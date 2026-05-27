Tüntethetnek a budapesti taxisok a BL-döntő alatt a BKK díjszabási javaslata miatt

Pattanásig feszült a hangulat a fővárosi taxistársadalomban, miután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy olyan új javaslatcsomagot nyújtott be, amely alapjaiban fenyegeti a taxis vállalkozások megélhetését és a budapesti utazóközönség pénztárcáját – írta a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám közleményében. Az érdekvédelmi szervezetek és a taxisok hírlevelei szerint a felháborodás akkora, hogy amennyiben a Főváros enged a BKK nyomásának, a taxisok május 30-án és 31-én – éppen a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén – az utcára vonulnak és demonstrációt kezdeményeznek.

A taxisok felháborodásának középpontjában a rögzített hatósági ár esetleges eltörlése, illetve egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetése áll.

Miért nem szeretnének a taxisok sávos, algoritmus alapú díjszabást?

Az érdekképviseletek hangsúlyozzák:

a rögzített hatósági ár nemcsak a sofőröknek, hanem az utasoknak is alapvető biztonságot és kiszámíthatóságot jelent. A fix tarifa garantálja, hogy az utas pontosan tudja, mennyit fog fizetni, és megvédi őt a tisztességtelen lehúzásoktól.

A BKK által vizsgált szabad áras vagy dinamikus árazási modellek ezzel szemben a taxisok szerint azt eredményeznék, hogy egy esős délutánon, csúcsidőben vagy kiemelt rendezvények idején a viteldíjak a többszörösükre emelkednének, teljesen kiszolgáltatva a budapesti és külföldi utazókat a globális platformok átláthatatlan algoritmusainak.

Az elnök hivatkozik arra, hogy az Oxfordi Egyetem 2025-ös kutatása kimutatta, hogy a hasonló modellek a helyi kisvállalkozások tönkretétele után végül a szolgáltatás árának emelkedéséhez vezettek, miközben a fuvarszervezők akár a teljes bevétel 30–50 százalékát is elvonhatják. A kereslet és kínálat kiegyenlítésének ugyan klasszikus „piaci módja” az árak jelentős emelése, a taxi esetén azonban ez azt jelenti, hogy egy nagyobb koncert után csak a tehetős réteg jut autóhoz, miközben a város más részein taxihiány léphet fel.

Kiszolgáltatottságtól tartanak a budapesti taxisok

A helyzetet tovább súlyosbítja szerintük, hogy miközben a BKK a piac liberalizációjáról beszél, az állami hatóságok évek óta képtelenek hatékonyan fellépni az illegálisan és szabálytalanul működő szereplők kiszűrésére. A tisztességes, törvénykövető taxisok így kettős présbe kerülnek.

Ráadásul a taxis önköltségek 2022 óta több mint 40 százalékkal emelkedtek, a Fővárosi Önkormányzat mégsem hajlandó kompenzálni az egyre növekvő költségeket, pedig az ártörvényben rögzített felülvizsgálati kötelezettség alapján erre kötelesek lennének.

A taxisok szerint a BKK egyeztetés nélkül benyújtott javaslata ebben a helyzetben teljesen kiszolgáltatottá teszi a tisztességes hazai kisvállalkozásokat. Ha a Fővárosi Közgyűlés a május 29-i ülésén az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy a rögzített ár kivezetését kéri a Kormánytól, a taxisok május 30-án és 31-én blokád alá vonják a várost, hogy megmentsék a hivatásukat.

A taxisok tavaly szeptemberben is tüntettek.

„Az utolsó órában vagyunk” – miért tüntetnek a taxisok?