelző: 6,2 hüvelykes HD+ Dinamikus AMOLED 2X (24.5:9), 2268 x 832, 387 ppi, 120 Hz

6,2 hüvelykes HD+ Dinamikus AMOLED 2X (24.5:9), 2268 x 832, 387 ppi, 120 Hz Processzor: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Memória: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 Háttértár: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Hátlapi kamerák: 12MP ultraszéles (f/2.2; 1.12 μm; FOV: 123˚), 12 MP széles (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8; 1.8 μm; FOV: 83˚), 12 MP teleobjektív (PDAF; f/2,4; OIS; 1.0μm; FOV: 45˚)

12MP ultraszéles (f/2.2; 1.12 μm; FOV: 123˚), 12 MP széles (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8; 1.8 μm; FOV: 83˚), 12 MP teleobjektív (PDAF; f/2,4; OIS; 1.0μm; FOV: 45˚) Belső szelfikamera: 4 MP (f/1,8, 2.0 μm; FOV: 80˚)

4 MP (f/1,8, 2.0 μm; FOV: 80˚) Külső szeflikamera: 10 MP (f/2,2; 1.22 μm; FOV: 80˚)

10 MP (f/2,2; 1.22 μm; FOV: 80˚) Akkumulátor: 4500 mAh

4500 mAh Méret behajtva : 72,2 x 86,4 x 17,1 mm

: 72,2 x 86,4 x 17,1 mm Méret kihajtva: 128,1 x 158,2 x 6,4 mm

128,1 x 158,2 x 6,4 mm Súly: 271 gramm

271 gramm Egyéb: 25 W gyorstöltés; 10 W vezeték nélküli töltés; 4,5 W vezeték nélküli töltésmegosztás; Bluetooth 5.2; 5G; WiFi 6; NFC; Dolby Atmos sztereó hangszóró

25 W gyorstöltés; 10 W vezeték nélküli töltés; 4,5 W vezeték nélküli töltésmegosztás; Bluetooth 5.2; 5G; WiFi 6; NFC; Dolby Atmos sztereó hangszóró Operációs rendszer: Android 11 + OneUI 3.1

Samsung Galaxy Z Flip 3

A Galaxy Z Flip 3 a nagytestvéréhez hasonlóan inkább ráncfelvarrás, mintsem erőteljes előrelépés, és a név se zavarjon meg senkit, ez valójában még csak a második ilyen mobil, de a Samsung úgy döntött, már ezt a készüléket is 3-assal a nevében dobja piacra. A radikális változások hiánya ellenére az új Flip még mindig egy kifejezetten izgalmas készülék: behajtott állapotban mindössze 72,2 x 86,4 x 17,1 milliméter, kinyitva pedig 72,2 x 166,0 x 6,9 mm, és ilyenkor tárul elénk a 6,7 hüvelykes AMOLED kijelző, 2640 x 1080 pixel felbontással, és immár 120 Hz-es képfrissítéssel.

A súlya mindössze 183 gramm, az üveg felületeket Gorilla Glass Victus védi, és ez a készülék is megkapta az IPX8 vízállóságot. Arra persze készülni kell, hogy összehajtva a zsanér itt sem teszi lehetővé a flexibilis kijelző tökéletesen záródását, szóval az elkerülhetetlen porosodással bizony számolni kell. Belül a hajtásnál a képernyő továbbra is dudorodik valamelyest (ez a másik telefonnál is így van), viszont ez a használatot továbbra sem befolyásolja.

A modern kagylótelefon legnagyobb újdonsága, hogy a külső AMOLED kijelzője 1,9 hüvelykesre nőtt (512 x 260 pixel felbontással), így praktikusabb, és jóval hasznosabb, mint az előd 1,1 hüvelykes megoldása. Hagyományos kezelőfelületet továbbra sem kapunk, de jól olvashatók az értesítések, és immár widgetek is elhelyezhetők ezen a felületen, úgymint az időjárás vagy éppen a diktafon, és a nagyobb méretnek hála most már behajtott állapotban is készíthetünk szelfiket.

Hardver terén vannak erős komponensek, de a 400 ezres ár ellenére akadnak érthetetlen kompromisszumok is. Adott például a Snapdragon 888 processzor, méghozzá 8 GB LPDDR5 RAM, illetve 128 vagy 256 GB UFS 3.1 háttértár kíséretében – bővítésre itt sincs lehetőség. SIM kártyából viszont csak egy fér az erre kialakított tálcába, és hiába van 5G, a WiFi 6-ról le kell mondanunk, és Bluetooth-ból is csak 5.1-et kapunk. Az akkumulátor 3300 milliamperórás, a vezetékes gyorstöltés mindössze 15 watt, vezeték nélkül pedig 10 wattal pumpálható az energia a készülékbe. A vezeték nélküli töltésmegosztás ezen mobil esetében is 4,5 watt.

A tavalyi modellhez hasonlóan kamerából most is hármat kapunk: egy 10 megapixeles szelfi egységet a belső kijelző tetejébe vágott lyukban, a hátlapon pedig egy 12 megapixeles főkamera található, méghozzá egy 12 megapixeles ultraszéles egység kíséretében – telefotó modul tehát most sincs, de az ultraszéles kamera akár 10x digitális nagyításra is képes.

Komoly pozitívum, hogy a Galaxy Z Flip 3 ára csökkent tavalyhoz képest: amíg 2020-ban 536 ezer forint volt az induló ára, addig az idei 256 GB-os modell már „csak” 419 990 forint, míg a 128 GB-os verzióért 399 990 forintot kell kifizetni. A színválaszték itt egy kicsit bővebb, mint a nagytestvérnél, a következő árnyalatok közül lehet választani: krém, zöld, levendula és fekete.

Samsung Galaxy Z Flip 3 specifikációk: