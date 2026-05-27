Boszorkánykrokodilt fedeztek fel Új-Mexikóban

Új dinoszauruszt írtak le a kutatók, az Egyesült Államokban, Új-Mexikóban talált fosszíliák alapján. A korábban ismeretlen faj a Labrujasuchus expectatus (várva várt boszorkánykrokodil) nevet kapta, ami felfedezésének helyére és evolúciós hagyatékára is utalás – írja a Scimex.

A újonnan leírt őshüllő a Shuvosauridae családba tartozott, ami azt jelenti, hogy a krokodilok egyik őse volt. Ennek ellenére nem sokban hasonlított ma élő rokonaihoz: két lábon járt, apró karjai és fogatlan, csőrszerű szája volt. A Labrujasuchus expectatus mindössze az ötödik Shuvosauridae-faj, amelyet valaha felfedeztek. A triász időszakban élt, vagyis több mint 200 millió évvel ezelőtt, így betölt egy evolúciós rést, két korábban felfedezett rokona között. Emiatt a rés miatt a kutatók régóta sejtették, hogy a Labrujasuchus expectatusnak léteznie kellett, erre utal nevének második tagja (expectatus), ami magyarul azt jelenti, hogy „várt” vagy „várva várt”.

Nevének első tagja (Labrujasuchus) boszorkánykrokodilt jelent, és felfedezésének helyéből ered. Maradványait ugyanis a Ranchos de los Brujos (boszorkánytanya) nevű üdülőhely környékén találták meg.

Az új fajt leíró tanulmány a Journal of Vertebrate Paleontology című tudományos folyóiratban jelent meg.