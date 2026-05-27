Szavazatvásárlás gyanúja Kerepesen: kihallgatták az NKA által is támogatott egyesület vezetőjét

A Pest megyei rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki arra kérte az embereket, hogy egy pártra szavazzanak a 2026-os országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott – adta hírül szerdán a rendőrség honlapja.

A 444 április 12-én arról számolt be több hangfelvétel alapján, hogy a kerepesi Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület (RÍM) vezetője, J. István 10 ezer forintos Penny-ajándékkártyákkal próbált szavazatokat szerezni a Fidesznek. A felvételeken a férfi egyértelműen arról beszél, hogy „minket a Fidesz támogat”, és elvárja, hogy azok, akik segítséget kaptak, „partnerek legyenek”. J., aki a ceglédi roma önkormányzat elnöke és a Hit Gyülekezete prédikátora, azt állította, hogy az egyesület pénzéből finanszírozta a Gyár utcai roma szegregátumban kiosztott ajándékkártyákat.

A hírportál azonban pár nappal később azt is megírta, hogy a RÍM összesen legalább 59 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alap terhére: március 23-án két tételben összesen 25 millió forintot roma kulturális és közösségi programokra, majd április 8-án – négy nappal a voksolás előtt – további 34 millió forint egyedi támogatást.

A támogatásokról a Nemzeti Kulturális Alap terhére Hankó Balázs, volt kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött, aki egyben a Fidesz jelöltje volt abban az egyéni választókerületben, amelyhez Kerepes is tartozik, és aki a választások előtt 17 millliárd forintot osztott ki az NKA terhére. Az ügyben feljelentés is született.

A rendőrség ajándékutalványokat foglalt le

A rendőrség a közleményben megemlíti, hogy J. István elismerte az ajándékutalvány-vásárlást, valamint elmondta azt is, hogy körülbelül 50–60 darab, 10 ezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből.

Az említett újságcikk alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el. Ennek során kiderült, hogy az egyesület az áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat.

A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén. Lefoglaltak 45 darab utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, valamint az elkövető telefonját.

A rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgatták ki az 54 éves férfit, aki szabadlábon védekezhet.