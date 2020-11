Itt egy jó választás, ha nem akar sokat költeni vezeték nélküli fülesre

Idén már dicsértük a Honor egyik szeparált vezeték nélküli fülhallgatóját, ez volt a Magic Earbuds , ami még most is jó választás, de az ára továbbra is 30 ezer forint környékén mozog, tehát nem tartozik a legolcsóbb modellek közé. Ellenben a Honor Choice névre hallgató fülessel, ami értelemszerűen kevesebbet tud, mint a nagytestvére, cserébe viszont mindössze 15 ezer forintot kell kicsengetni érte.

A Honor Choice fülhallgató nem váltja meg a világot, ugyanakkor tud mindent, amit egy ilyen eszköznek illik, az elkerülhetetlen kompromisszumokért cserébe pedig teljesen elfogadható árcédulát kapunk. Az eszköz 15 ezer forintba kerül, így a zajszűrés és a vezeték nélküli töltés értelemszerűen hiányzik az elérhető funkciók közül, a hangzás viszont alig marad el a dupla ennyibe kerülő Magic Earbuds-tól, a hasonló árkategóriában mozgó Niceboy Hive Drops fülest pedig simán lekörözi.

Honor Choice vezeték nélküli fülhallgató

A Honor belépő kategóriás fülhallgatója az aktuális trendeknek megfelelően egy aprócska, fehér tokban érkezik, ami természetesen USB-C porton keresztül tölthető. A tároló akkumulátora 500 milliamperórás, amivel összesen háromszor tudjuk újratölteni a fejenként 55 milliamperórás teleppel szerelt füleseket. Utóbbiak vadiúj állapotban, csak zenehallgatással akár hat óráig is bírják, ami azt jelenti, hogy egy maximumra töltött tok és fülespár legalább 24 órára elegendő energiát biztosítanak.

Az olcsóság ezen a területen ott jön elő, hogy a tokon mindössze egy LED-et találunk, ami a töltés állapotát jelzi, a fedelet felnyitva viszont semmi nem mutatja, hogy a fülhallgatók épp hogy állnak, azt csak a telefonunkkal párosítva tudjuk ellenőrizni. Nincs továbbá fizikai gomb, tehát új eszköz csatlakoztatásához előbb manuálisan meg kell szüntetni az előzőt, majd megvárni, hogy az apróságok automatikusan párosító módba váltsanak – ezt mindkét fülesen egy fehér LED jelzi villogással.

A fülhallgatók az AirPods Pro formavilágát idézik, kicsit ducibbak, mint a Magic Earbuds pipái, cserébe a száruk is rövidebb, így nem nyúlnak túl a fülcimpán. Ízlés kérdése, de szerintem ez a megoldás esztétikusabb, mint a korábbiak, és összességében is a Choice a legpofásabb darab a Honor kínálatában. Szépen passzolnak a fülbe, a szilikon harangok kényelmesen puhák, a hallójáratunk belsejére tapadva egész jól kizárják a külső zajokat, cserélhetők is, az eszköz dobozában pedig két extra pár kapott helyet, szokás szerint más-más méretekben. Bónusz továbbá, hogy megkapjuk IP54 szabvány szerinti por- és cseppállóságot, tehát még edzés közben sem kell lemondanunk a füles nyújtotta kényelemről.

Az ár ellenére a Blutooth kapcsolat atombiztos: a telefontól tíz méterre eltávolodva sem szakadt meg a zene, és úgy általában, a teszt során egyszer sem fordult elő, hogy szakadozott volna a kapcsolat,

az olcsóbb modellekre jellemző idegesítő pattogás sem volt jelen.

A Choice természetesen headsetként is használható, összesen négy mikrofon gondoskodik arról, hogy a fülhallgatók megfelelő minőségben közvetítsék a hangunkat, sőt még zajszűrést is végeznek, így akár az utcán is bátran fogadhatunk egy hívást a segítségükkel. A teszt alatt senki nem panaszkodott a tőlem érkező hangminőségre telefonálás során, még a metró zajában, maszkon keresztül is felesleges ismételgetések nélkül tudtam beszélgetni a vonal másik végén lévő emberekkel.

Az érintéses vezérlésről sem kell lemondanunk, és a Honor mérnökei ügyesen oldották meg, hogy ne menjen az agyunkra ez a funkció. Dupla érintéssel mindkét oldalon megállítható vagy elindítható a zene, illetve ugyanezen mozdulattal fogadható vagy szakítható meg egy hívás. A jobb fülest két másodpercig nyomva tartva előre, míg a balon ugyanezt végrehajtva visszafelé léptethetünk a dallistánkon, illetve ugyanígy lehet elutasítani a bejövő hívásokat. Végül adott még a tripla érintés, amivel az általunk használt virtuális asszisztens aktiválható. Hangerőszabályzásra ugyan nincs lehetőség, a fenti mozdulatok viszont gyorsan megtanulhatók, ráadásul pontosan is működnek.

Ami a zenét illeti, fülhallgatónként egy-egy 7 milliméteres dinamikus meghajtó biztosítja a hangélményt, méghozzá meglepően jól. Ebben az árkategóriában azért sűrűn előfordul, hogy be kell érnünk fátyolos vagy dobozszerű hangzással, de erről itt szó sincs. Nyilván nem kapunk olyan tisztán elkülönülő részleteket, mint például a drágább Sony vagy Huawei modellek esetében, ez a rendszer a Magic Earbuds szintjét sem éri el, de a teljesítmény így is bőven túl van a vállalható kategórián. Vannak mélyek, a magas hangok is szépen kijönnek, összességében kellően dinamikus az eredmény, jól passzol az olyan streamelős szolgáltatásokhoz, mint a Spotify, a YouTube vagy Apple Music.

Jó vétel

A fentiekből talán már egyértelmű, de azért leírom külön: a Honor Choice nagyon kellemes meglepetés a tonnaszámra kapható vezeték nélküli fülhallgatók között. Ha valakinek nem létkérdés a zajszűrés és a vezeték nélküli töltés, illetve nem vallja magát audiofilnek, annak ez a modell tökéletes választás lehet, hiszen ár/érték arányban ennél jobb megoldás most nem nagyon akad a piacon.