Gyurcsányék utolsó cége bőven megduplázta a veszteséget

Az Opten céginformációs adatbázisa szerint mostanra semmilyen vállalkozásban nem érdekelt a DK volt elnöke, Gyurcsány Ferenc. Utolsó cége, amelyben még tulajdonos volt, a pénzügyi befektetéseket kezelő Altus Portfólió Kft. azonban még létezik, de már sem Gyurcsány Ferenc (2026. május 4. óta), sem volt házastársa, Dobrev Klára (május 6. óta) nem szerepel a tulajdonosok között. Mint az Mfor.hu megírta, azért családban maradt a cég, mert az ügyvezetői feladatokat korábban is ellátó fiuk, Gyurcsány Tamás lett a cég egyedüli tulajdonosa.

A cég adózott eredménye 2025-ben -16,57 millió forint lett, míg az előző évben még csak -6,97 millió forint volt a veszteség. Vagyis több mint a duplájára hízott.

A cikk szerint a cég anyagi helyzete ennek ellenére stabilnak nevezhető, annak ellenére is, hogy az 55 millió forintos jegyzett tőke 36,95 millió forintra csökkent a tárgyévben.

Két éve írtuk, hogy újra egyesült a Dobrev- és Gyurcsány-cég. Mostanában Gyrucsány Ferenc könyvet írt, először női álnéven egy krimit.

,