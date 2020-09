Ez a füles egy töltéssel 6 óráig bírja, és még fertőtleníti is magát

Vezeték nélküli fülhallgatókkal manapság Dunát lehetne rekeszteni, lényegében alig akad olyan hardvergyártó, ami ne állt volna elő saját megoldással, és ennek megfelelően nem is könnyű kitűnni a hasonló termékek tömegéből. A dél-koreai LG is szokatlan megoldással próbálkozik, hiszen napjaink egyik legégetőbb problémájára reagálva alkotta meg a Tone Free HBS-FN6-ot, ami UV-fénnyel pusztítja a baktériumokat, miután a füleseket a tokjukba helyeztük.

A HBS-FN6 kódszámon futó LG Tone Free vezeték nélküli, szeparált fülhallgató nem találja fel a spanyolviaszt, hiszen alapvetően ugyanazt tudja, mint a legtöbb hasonló termék. Van hozzá egy kellemesen kicsi, töltőként is funkcionáló kerek tok, maguk a fülesek pedig az Apple-féle iskolát követik, tehát pipa formájúak, de legalább visszafogott méretben, így nem lógnak túl a fülcimpán.

Ami valamelyest egyedivé teszi az LG megoldását, hogy a tokban UVnano technológia dolgozik, ami töltés közben UV-fény segítségével képes fertőtleníteni a fülhallgatók azon részét, amit a hallójáratunkba helyezünk. A gyártó szerint ez a megoldás képes elpusztítani a baktériumok 99,9 százalékát, amit a német TÜV SÜD által felügyelt labortesztek bizonyítanak. Mindezt ellenőrizni nem tudtuk, de alapvetően megnyugtató a tudat, hogy – elméletileg – mindig fertőtlenített eszközt dugunk a fülünkbe. Ennél már csak az lett volna jobb, ha az LG megoldja, hogy ennek valamiféle vizuális bizonyítéka is legyen.

Szinte mindent tud, amit manapság illik

A HBS-FN6 persze nemcsak azért érdemes a figyelemre, mert a tok irtja a baktériumokat: a 40 ezres árcéduláért olyan fülest kapunk, ami szinte mindent tud, amit manapság egy ilyen terméknek illik. Az 50 mm átmérőjű és 23 mm vastag tok súlya elenyésző, szintre észrevétlenül elfér a zsebben, és maximumra töltve háromszor képes visszapumpálni az energiát a fülhallgatókba. Utóbbiak akár 6 óráig is bírják egyhuzamban, szóval biztosított a 24 órányi zenehallgatás, mielőtt minden lemerülne.

A fertőtlenítés mellett a tok nagy előnye, hogy tudja a vezeték nélküli töltést, illetve a gyorstöltést is – ennek hála mindössze 5 perc alatt egyórányi energiát juttathatunk a fülhallgatókba. A pipaszerű fülesek ráadásul IPX4 szabvány szerinti védelemmel érkeznek, szóval esőben és sportolás közben sem feltétlenül kell félteni őket. A készülék dobozában az alap mellett ráadásul két különböző méretű szilikon harangot is találunk, és tapasztalatunk szerint a pipaszerű kütyük még futás közben is stabilan ülnek a fülben, nem kell aggódni amiatt, hogy mozgás közben kipottyannának onnan.

A fülhallgató ugyan applikáció nélkül is azonnal működik, de ettől függetlenül érdemes letölteni az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Tone Free alkalmazást. Egyrészt csak így frissíthető az eszköz szoftvere, amire komoly hangsúlyt fektet az LG, hiszen csak a tesztidőszak alatt két új verziót telepítettünk, illetve az appon belül variálhatunk az Equalizerrel, illetve módosítható, hogy a különböző gesztusokra milyen funkciókat aktiváljon a fülesek érintésérzékeny felülete.

Sajnos a HBS-FN6 ezen része nem lett a legjobb: a teszt során csak a legritkább esetben sikerült elsőre a kívánt parancsot kiadni. A füles szára sokszor nem tudta feldolgozni, hogy egyszer, kétszer, vagy háromszor érintettük meg, így hiába érhető el több lehetőség, mi végül csak arra használtuk, hogy elindítsuk vagy megállítsuk a zenét, esetleg hívásokat fogadtunk vagy zártunk le. Ami viszont jó hír, hogy headsetként kiválóan használható az eszköz, minden esetben kristálytisztán hallottuk a hívott vagy hívó felet, és a vonal másik végén sem panaszkodott senki amiatt, hogy nem értenék, amit mondunk.

Ami igazán hiányzik, az a zajszűrés. A fülesek bedugva ugyan egész jól kizárják a külvilágot, de ennek ellenére örültünk volna az aktív zajszűrésnek, főleg a metrón utazva. Pozitívum ugyanakkor, hogy van ambient mód, ami meglepően ügyesen erősíti fel a külvilág hasznos „zajait”, így például a beszédet: még zenehallgatás közben is simán érzékeltük, ha valaki a nevünkön szólított a szerkesztőségben.

Ami a hangzást illeti, bár az LG kütyüje alapvetően jól szól, de a végeredmény messze nem tökéletes. A megfelelő hangélmény elérésében a Meridian segítette a dél-koreai mérnököket, és bár kétségtelen, hogy dinamikus, jól elkülönülő sávokkal operáló hangzást kapunk, de amíg a közép és magas tartományok kiválóan szólalnak meg, addig az erőteljes mélyek szinte teljesen hiányoznak a repertoárból. Ilyen szempontból még mindig a Sony tavalyi megoldása az egyik legjobb választás a piacon, de basszus tekintetében a Honor Magic Earbuds és a Samsung bármelyik Buds fülese lekörözni a HBS-FN6-ot.

Potens versenyző

Ahogy az eddigiekből kitűnik, az LG fülhallgatójának akadnak gyenge pontjai, ugyanakkor megvannak a tagadhatatlan előnyei is: ilyen a vezeték nélkül tölthető tok, a fertőtlenítés és a kielégítő üzemidő, mindezt ráadásul az Apple AirPods variánsoknál olcsóbban tudja. Igazából csak azoknak nem ajánlanánk jó szívvel, akiknek kiemelten fontos a zajszűrés, illetve nincsenek meg erőteljes basszus nélkül.