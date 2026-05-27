Döntött a kormány: kezdődnek az átvilágítások

A kormány megkezdi az oktatás, az egészségügy, az agrárium, a rendvédelem, a gazdaság területét érintő átvilágításokat. Magyar Péter miniszterelnök bejelentésének megfelelően május 27-ei hatállyal távozik Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint június 4-ig felülvizsgálják a TEK tevékenységét. A Tisza-kormány ugyanis meg akarja szüntetni a felesleges párhuzamosságokat, de megőrizné a szervezet speciális képességeit. A belügyminiszternek június 4-ig kell előkészítenie a végrehajtáshoz szükséges szervezeti intézkedéseket.

100 ezer forintos iskolakezdés, oktatás

A kormány döntött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítéséről. A pénzügyminiszternek – az oktatási és gyermekügyi, illetve a szociális és családügyi miniszter bevonásával – kell bemutatni a javaslatot június 15-ig. Figyelembe kell venni a forrásokat, az esélyegyenlőségi szempontokat.

Július 15-ig felülvizsgálják a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését is. Átvilágítják a központok belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési jogait. A tankerületi központok által fenntartott iskolák legfontosabb gazdasági, személyi adatairól, a tankerületi központ működésének szakszerűségéről és jogszerűségéről is elemzés készül.

Az iskolaigazgatók érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapnak majd, ezért be kell vonni őket a tankerületi döntésekbe. Lannert Juditnak június 15-ig elő kell készítenie azokat a jogszabályokat, amelyek alapján az igazgatók munkáltatóként több jogosultságot kapnak, növelik az intézmények szervezeti autonómiáját, részben megteremtik az iskolák gazdasági önállóságát.

Megvizsgálják a Nemzeti Pedagógus Kar működését, a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításáért olyan szabályozást készítenek elő, amely alapján a szakszervezetek jogosítványai összhangba kerülnek a munka törvénykönyvével, a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájkjoga nem tér el jelentősen az általános szabályoktól.

Kórházi fertőzések, betegjogok

Az egészségügyi miniszter június végéig megvizsgálja a betegjogi képviselői rendszer kapacitásainak, elérhetőségének, területi lefedettségének és intézményi jelenlétének javításához szükséges intézkedéseket. Javaslatot tesz az intézményen belüli, tisztességes, hatékony, pártatlan és tanulási célú kivizsgálás egységes módszertani, személyi és infrastrukturális feltételeire. A miniszter előkészíti a peren kívüli, jóvátételi és vitarendezési lehetőségek fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

Szintén június 30-ig kell kidolgoznia a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedéseket.

Soron kívüli vizsgálatok

Áttekintik a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat és azok működését. A kormány szerint teljes körű és soron kívüli felülvizsgálat szükséges a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságához. A magántőkealapok felülvizsgálatával párhuzamosan elrendelik a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Az agrárminiszternek június 4-ig szintén soron kívül kell felülvizsgálnia a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az agrárkamara működését.

Arról is döntött a kormány, hogy a 2021. január 1. után engedélyezett ipari beruházások engedélyezési folyamatát felvizsgálják, és az esetlegesen feltárt jogsértéseket és mulasztásokat a rendelkezésre álló jogkövetkezmények alkalmazásával orvosolják. Erre a terület- és vidékfejlesztési miniszter június 20-ig kapott időt.