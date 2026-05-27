Gazdaság

Jól ment Mészáros szállodaláncának, szinte megduplázták a nyereséget

Hízott Mészáros Lőrinc szállodaláncánál a profit.
Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 27. 14:29
Ráadásul úgy duplázták meg a profitot, hogy az árbevételük nem duplázódott.

A Hunguest Hotels szállodalánc (amely az opus Global Zrt. 99,99 százalékos tulajdonában van, tehát Mészáros Lőrinc érdekeltsége) nyeresége majdnem megduplázódott az előző évihez képest – írta a hvg.hu a társaság friss mérlege alapján.

Ez azt jelenti, hogy a nyereség

  • a 2024-es 2,6 milliárd forintról
  • 2025-re 5 milliárd forintra emelkedett.

Az eredményt úgy érték el, hogy az árbevételnél nem volt hasonlóan látványos növekedés. Osztalékot ahogy a korábbi években, úgy most sem vettek ki a cégből – a nyereség eredménytartalékba került.

Decemberben írtunk róla, hogy a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc szállodalánca Horvátországban terjeszkedik.

