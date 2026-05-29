Felrobbant a Blue Origin rakétája, csúszhat az amerikai holdprogram

JohnCn (@JConcilus) on X / UGC / AFP
A Blue Origin rakétájának robbanása.
Lányi Örs
2026. 05. 29. 09:58
JohnCn (@JConcilus) on X / UGC / AFP
A Blue Origin rakétájának robbanása.

Óriási robbanás rázta meg a floridai Cape Canaveralon található indítóállomást, amikor egy teszt során felrobbant a Blue Origin New Glenn elnevezésű rakétája, írja a Space.com. A világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos űrkutatási cége mindössze annyit közölt a Twitteren, hogy rendellenességet észleltek az indítási teszt során, ám a felvételek alapján ez elég enyhe kifejezés az incidensre.

A balesetben senki nem sérült meg, a 36-os indítóállás (LC-36) kárai azonban szakértők szerint jelentősek lehetnek, tekintve a robbanás mértékét. 

A robbanás egy hajtóműteszt során történt, amelynek célja a New Glenn negyedik küldetésének előkészítése volt. Ennek keretében 49 műholdat bocsátottak volna fel az Amazon születőben lévő széles sávú konstellációja számára. A küldetésnek június 4-én kellett volna indulnia, ám, mivel a 36-os indítóállomás képes egyedül a New Glenn-rakéták fogadására, ez biztosan csúszni fog.

A holdprogramra is hatással lehet

A balesetnek komoly következményei lehetnek a Blue Origin, a NASA és az Egyesült Államok Holdra vonatkozó terveire nézve. Jared Isaacman, a NASA igazgatója a New Glenn robbanására reagálva jelezte: a rakéta nagyon fontos az ügynökség jövőbeli tervei szempontjából. A New Glenn a Blue Origin Blue Moon űrhajójának rakétája, amely a SpaceX Starshipje mellett kulcsszerepet tölt be a NASA Artemis-programjában.

