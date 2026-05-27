Jól ment Mészáros szállodaláncának, szinte megduplázták a nyereséget

A Hunguest Hotels szállodalánc (amely az opus Global Zrt. 99,99 százalékos tulajdonában van, tehát Mészáros Lőrinc érdekeltsége) nyeresége majdnem megduplázódott az előző évihez képest – írta a hvg.hu a társaság friss mérlege alapján.
Ez azt jelenti, hogy a nyereség
- a 2024-es 2,6 milliárd forintról
- 2025-re 5 milliárd forintra emelkedett.
Az eredményt úgy érték el, hogy az árbevételnél nem volt hasonlóan látványos növekedés. Osztalékot ahogy a korábbi években, úgy most sem vettek ki a cégből – a nyereség eredménytartalékba került.
