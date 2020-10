Huawei FreeBuds Pro: prémium vezeték nélküli füles, prémium áron

Ez a robotporszívó nemcsak kikerüli a kutyakakit, de képet is készít róla

A vezeték nélküli fülhallgatók szegmensében elég nehéz újat mutatni (mostanában csak az LG-nek sikerült), és a Huawei sem találja fel a spanyolviaszt a FreeBuds Pro névre hallgató modelljével. Funkciók terén pont azt kapjuk, amit manapság egy ilyen készüléktől várni lehet, egyedül az érintésérzékeny vezérlésben van némi csavar, illetve a gyártó nem spórolt semmivel, nem akarta a lehető legalacsonyabban tartani az árat, mint például a FreeBuds 3i esetében. Az új fülesért hazánkban 70 000 forintot kérnek, cikkünkből pedig kiderül, hogy pontosan mire számíthat a vásárló a pénzéért cserébe.

Huawei FreeBuds Pro

Ami az alapvető funkciókat illeti, ott tényleg nincsenek nagy meglepetések: a két füles egy egészen ízléses ovális tokban kap helyet, ami az alján található USB-C csatlakozóval vezetékkel, de akár vezeték nélkül is tölthető. A kis doboz egy 580 milliamperórás akkumulátort kapott, amivel összesen háromszor tölthetők fel az egyenként 55 milliamperórás teleppel szerelt fülhallgatók.

Ez a Huawei ígérete szerint, zajszűrés nélkül 7 órára elegendő, azzal együtt pedig 4 óra sajtolható ki belőlük. A tesztidőszak tapasztalatai alapján ez inkább 3 és 6 óra, ami nem olyan rossz eredmény, és összességében azt jelenti, hogy egy maximumra töltött tok és az onnan kivett, szintén energiában dúskáló fülesek nagyjából 24 órányi zenehallgatást biztosítanak anélkül, hogy újra töltő után kellene nyúlnunk.

A tok amúgy kényelmesen elfér egy zsebben, nem dudorodik ki jelentősen, az egyetlen gondom vele, hogy a Huawei tervezői megtalálták a lehető legkényelmetlenebb kialakítást: a behelyezett apróságokon nem lehet normálisan fogást találni, így még két hét használat után is macerás volt kiszedni őket a foglalatukból, és az elrakás is körülményesebb, mint a gyártó korábbi megoldásai esetében.

Külsőre a fülhallgatók leginkább az Apple AirPods Pro modellre emlékeztetnek, azzal a különbséggel, hogy a pipa alakú kialakítás ellenére a szárak nem henger, hanem téglatest alakúak, ráadásul vastagabbak, amit eddig a hasonló eszközöktől megszokhattunk – ennek ráadásul funkciója van, amire hamarosan külön ki is térek. Én nem vagyok híve ennek a formának, az viszont most is jelentős pozitívum, hogy a szárak nem lógnak túl az ember fülcimpáján. A krómosan csillogó füles viselése kényelmes (bár ez nyilván egyénfüggő), a testreszabhatóságot pedig három cserélhető szilikon harang biztosítja.

Egy piros pont pedig külön jár ezek kialakításáért: az esetleges szennyeződések ugyanis nem tudnak eljutni a hangszórók rácsához, tehát azok takarítgatásával sem kell foglalkoznunk.

A FreeBuds Pro ugyan simán használható a Huawei-féle AI Life alkalmazás nélkül is, de a letöltése ettől függetlenül melegen ajánlott, hiszen ezen keresztül frissíthető a fülhallgatók szoftvere (amit mindig érdemes elvégezni), illetve ennek hála tudunk variálni az olyan beállításokkal, mint az érintésérzékeny felületek funkciói, a zajszűrés szintje vagy éppen a különböző hangzástípusok.

A füles kezelése természetesen megoldható a telefonunkról, de jóval kényelmesebb a kis eszközök érintésérzékeny felületeit használni. Sok más modell esetében ez elég idegesítő tud lenni, hiszen eddig nagyon kevés olyan eszközzel találkoztam, ami mindig elsőre eltalálta, hogy mit szeretnék. Ezen a területen a Huawei megoldása kellemes felüdülés volt, és ez részben az egyedi dizájnból következő sajátos megoldásnak köszönhető. Esetünkben nem a szárak külső része érintésérzékeny, hanem a belső, felfelé néző felület, amin szemmel is látható, illetve vakon, ujjbeggyel is kitapintható, hova kell nyúlni.

Az ujjunkat ezen területen végighúzva (fel és le) állítható a hangerő, a szokásos funkciók (indítás/megállítás, számléptetés, hívásfogadás stb.) pedig úgy érhetők el, ha két ujjal megfogjuk a szárat, és tapintás helyett pattintunk. Ez elsőre kicsit fura, nekem legalábbis szokni kellett, viszont miután ráéreztem, soha többé nem fordult elő, hogy a fülhallgató félreértette volna, mit szeretnék.

Ezen megoldásnak ráadásul megvan az a tagadhatatlan előnye, hogy az apró eszközök igazgatása nem zavar be a zenehallgatásba: ha tehát a meglazult fülest kicsit visszanyomjuk a fülünkbe, az nem jelenti azt, hogy akaratlanul megállítjuk vagy elléptetjük az éppen hallgatott számot.

Jól szól és szűr

Ami a hangzást illeti, a Huawei FreeBuds Pro csodálatosan teljesít, annak ellenére is, hogy megvannak a Bluetooth-technológiából adódó olyan korlátai, hogy csak az SBC vagy AAC kodekeket ismeri. Ettől függetlenül még streamelés közben is elképesztően dinamikus, jól elkülönülő tartományokkal operáló hangélményt kapunk, és a basszus is nagyon kellemes, köszönhetően a 14 milliméteres, alumínium/magnézium ötvözetű basszuscsöves dinamikus hangszóróknak.

Ami a zajszűrést illeti, az nemcsak jól működik, de intelligens is,

ami esetünkben annyit tesz, hogy a mikrofonoknak hála a szoftver képes érzékelni, milyen környezetben vagyunk, és ennek megfelelően állítja az erősséget, méghozzá három fokozatban (Ultra, Cozy és General) – ezt egyébként mi magunk is megtehetjük a már említett AI Life alkalmazásban. Gyakorlatban a füles gyönyörűen kiszűrte a szerkesztőség alap zsongását, az ősszel már rendszeresen bekapcsoló fűtés monoton zúgását, az utca zaja sem okozott neki gondot, viszont a 3-as metró zakatolását már nem tudta ellensúlyozni – ilyen téren azért még mindig a Sony viszi a prímet.

Szintén jól vizsgázott a zajszűrés ellentettje, mikor a rendszer beengedi a fontos(nak ítélt) hangokat. A közelemben hallható szirénákat minden körülmények között, még az irodában ülve is jól hallottam, sőt a FreeBuds Pro még a beszédhangot is nagyszerűen felismeri, így ha valaki a közelembe érve kezdett beszélni hozzám, vagy említette a nevemet, arról sem maradtam le.

Prémium

Persze mondhatnánk, hogy a fentiek jó részét egy olcsóbb vezeték nélküli füles is tudja. Ez valóban így van, de ahogy azt már az elején is megjegyeztem, a Huawei ezúttal nem arra ment rá, hogy a lehető legjobb ár/érték arányú eszközt rakja elénk, hanem egy prémium termékkel rukkoltak elő. Egy olcsóbb modellel összevetve ez érezhető is, de akinek a baráti ár fontosabb, mint a makulátlan külső és a precíz hangszűrés, annak nem ez a fülhallgató lesz a jó választás – hanem mondjuk a Honor Magic Earbuds.

Ha viszont valaki megteheti, és ilyen típusú eszközből is a luxy változatra vágyik, annak érdemes elgondolkodni a Huawei legújabb üdvöskéjén. Már csak azért is, mert a kütyüt 2020. november 1-ig előrendelve még egy 14 000 forint értékű Huawei Band 4 aktivitásmérő is bezsákolható mellé.