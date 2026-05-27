Az izraeli hadsereg likvidálta a Hamász katonai szárnyának legújabb vezetőjét is

Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat légicsapással likvidálta Gázavárosban Mohammed Odét, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet katonai szárnyának legújabb vezetőjét is, valamint a szervezet hírszerzési főnökét – írta szerdai közös közleményében a hadsereg és a Sin Bét. Az akcióról videofelvételt is közzétettek.

Ode a Hamász katonai szárnyának immár tizenötödik likvidált vezetője. Az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett, példátlan súlyosságú terrortámadás katonai vezetői közül már csak Imad Akel, a szervezet polgári védelmi parancsnoka van életben. Ode is részt vett e terrortámadás megtervezésében, de másokéban is.

A hadsereg és a Sin Bét több épületet is támadott kedd este a Gáza központjában lévő Rimal negyedben, hónapokon át tartó hírszerzési előkészítés után. A gázai Sifa kórház egyik tisztségviselője közölte, hogy hatan vesztették életüket a Rimal elleni kedd esti légitámadásban.

Ode tíz napja, azóta volt a Hamász katonai szárnyának vezetője, hogy likvidálták elődjét, Izz ad-Din al-Haddadot. Előtte a Hamász hírszerzési vezetője volt, ekként ő határozta meg az október 7-i terrortámadás célpontjait. A Hamász elleni háborúban feladata volt az izraeli hadsereg és az izraeli civilek elleni hírszerzési adatgyűjtést és elemzés is. Már többször megpróbálták likvidálni: lebombázták a házát, és életét vesztette legidősebb fia. A Hamász szerda reggel hivatalosan megerősítette halálának tényét. A kedd esti támadásban meghalt a felesége és további három gyereke is.

„Ode felelős volt számos izraeli civil és katona meggyilkolásáért, elrablásáért és megsebesítéséért. Továbbra is üldözünk mindenkit, aki részt vett az október 7-i mészárlásban. Izrael előbb vagy utóbb mindannyiukat eléri” – írta Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráél Kac védelmi miniszter szerdai közös közleményükben.

„Azt is megfogadtuk, hogy a Hamásznak nem lesz sem katonai, sem civil hatalma Gázában. Az önkéntes kivándorlási tervet is végrehajtjuk a megfelelő időben és módon” – közölte külön Kac.

Az utóbbi hetekben megrekedtek a Gázai övezet jövőjéről folytatott rendezési tárgyalások, és kérdés, hogy erre milyen hatással vannak a Hamász gázai katonai szárnyát gyengítő likvidálások a szervezet külföldön tartózkodó politikai vezetéséhez képest.

A Jediót Ahronót című újság hétvégi melléklete szerint Ode az „északi tábor” vezetőjének számított a katonai szárnyon belül, amely rivalizált a Szinvar fivérek vezette „déli táborral”. Rögtön a Hamász 1987-es megalakulása után csatlakozott a szervezethez, az Izraellel együttműködők felkutatásával és likvidálásával foglalkozott.

