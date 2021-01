Öt tavalyi kütyü, amiért még 2021-ben is megéri pénzt adni

2020 nem volt kegyes esztendő, a koronavírus az élet szinte minden területén ott hagyta a nyomát, és a negatív hatások a techszektort sem kerülték el. Viszont ettől függetlenül a kütyük frontján nem volt olyan rossz a tavalyi év, számos kiváló eszköz látott napvilágot, ezek közül gyűjtöttük össze öt olyan kedvencünket, amikért még 2021-ben is simán megéri pénzt adni.

DJI Mini 2 drón

A kínai DJI tavaly nem aprózta el a megjelenéseket, hiszen érkezett tőlük új képstabilizáló, praktikus kamera és profibb drón is, de a legjobb dobásuk egyértelműen a pénztárcabarátabb, ugyanakkor kevés kompromisszummal érkező Mini 2 quadkopter lett.

A mindössze 249 grammos, „összehajtva” egészen apró gép ideális körülmények között akár 31 percig is képes a levegőben maradni, 4K-s videók rögzítésére is alkalmas, a maximális sebessége pedig eléri az 57 km/h-t. A legjobb tulajdonsága ugyanakkor az, hogy megkapta a gyártó drágább drónjaiban már bevált OcuSync 2.0 technológiát. Ennek hála a Mini 2 és a kontroller között nemcsak megbízhatóbb a kapcsolat, de a hatótávolság is jelentősen nőtt a korábbi belépő kategóriás gépekhez képest, a drón akár kilométerekre elrepíthető anélkül, hogy akadozna az irányítás vagy a telefonra visszaérkező videó képe.

Amivel viszont tisztában kell lenni, hogy januárban életbe lép az új drónszabályozás, amelynek értelmében minden 120 grammnál nehezebb, a kezelőtől 100 méternél messzebbre eltávolodni képes gépet regisztrálni szükséges, továbbá mindenféle előírásoknak kell megfelelni. Éppen ezért, ha valaki DJI Mini 2 vagy bármilyen más drón vásárlásán gondolkodik, annak érdemes alaposan átolvasni a friss szabályozást, hogy ne később érjék kellemetlen meglepetések.

Samsung Galaxy Buds Live fülhallgató

Ha 2020-ban valamivel Dunát lehetett rekeszteni, azok a vezeték nélküli fülhallgatók. A jack dugókat elhagyó mobiltelefonok térnyerésével elképesztően megnőtt a kereslet az ilyen eszközök iránt, és a gyártók egymással versengve igyekeznek kiszolgálni az igényeket.

Tavaly mi is számos verziót kipróbáltunk, az UV-fénnyel fertőtlenítő modelltől kezdve az egészen olcsó és egészen drága megoldásokig. Az abszolút kedvencünk ugyanakkor a Samsung ősszel bemutatott Galaxy Buds Live névre hallgató kütyüje, ami első körben a bab alakú formájával vett le minket a lábunkról. Az elsőre furcsa kialakítású eszköz a legtöbb fülbe nagyszerűen passzol, és mi különösen azért szeretjük, mert a speciális formának hála végre semmi nem lóg ki a fülünkből. A Samsung már a korábbi vezeték nélküli fülhallgatóinál is a szár nélküli dizájnt preferálta, de ezúttal sikerült a korábbinál is egyedibb megoldással előrukkolniuk.

A füles ráadásul nemcsak jól néz ki, de hangzás terén sincs ok panaszra. Van rendes basszus, a hangerő tisztességes, az eltérő tartományok alapvetően jól elkülönülve szólalnak meg, a Galaxy Buds Live tökéletes a telefonon keresztül használt Spotify, YouTube Music, Apple Music és egyéb alkalmazásokhoz. Bónusz, hogy az aktív zajszűrés is tisztességesen működik, tényleg képes kizárni a külvilág zajait (bár a Sony által képviselt szintet még nem éri el), illetve az érintéses vezérlés is jobb az átlagnál. A baboknak ugyan megvan az ára, a felsőbb kategóriába tartoznak, de szinte garantált, hogy aki benevez egy párra, az évtől függetlenül nem fogja megbánni.

LG CX okostévé

Habár tavaly elmaradt a futball Európa-bajnokság és az olimpia is, de a tévégyártók nem jártak rosszul, hiszen a halasztásokat okozó pandémia megpörgette az eladásokat. Választék 2020-ban is volt bőven, kipróbáltunk olcsóbb és milliós készülékeket is, a kedvencünk viszont a középmezőnyből került ki. Az 55, 65 és 77 hüvelykes, LG CX kódnevű modell OLED tévé, tehát a panel organikus diódákból épül fel, amik képesek a végtelen kontraszt, a tökéletes feketék és úgy általában a csodálatos színek és a hibátlan mozgás megjelenítésére. A kiváló képminőség mellé pofás dizájn, normális operációs rendszer és mozgásérzékelős távirányító is dukál, de mi elsősorban azért szerettük nagyon ezt a modellt, mert azon kevés készülékek közé tartozik, amik már HDMI 2.1 csatlakozóval kerültek forgalomba, így alkalmas arra, hogy maximálisan kihasználjuk vele a tavaly ősszel megjelent PlayStation 5 és Xbox Series X konzolok előnyeit.

A tévé képes a 4K felbontás megjelenítésére 120 Hz-es képfrissítés mellett, fel van vértezve a FreeSync és Nvidia G-Sync technológiákkal, így akár a PC/laptop videókártyáját is képes összehangolni a kijelzővel, támogatja a Variable Refresh Rate technológiát, és gaming módba kapcsolva a válaszidő is 4 milliszekundum alá csökkenthető. További pozitívum, hogy az 55 hüvelykes modell már 430 ezer forint környékén beszerezhető, így a CX még 2021-ben is bőven remek választás, főleg, ha valaki az új konzolja mellé, videójátékozáshoz keres kijelzőt.

Roborock S6 MaxV robotporszívó

A kínai gyártók térnyerésével egyre több otthonban találhatók robotporszívók, ami főleg annak köszönhető, hogy már egész emberi áron lehet értékelhető munkát végző modelleket venni. 2020-ban mondjuk nem egy olcsóbb modellbe szerettünk bele, hanem a kínai robotporszívók jelenlegi csúcsának számító Roborock S6 MaxV-be. Talán mondanunk sem kell, hogy a 200 ezer forint felett kínált eszköz önállóan és nagyszerűen végzi a dolgát, még feltörölni is képes, viszont nem ettől lesz különleges. Itt az a truváj, hogy a beépített kameráknak és a mesterséges intelligenciának hála képes felismeri az útjába kerülő tárgyakat, és szépen kikerüli azokat. Ebbe a kategóriába beletartoznak a kis kedvenceink által hagyott kakik is, így már nem kell attól félni, hogy egyszer arra érünk haza, a robotporszívó a teljes lakásban szétkente az ürüléket.

Az S6 MaxV emellett a szoftveres funkciók terén is a ma elérhető maximumot nyújtja, olyan testre szabhatósági lehetőségeket biztosítva, amikkel tényleg egyszerűbbé varázsolható az életünk, és nem kevés idő spórolható meg. Persze még ez a robotporszívó sem váltja ki az ember által végzett alapos takarítást, de óriási segítség lehet abban, hogy a hétköznapok során ne kelljen szinten tartással foglalkozni. A gép a takarítást ráadásul teljesen megbízhatóan, a távollétünkben el tudja végezni, sőt ez modell még arra is használható, hogy messziről, pusztán a mobiltelefonunkkal ellenőrizzük, hogy minden rendben van-e otthon.

Samsung Galaxy S20 FE

A dél-koreai gyártó az évek óta megszokott hagyományoknak megfelelően tavaly februárban mutatta be a Galaxy S20 telefoncsaládját, amelybe ezúttal is csúcsmodellek kerültek, erős árcédulával, nem feltétlenül az átlag felhasználóknak szánva. Aztán fél évvel később megérkezett a jóval barátibb áron kínált Galaxy S20 FE, aminél a két betű a Fan Edition rövidítése.

A 6 GB RAM-mal és 128 GB háttértárral szerelt verzió 220 ezer forint környékén szerezhető be, és ennyiért több szempontból is csúcskategóriás megoldásokat kapunk: 120 Hz-es kijelző, HDR10+ támogatás, IP68-as védelem, bővíthető tárhely, WiFi 6, NFC, egészen remek kamerarendszer, 25 wattos gyorstöltés, vezetékmentes töltés és vezetékmentes töltésmegosztás. Amiről viszont le kell mondani: az üvegborítás (ez mondjuk nem feltétlenül baj, pofás műanyag van helyette), az 5G kapcsolat és a legerősebb processzor, hiszen itt csak egy Exynos 990 chip kapott helyet.

Ha valaki olyan androidos telefont keres, ami nem kínai gyártmány, még évekig jönnek rá frissítések és a teljesítménye miatt sem kell aggódni, illetve remek fotók készíthetők vele, annak a Samsung olcsósított S20 modellje remek választás lehet. Igazából csak annak nem ajánlanánk jó szívvel, akinek valamiért különösen fontos az 5G kapcsolat, mindenki másnak közel azt nyújtja, mint a csúcskategóriás nagytestvérek, csak éppen százezrekkel kevesebbért.