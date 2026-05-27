Kiss Ambrus: Félreértették a taxisok a javaslatot, ami miatt Budapest blokádját helyezték kilátásba

Félreértette a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által benyújtott új javaslatcsomagot, abban ugyanis csak teoretikusan szerepel a rögzített hatósági ár kivezetése a jövőben, de nem szavaz róla a Fővárosi Közgyűlés pénteken, mondta a 24.hu-nak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Az érdekképviseletek közleményben jelezték, hogy ha a Fővárosi Közgyűlés a május 29-i ülésén úgy dönt, hogy a rögzített ár kivezetését kéri a kormánytól, a taxisok május 30-án és 31-én blokád alá vonják a várost, hogy megmentsék a hivatásukat.

Kiss Ambrus lapunknak arról beszélt, emiatt a taxisoknak nem kell aggódniuk, a társadalmi vitán is járt előterjesztés határozati javaslatai között ugyanis ilyesmi nem szerepel.

Az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel, az egyik a 2023 március óta nem módosított tarifák 27 százalékos emeléséről szól, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységükkel, jobban lehessen őket szankcionálni. Mindkettőt támogatták a taxis érdekképviseletek is

– mondta.