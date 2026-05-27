Makranczi Zalán Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán érzelmes előadásáról: Nagy baj lenne, ha féltékeny lennék

2026. 05. 27. 07:29
A hónap elején Szinetár Dóra is színpadra lépett Bereczki Zoltánnal utóbbi 50. születésnapi koncertjén. Mint ismeretes, a színészek – akiknek egy 18 éves lányuk is van – 2012-ben döntöttek a szakítás mellett, ám 13 kihagyott év után sem okoztak csalódást a közönségüknek. Előadták a Holnap hajnalig, illetve az Ajándék című slágereiket is, utóbbit igen érzelmesen.

A story.hu szerint éneklés közben egymásra néztek, mosolyogtak, és, ahogy egykor, úgy a színész most is megpuszilta egykori felesége arcát.

A színpadon történtekkel kapcsolatban a lap felkereste Szinetár Dóra férjét, Makranczi Zalánt, aki úgy fogalmazott: hála a jó égnek, találkozott a kereslet és a kínálat, ő pedig örül az emberek örömének.

Nagy baj lenne, ha féltékeny lennék a színésznő feleségemre, aki a munkájából kifolyólag a színpadon bárkivel csókolózhat is… Ráadásul sokkal több ideje vagyunk együtt Dórával, mint amennyi ideig tartott ez a házasság

– jegyezte meg a színész, aki egyébként nem tudott ott lenni a koncerten, dolgozott.

De, ha nem lett volna kötelezettségem, megnéztem volna Dórát és Zolit. Jóban vagyok Zolival is. Szerintem mi sem természetesebb és jobb dolog a világon, mint hogy 13 év után két ember ilyen jól tud együttműködni a színpadon.

