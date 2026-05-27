80 millió éves farokcsontot találtak egy szigeten

Mintegy 80 millió éves farokcsontot találtak a Kanadához tartozó Denman-szigeten. A szakértők szerint a fosszília egy strucchoz hasonló megjelenésű dinoszauruszhoz tartozhatott.

Az ornithomimosaurusok (magyarul madárutanzó gyíkok) két lábon járó, gyors futású őshüllők voltak, amelyek a kréta időszakban éltek, körülbelül 66–145 millió évvel ezelőtt. Példányait hosszú nyak és lábak, fogatlan csőr és kis fej jellemezte, vagyis nagyon emlékeztettek a mai futómadarakra. Néhány faj testhossza akár a 4 métert is elérhette. Amint a Sci.News kiemeli, ezek az állatok koruk leggyorsabb dinoszauruszai közé tartozhattak: 50–60 kilométer per órával is képesek lehettek futni.

A kutatók a Denman-szigeten az egyik ilyen állat 10. farokcsigolyájára bukkantak rá még 1999-ben, ám egészen mostanáig nem tudták megállapítani, milyen állaté lehetett. A FACETS című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban viszont arról írnak, más múzeumi csontok vizsgálatával sikerült beazonosítaniuk, hogy egy ornithomimosaurusról van szó.

A pontos faj viszont továbbra sem ismert, a felfedezés ugyanakkor bizonyítja, hogy ornithomimosaurusok éltek Észak-Amerika nyugati partvidékén is – írja az Independent.